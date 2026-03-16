Người đàn ông suy thận giai đoạn cuối tránh được chạy thận nhờ 1 việc mà nhiều người Việt bỏ qua

Ở tuổi 88, cụ Ngọc (Đồng Tháp) từng được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, nguy cơ phải lọc máu. Tuy nhiên, nhờ điều trị nội khoa, kiểm soát bệnh nền và sự đồng hành bền bỉ của người con trai suốt gần 4 năm, chức năng thận của cụ đã cải thiện từ độ 5 xuống độ 3, tránh được việc chạy thận.

Từ suy thận giai đoạn cuối, chức năng thận dần được hồi phục

Trước phòng khám Nội thận – Lọc máu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cụ Ngọc với mái tóc bạc trắng ngồi trên xe lăn, vui vẻ trò chuyện với những người xung quanh. Bên cạnh cụ luôn có người con trai là ông Phong (59 tuổi), túc trực không rời nửa bước.

Suốt gần 4 năm qua, cứ cách 2-3 tháng, ông Phong lại đưa mẹ vượt gần 200 km từ Đồng Tháp lên TP.HCM để tái khám và điều trị suy thận với TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung, Phó giám đốc Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa, Trưởng khoa Nội thận – Lọc máu.

Đầu năm 2022, cụ Ngọc bất ngờ bị phù toàn thân, sưng mặt, tay và chân. Từ cân nặng khoảng 45 kg, cơ thể cụ tăng lên 55 kg chỉ trong thời gian ngắn.

Gia đình đưa cụ đi khám tại một bệnh viện ở TP.HCM và nhận kết quả khiến cả nhà bàng hoàng: Suy thận giai đoạn cuối, cần cấp cứu ngay.

“Sau khi cấp cứu xong, đưa mẹ về nhà thì sức khỏe lại yếu dần”, ông Phong kể.

Không chấp nhận buông xuôi, ông Phong tiếp tục đưa mẹ đi khám ở nhiều bệnh viện tại TP.HCM. Tuy nhiên, nhiều nơi khuyến cáo cụ nên chạy thận nhân tạo. Nhưng qua người quen giới thiệu, ông Phong quyết định đưa mẹ tới đây tìm cơ hội điều trị.

Suy thận độ 5 – giai đoạn nặng nhất của bệnh

Theo bác sĩ Tạ Phương Dung, khi thăm khám lần đầu, các chỉ số của cụ Ngọc rất xấu.

Độ lọc cầu thận của cụ chỉ còn khoảng 12,99 ml/phút/1,73 m², trong khi người khỏe mạnh thường trên 90 ml/phút/1,73 m². Chỉ số này tương đương suy thận độ 5 – giai đoạn cuối.

Nguyên nhân chủ yếu là do cụ không kiểm soát tốt các bệnh nền như đái tháo đường, tăng huyết áp và bệnh tim mạch trong thời gian dài.

Ở giai đoạn này, phần lớn người bệnh phải lọc máu hoặc ghép thận. Tuy nhiên, với bệnh nhân lớn tuổi kèm nhiều bệnh nền, chạy thận tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo bác sĩ, biến chứng có thể bao gồm tụt huyết áp trong khi lọc máu, rối loạn nhịp tim, suy tim cấp, nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ do thay đổi nhanh về dịch và điện giải. Người bệnh cũng có nguy cơ nhiễm trùng đường vào mạch máu hoặc nhiễm trùng huyết.

Trước mong muốn của gia đình “còn nước còn tát”, bác sĩ Dung cùng êkíp quyết định áp dụng hướng điều trị nội khoa tối đa để bảo tồn chức năng thận.

Trong giai đoạn đầu, cụ Ngọc được kiểm soát huyết áp và đường huyết, điều chỉnh rối loạn điện giải và kiềm toan, đồng thời điều trị thiếu máu và tình trạng phù nề.

Bác sĩ cũng chỉ định tiêm thuốc kích thích tủy xương tạo hồng cầu, sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp và đái tháo đường, bổ sung sắt và acid folic.

Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của cụ cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện xuất viện. Tuy nhiên, bác sĩ yêu cầu người bệnh phải tuân thủ chặt chẽ phác đồ và tái khám đúng lịch.

Từ suy thận độ 5 hồi phục về độ 3 sau 4 năm kiên trì điều trị

Hành trình chiến đấu với bệnh thận của cụ Ngọc luôn có con trai song hành. Ảnh: BVCC

Gác lại công việc kinh doanh để tập trung chữa bệnh cho mẹ, cứ khoảng 2–4 tuần, ông lại đưa mẹ từ Đồng Tháp lên TP.HCM để kịp lịch khám.

“Không có liều thuốc nào tốt hơn việc tin tưởng tuyệt đối vào bác sĩ, tuân thủ phác đồ và chế độ ăn uống”, ông Phong nói.

Tại nhà, ông và vợ chuẩn bị từng bữa ăn cho mẹ theo đúng hướng dẫn của bác sĩ: hạn chế thịt đỏ, không ăn hải sản, ưu tiên cá nước ngọt ít phospho và kali, giàu omega-3.

Rau củ được luộc kỹ và bỏ nước để giảm kali – yếu tố quan trọng với người mắc bệnh thận.

Về thuốc, ông chia thuốc cẩn thận theo từng hộp, cụ vẫn nhớ rõ từng loại thuốc.

Sau thời gian kiên trì điều trị, sức khỏe của cụ cải thiện rõ rệt. Cụ ngủ ngon hơn, tinh thần minh mẫn và có thể sinh hoạt bình thường.

Đầu năm 2023, độ lọc cầu thận của cụ tăng lên hơn 21 ml/phút/1,73 m², tương đương suy thận giai đoạn 4.

Sau gần 4 năm điều trị liên tục, chức năng thận của cụ tiếp tục cải thiện, từ suy thận độ 5 xuống độ 4 và hiện nay đã phục hồi về giai đoạn 3.

Theo bác sĩ Tạ Phương Dung, suy thận giai đoạn cuối không phải lúc nào cũng là “án tử”.

Thực tế, nhiều bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM từng suy thận độ 5 đã được điều trị kịp thời và phục hồi chức năng thận về độ 3 hoặc thậm chí độ 2.

Nếu phát hiện sớm, tuân thủ điều trị, kiểm soát tốt bệnh nền và dinh dưỡng, người bệnh có thể trì hoãn việc lọc máu, duy trì chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ.

“Điều quan trọng nhất là sự kiên trì của người bệnh, sự đồng hành của gia đình và niềm tin vào bác sĩ”, bác sĩ Dung nhấn mạnh.

Những triệu chứng suy thận dễ bị bỏ qua

Suy thận ở giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, nhiều dấu hiệu dễ bị nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường nên người bệnh thường phát hiện muộn. Các bác sĩ khuyến cáo cần chú ý một số biểu hiện sau:

– Phù mặt, phù chân tay: đặc biệt rõ vào buổi sáng hoặc sau khi ngủ dậy.

– Mệt mỏi kéo dài, giảm tập trung do thiếu máu và tích tụ độc tố trong máu.

– Tiểu đêm nhiều lần, lượng nước tiểu thay đổi bất thường.

– Chán ăn, buồn nôn, cảm giác ăn không ngon miệng.

– Ngứa da kéo dài, da khô hoặc sạm màu.

– Khó thở, hồi hộp do cơ thể tích tụ dịch và rối loạn điện giải.

Các chuyên gia khuyến cáo nếu những triệu chứng này kéo dài, đặc biệt ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch, cần đi khám sớm để kiểm tra chức năng thận. Việc phát hiện sớm có thể giúp kiểm soát bệnh tốt hơn và giảm nguy cơ tiến triển đến suy thận giai đoạn cuối.