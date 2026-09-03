6 mâm cơm gia đình nấu vội, khiến chồng con tấm tắc mãi





Những tâm sự của chị Mạc Xuân Nguyệt trong hội nhóm các chị em yêu bếp đã nhận được nhiều sự hưởng ứng, đồng tình. Chị cho biết: "Có người hỏi mình lấy đâu ra động lực để ngày nào cũng nấu cơm. Có lẽ động lực lớn nhất chính là nhìn cả nhà ăn hết sạch thức ăn, nghe con nói: "Mẹ ơi, hôm nay món này ngon quá!". Hay chỉ đơn giản là cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày.

Mình tin rằng, một bữa cơm nhà không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Dù bận đến đâu, nếu có thể, mình vẫn sẽ cố gắng giữ thói quen ấy.

Hy vọng những mâm cơm giản dị của gia đình mình sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho các chị em mỗi khi bí ý tưởng hoặc băn khoăn không biết hôm nay nên nấu món gì. Chúc mọi người luôn giữ được ngọn lửa trong căn bếp nhỏ của mình, bởi nơi đó luôn là điểm hẹn bình yên nhất sau mỗi ngày dài".

6 mâm cơm gia đình khiến chồng con nhớ mãi

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

Mâm cơm gia đình 6:

7 mâm cơm gia đình 'kết hè' của mẹ đảm dành cho con trai GĐXH - Những ngày hè sắp qua, trẻ chuẩn bị bước vào năm học mới. Với nhiều người mẹ, 3 tháng hè vừa qua là 3 tháng níu giữ những kỷ niệm ngọt ngào bên con trong căn bếp.