Đậu phụ kết hợp nguyên liệu rồi nấu thế này là hoàn hảo: Rẻ, nhanh, ngon

Đậu phụ là loại nguyên liệu thực phẩm giàu protein thực vật, còn cải thìa thì giòn, mềm và ngọt. Sự kết hợp giữa màu xanh và trắng vừa đẹp mắt lại vừa cân bằng dinh dưỡng. Món này nấu cực nhanh và rẻ, tốn chưa đến 20 nghìn đồng; chỉ cần đun nhỏ lửa trong vài phút là có thể dọn ra ăn. Nhẹ nhàng, tươi mát và không hề ngấy, ngon miệng, dễ làm và rẻ. Ngay dưới đây chúng ta cùng theo dõi công thức nấu món ăn này nhé!

Nguyên liệu làm món canh cải thìa nấu đậu phụ

250g cải thìa, 200g đậu phụ, hành lá, tỏi, muối, bột ngọt/tinh chất cốt gà, dầu ăn.

Cách là món canh cải thìa nấu đậu phụ

Bước 1: Rửa sạch đậu phụ và cắt thành từng miếng vuông khoảng 2cm. Đun sôi nước trong nồi, cho một thìa nhỏ muối, rồi chần đậu phụ trên lửa lớn trong một phút để khử mùi tanh. Vớt ra và để riêng. Quá trình này sẽ giúp đậu phụ không bị nát trong khi hầm. Rửa sạch và để ráo cải thìa tươi. Cuống rau cải thìa khá to vì vậy bạn hãy cắt đôi hoặc 4 theo chiều dọc để dễ ăn hơn.

Bước 2: Làm nóng dầu trong chảo, cho hành lá thái nhỏ và tỏi băm vào, xào trên lửa lớn cho đến khi thơm. Cho cải thìa đã rửa sạch vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi mềm một chút và chuyển sang màu xanh tươi. Thêm lượng nước vừa đủ. Nước sôi sẽ tốt hơn vì nó sẽ làm cho nước dùng trong. Sau đó cho các miếng đậu phụ đã chần vào.

Bước 3: Thêm lượng muối vừa đủ và một chút bột ngọt/tinh chất cốt gà để nêm nếm. Đậy nắp và đun nhỏ lửa trong 3-5 phút để hương vị ngọt ngào của cải thìa và hương thơm của đậu phụ ngấm đều vào nước dùng. Khi sôi, tắt bếp và dọn ra ăn.

Thành phẩm món canh cải thìa nấu đậu phụ

Phương pháp nấu cải thìa và đậu phụ này tạo ra nước dùng trong veo, với đậu phụ mềm và cải thìa giòn. Không cần nêm nếm cầu kỳ mà món ăn ngọt thanh, đưa vị. Bữa cơm có món canh cải thìa nấu đậu phụ, cắn một miếng rau và nhấp từng ngụm nước dùng - thật ấm áp và dễ chịu.

Mẹo lưu ý khi nấu món ăn:

1. Nên sử dụng đậu phụ thông thường, không nên dùng đậu phụ non. Vì đậu phụ thông thường có hương vị đậu đậm đà hơn và xốp, giúp dễ dàng hấp thụ nước dùng khi hầm.

2. Thêm một chút muối khi chần đậu phụ sẽ giúp đậu phụ săn chắc hơn. Cải thìa rất dễ nấu, chỉ cần đun nhỏ lửa trong vài phút cho đến khi chín tới và có vị thơm, đừng nấu quá lâu, nếu không lá sẽ bị vàng và mất độ giòn.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món canh cải thìa nấu đậu phụ!