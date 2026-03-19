Thói quen uống nước làm tăng nguy cơ suy thận, nhiều người Việt đang mắc mà không biết

Nhiều người do mải mê công việc, chỉ uống nước khi cảm thấy khát. Đây là sai lầm có thể khiến chức năng thận suy giảm. Theo thời gian, đây là nguyên nhân gây suy thận mà không nhận ra.

Uống ít nước có làm tăng nguy cơ suy thận?

Thận là cơ quan quan trọng giúp lọc máu, loại bỏ độc tố và duy trì cân bằng nước – điện giải trong cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người chỉ uống nước khi cảm thấy khát mà không duy trì thói quen bổ sung nước đều đặn mỗi ngày. Đây là nguyên nhân âm thầm khiến chức năng thận suy giảm theo thời gian.

Khi cơ thể thiếu nước, lượng máu đến thận giảm, làm suy giảm khả năng lọc và đào thải chất cặn bã. Nước tiểu trở nên đậm đặc, tạo điều kiện cho các tinh thể khoáng kết tụ, hình thành sỏi thận hoặc sỏi đường tiết niệu. Nếu tình trạng này kéo dài, các chất lắng đọng có thể gây viêm, nhiễm khuẩn, làm tổn thương ống thận và dẫn đến suy thận.

Người có chức năng thận suy giảm thường xuất hiện các dấu hiệu như mệt mỏi, tiểu ít, phù nhẹ, đau lưng hoặc giảm khả năng tập trung. Ngoài ra, thiếu nước còn khiến thận phải làm việc quá sức để duy trì cân bằng nội môi, lâu dần làm tăng nguy cơ suy thận mạn.

Ngoài suy thận, thiếu nước để lại nhiều hệ lụy đến sức khỏe

Không chỉ gây hại cho thận, tình trạng thiếu nước còn tác động đến nhiều cơ quan trong cơ thể. Khi không được bổ sung đủ nước, cơ thể có thể xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, chóng mặt, tụt huyết áp, nước tiểu sẫm màu và suy giảm trí nhớ.

Về lâu dài, thiếu nước làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng. Hệ tim mạch bị ảnh hưởng do thể tích máu giảm, khiến tim phải hoạt động kém hiệu quả hơn. Não bộ cũng suy giảm khả năng tập trung và xử lý thông tin, ngay cả khi mất nước ở mức nhẹ. Bên cạnh đó, hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả, dễ gây táo bón, khó tiêu và tăng nguy cơ mắc các bệnh lý đường ruột.

Tình trạng thiếu nước kéo dài còn làm chậm quá trình trao đổi chất, khiến cơ thể dễ mệt mỏi, da xỉn màu, kém sức sống và ảnh hưởng tiêu cực đến tâm trạng.

Duy trì thói quen uống nước đúng cách để ngừa suy thận

Để phòng ngừa các bệnh lý về thận, việc duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày là rất quan trọng. Người trưởng thành nên uống khoảng 1,5–2 lít nước mỗi ngày, tùy theo thể trạng và mức độ vận động.

Thay vì chờ đến khi khát mới uống, nên chia nhỏ lượng nước trong ngày, uống đều đặn từ sáng đến tối. Có thể đặt bình nước ở nơi dễ nhìn thấy để tạo thói quen, hoặc uống một cốc nước trước mỗi bữa ăn để hỗ trợ tiêu hóa. Ngoài ra, bổ sung các thực phẩm giàu nước như rau xanh, trái cây cũng giúp cơ thể duy trì đủ lượng nước cần thiết.

Các chuyên gia khuyến cáo, việc duy trì đủ nước không chỉ giúp bảo vệ chức năng thận mà còn góp phần giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh lý mạn tính, nâng cao sức khỏe tổng thể.

Thời điểm uống nước tốt nhất cho sức khỏe

- Uống khi mới thức dậy: Uống một cốc nước ấm (khoảng 200-300ml) ngay sau khi ngủ dậy giúp cơ thể bù nước và hỗ trợ quá trình thanh lọc gan, thận. Điều này cũng giúp giảm nguy cơ bị mụn và cải thiện sức khỏe tổng thể.

- Uống từ 9 đến 11 giờ sáng: Cơ thể có thể bị mất nước sau khi đã làm việc một thời gian. Uống nước vào thời điểm này vừa giúp bạn duy trì sự tỉnh táo vừa hỗ trợ quá trình thanh lọc cơ thể.

- Uống khoảng 30 phút trước bữa ăn: Uống một ly nước trước bữa ăn 30 phút có thể cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng cân đối.

- Uống khoảng 30 phút trước và sau khi tập thể dục: Khi tập luyện, cơ thể mất nước nhanh chóng. Uống nước trước và sau khi tập thể dục 30 phút giúp bù đắp lượng nước mất đi và tăng cường sức mạnh cơ bắp.