Dân số và phát triển

Dấu hiệu nhận biết trẻ sơ sinh thiếu canxi

Thứ sáu, 15:52 03/10/2025 | Dân số và phát triển
Thiếu canxi ở trẻ sơ sinh có thể gây rối loạn giấc ngủ, chậm phát triển và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nhận biết sớm các dấu hiệu sẽ giúp cha mẹ can thiệp kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị thiếu canxi

Trẻ sơ sinh chủ yếu hấp thụ canxi thông qua sữa mẹ hoặc sữa công thức. Việc thiếu canxi có thể xuất phát từ một số nguyên nhân sau:

  • Chế độ dinh dưỡng của mẹ không hợp lý, khiến mẹ bị thiếu canxi, từ đó dẫn đến nguồn sữa cũng bị thiếu hụt dưỡng chất này.
  • Trẻ không được tắm nắng đầy đủ, làm giảm khả năng tổng hợp vitamin D - yếu tố quan trọng hấp thụ canxi.
  • Rối loạn tuyến giáp bẩm sinh có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa canxi.
  • Trẻ bị thiếu oxy hoặc bị ngạt trong quá trình sinh nở.
  • Di chứng từ các vấn đề trong thai kỳ như: ngộ độc thai nghén, tiểu đường thai kỳ ...

Dấu hiệu nhận biết trẻ sơ sinh thiếu canxi

Rụng tóc hình vành khăn

Một trong những biểu hiện sớm của tình trạng thiếu canxi là trẻ rụng tóc ở vùng sau gáy tạo thành hình vành khăn. Đây cũng có thể là dấu hiệu của bệnh còi xương, thường do thiếu vitamin D, dẫn đến rối loạn chuyển hóa canxi. Tình trạng này có thể xuất hiện ở cả trẻ suy dinh dưỡng và trẻ bụ bẫm.

Thóp liền muộn

Thóp là vùng mềm giữa các xương sọ ở đỉnh đầu trẻ sơ sinh. Thông thường thóp sẽ khép lại khi trẻ khoảng 12 – 18 tháng tuổi. Nếu quá trình này diễn ra chậm, có thể là dấu hiệu trẻ bị thiếu canxi, dẫn đến còi xương , suy dinh dưỡng hoặc thậm chí bất thường về não.

Trẻ khó ngủ, ngủ không sâu giấc

Canxi đóng vai trò điều hòa sự cân bằng giữa trạng thái hưng phấn và ức chế của vỏ não. Khi thiếu canxi, hoạt động trao đổi chất trong hệ thần kinh trung ương bị ảnh hưởng, khiến trẻ khó ngủ , ngủ không ngon, hay quấy khóc.

Dấu hiệu nhận biết trẻ sơ sinh thiếu canxi- Ảnh 2.

Thiếu canxi ở trẻ sơ sinh có thể gây rối loạn giấc ngủ, chậm phát triển và nhiều vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Hay giật mình, khóc đêm

Thiếu canxi làm giảm hoạt chất điều hòa giấc ngủ, dẫn đến ngủ chập chờn, trẻ hay giật mình, ngủ không sâu, dễ mơ màng, bất an. Trong một số trường hợp, trẻ còn bị co thắt thanh quản gây khó thở, ọc sữa do thắt dạ dày.

Phản xạ chậm, khó thích nghi với môi trường

Trẻ thiếu canxi có thể chậm phát triển nhận thức, phản xạ yếu và ít tương tác với người khác hoặc đồ vật xung quanh. Một số bé có biểu hiện như không quan tâm đến môi trường, dễ rối loạn tâm lý.

Đổ nhiều mồ hôi vào ban đêm

Trẻ thiếu canxi và vitamin D thường đổ mồ hôi trộm, đặc biệt là vùng gáy và trán - kể cả trong thời tiết lạnh. Hiện tượng này thường xuất hiện khi trẻ ngủ. Tình trạng này phổ biến ở trẻ sinh non, nhẹ cân, mắc các bệnh nhiễm khuẩn, rối loạn tiêu hóa kéo dài hoặc còi xương.

Nếu cha mẹ thấy trẻ đổ mồ hôi nhiều kết hợp với rụng tóc sau gáy, cần nghĩ đến khả năng trẻ bị thiếu canxi hoặc vitamin D.

Nấc cụt, ọc sữa thường xuyên

Các cơn co thắt thanh quản do thiếu canxi có thể khiến trẻ bị nấc cụt, ọc sữa… Trong những trường hợp nặng, trẻ có thể bị ngưng thở thoáng qua hoặc thở nhanh bất thường.

Cần làm gì khi trẻ có dấu hiệu thiếu canxi?

Cơ thể mất một lượng canxi mỗi ngày qua mồ hôi, nước tiểu, da… trong khi không thể tự tổng hợp lại. Vì vậy, việc bổ sung canxi cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là cần thiết – nhưng phải được thực hiện dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa nhi hoặc dinh dưỡng .

Trẻ dưới 6 tháng tuổi nên được bú mẹ hoàn toàn, vì sữa mẹ là nguồn cung cấp canxi tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Nếu không thể cho con bú, có thể sử dụng sữa công thức giàu canxi phù hợp theo từng độ tuổi.

Việc bổ sung canxi bằng thuốc hoặc thực phẩm chức năng cần có chỉ định từ bác sĩ. Nên chọn loại canxi dễ hấp thu, không gây kích ứng, đồng thời tuân thủ đúng liều lượng để tránh dư thừa.

Bên cạnh đó, nên tăng cường các loại thực phẩm giàu canxi như: cá, sữa chua, lòng đỏ trứng, rau xanh... trong thực đơn của mẹ (nếu đang cho con bú) và của trẻ (nếu đang trong giai đoạn ăn dặm).

Mối nguy hiểm tiềm ẩn khi phụ nữ thiếu canxiMối nguy hiểm tiềm ẩn khi phụ nữ thiếu canxi

Có nhiều nguyên nhân khiến phụ nữ dễ bị thiếu canxi hơn nam giới. Vậy khi phụ nữ bị thiếu canxi sẽ gây hậu quả gì?

BS Nguyễn Thị Bích
