Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Dấu hiệu suy thận ở nữ giới dễ bị bỏ qua, chị em có dấu hiệu này cần được khám sớm

Thứ sáu, 09:27 20/03/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Suy thận ở nữ giới là căn bệnh nguy hiểm nhưng dễ bị nhầm lẫn với rối loạn nội tiết hoặc mệt mỏi thông thường, khiến nhiều người phát hiện bệnh muộn.

Vì sao dấu hiệu suy thận ở nữ giới dễ bị bỏ qua

Suy thận ở giai đoạn sớm thường không có biểu hiện rõ ràng, đặc biệt ở nữ giới lại càng dễ bị nhầm lẫn do ảnh hưởng của nội tiết tố. Sự thay đổi hormone trong chu kỳ kinh nguyệt, thai kỳ hoặc giai đoạn mãn kinh có thể gây mệt mỏi, phù nhẹ, thay đổi làn da và tâm trạng – những biểu hiện rất giống với giai đoạn đầu của bệnh thận.

Bên cạnh đó, phụ nữ thường chịu áp lực từ công việc và gia đình, dễ rơi vào tình trạng căng thẳng, thiếu ngủ kéo dài. Khi xuất hiện mệt mỏi hoặc suy nhược, nhiều người có xu hướng cho rằng đây là hệ quả của lối sống thay vì nghi ngờ bệnh lý. Thói quen chủ quan với các triệu chứng nhẹ cũng khiến nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi suy thận mạn đã tiến triển nặng.

Dấu hiệu suy thận ở nữ giới dễ bị bỏ qua, chị em có dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cảnh giác với các dấu hiệu suy thận thường gặp ở nữ giới

Những biểu hiện của suy thận ở nữ giới thường không đặc hiệu, dễ bị bỏ qua nếu không chú ý theo dõi cơ thể.

Cảm giác ớn lạnh dù thời tiết không lạnh có thể liên quan đến việc chức năng thận suy giảm làm giảm khả năng điều hòa thân nhiệt. Giảm ham muốn cũng là một dấu hiệu gián tiếp do hoạt động của thận ảnh hưởng đến nội tiết và sức khỏe tổng thể.

Ù tai, chóng mặt là triệu chứng dễ nhầm với nhiều bệnh lý khác, nhưng cũng có thể xuất hiện khi tuần hoàn máu bị ảnh hưởng do thận yếu. Sạm da, quầng thâm mắt hình thành khi chức năng lọc thải suy giảm khiến độc tố tích tụ trong cơ thể.

Rụng tóc bất thường là dấu hiệu ít được chú ý, nhưng có thể liên quan đến rối loạn nội tiết khi chức năng thận suy giảm. Ngoài ra, tiểu nhiều về đêm, tiểu lắt nhắt hoặc thay đổi lượng nước tiểu là những dấu hiệu khá điển hình.

Phù nề, tăng cân nhanh không rõ nguyên nhân cũng cần đặc biệt lưu ý vì có thể do tích tụ dịch trong cơ thể. Tình trạng mệt mỏi kéo dài, khó tập trung, suy nhược cơ thể có thể liên quan đến thiếu máu – biến chứng thường gặp của suy thận.

Một dấu hiệu quan trọng khác là nước tiểu có bọt, do protein bị rò rỉ ra ngoài (protein niệu), cảnh báo chức năng lọc của thận đang suy giảm.

Ngoài ra, nếu xuất hiện các triệu chứng như chuột rút, buồn nôn, mất ngủ, tăng huyết áp hoặc khó thở, người bệnh nên đi khám sớm để xác định nguyên nhân.

Dấu hiệu suy thận ở nữ giới dễ bị bỏ qua, chị em có dấu hiệu này tuyệt đối không chủ quan - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cách phòng ngừa suy thận ở nữ giới

Để giảm nguy cơ mắc bệnh, chị em cần chủ động bảo vệ sức khỏe thận từ sớm bằng việc kiểm soát tốt các bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường – những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận.

Việc sử dụng thuốc cần tuân thủ đúng hướng dẫn, tránh lạm dụng thuốc không kê đơn vì có thể gây độc cho thận. Đồng thời, nên duy trì cân nặng hợp lý, xây dựng chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường rau xanh, uống đủ nước mỗi ngày.

Hạn chế sử dụng rượu bia, thuốc lá và các chất kích thích cũng là yếu tố quan trọng giúp bảo vệ chức năng thận. Bên cạnh đó, duy trì thói quen vận động và kiểm soát căng thẳng sẽ góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể, giảm nguy cơ tiến triển thành bệnh thận mạn tính.

Thói quen uống nước làm tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc mà không biết

GĐXH - Thói quen uống ít nước tưởng chừng vô hại nhưng lại là yếu tố âm thầm làm tăng nguy cơ suy thận, tác động tiêu cực đến tim mạch, não bộ và toàn bộ cơ thể.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top