6 mâm cơm gia đình nấu vội, khiến chồng con tấm tắc mãi

Thứ năm, 19:28 03/09/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thật ra, điều mình quan tâm nhất không phải là mâm cơm có thật cầu kỳ hay nhiều sơn hào hải vị. Điều mình mong nhất là hai con đang tuổi lớn được ăn ngon miệng, đủ dinh dưỡng để khỏe mạnh, còn chồng sau một ngày làm việc vất vả có thể ngồi xuống thưởng thức bữa cơm nóng hổi của gia đình.


Những tâm sự của chị Mạc Xuân Nguyệt trong hội nhóm các chị em yêu bếp đã nhận được nhiều sự hưởng ứng, đồng tình. Chị cho biết: "Có người hỏi mình lấy đâu ra động lực để ngày nào cũng nấu cơm. Có lẽ động lực lớn nhất chính là nhìn cả nhà ăn hết sạch thức ăn, nghe con nói: "Mẹ ơi, hôm nay món này ngon quá!". Hay chỉ đơn giản là cảnh cả gia đình quây quần bên mâm cơm, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện trong ngày.

Mình tin rằng, một bữa cơm nhà không chỉ nuôi dưỡng cơ thể mà còn nuôi dưỡng tình cảm gia đình. Dù bận đến đâu, nếu có thể, mình vẫn sẽ cố gắng giữ thói quen ấy.

Hy vọng những mâm cơm giản dị của gia đình mình sẽ mang đến thêm vài gợi ý cho các chị em mỗi khi bí ý tưởng hoặc băn khoăn không biết hôm nay nên nấu món gì. Chúc mọi người luôn giữ được ngọn lửa trong căn bếp nhỏ của mình, bởi nơi đó luôn là điểm hẹn bình yên nhất sau mỗi ngày dài".

6 mâm cơm gia đình khiến chồng con nhớ mãi

Mâm cơm gia đình 1:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng khiến chồng con tấm tắc khen ngon - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng khiến chồng con tấm tắc khen ngon - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng khiến chồng con tấm tắc khen ngon - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng khiến chồng con tấm tắc khen ngon - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng khiến chồng con tấm tắc khen ngon - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình 6:

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng khiến chồng con tấm tắc khen ngon - Ảnh 6.
6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng khiến chồng con tấm tắc khen ngon - Ảnh 7.7 mâm cơm gia đình 'kết hè' của mẹ đảm dành cho con trai

GĐXH - Những ngày hè sắp qua, trẻ chuẩn bị bước vào năm học mới. Với nhiều người mẹ, 3 tháng hè vừa qua là 3 tháng níu giữ những kỷ niệm ngọt ngào bên con trong căn bếp.

6 Mâm cơm gia đình đơn giản nhưng khiến chồng con tấm tắc khen ngon - Ảnh 8.5 mâm cơm gia đình nấu vội khiến cộng đồng thích thú

GĐXH - Chỉ là những mâm cơm được nấu vội sau giờ tan ca, không cầu kỳ, chẳng có sơn hào hải vị, nhưng mỗi món ăn đều được chuẩn bị bằng tất cả tình yêu thương dành cho gia đình.

 

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Lẩu khổ qua rừng và làn sóng 'ăn lành' giữa phố thị

Lẩu khổ qua rừng và làn sóng 'ăn lành' giữa phố thị

Ăn -

Những món ăn ngoại nhập liên tục xuất hiện và tạo nên nhiều trào lưu mới tại TP.HCM. Giữa nhịp chuyển động ấy, một hương vị rất đỗi quen thuộc đang trở lại theo cách khác: lẩu khổ qua rừng, món ăn dân dã với vị đắng đặc trưng nhưng hậu vị thanh ngọt, đang dần được thực khách thành thị chú ý.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố từ bữa ăn bán trú, phụ huynh không nên bỏ qua trước ngày con tựu trường

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố từ bữa ăn bán trú, phụ huynh không nên bỏ qua trước ngày con tựu trường

Ăn -

GĐXH - Khi chuyển từ những bữa ăn được gia đình kiểm soát sang ăn bán trú, trẻ có thể tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm và nguy cơ dị ứng cũng trở nên khó lường hơn. Đáng lưu ý, phản ứng dị ứng ở trẻ có thể tiến triển nhanh, thậm chí đe dọa tính mạng nếu chuyển sang phản vệ mà không được nhận biết và xử trí kịp thời.

Tình yêu nước trong những món ăn mang màu cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánh

Tình yêu nước trong những món ăn mang màu cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánh

Ăn -

GĐXH - Những ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, không khó bắt gặp hình ảnh mâm cơm, đĩa bánh hay món tráng miệng được người Việt khéo léo trang trí bằng sắc đỏ và vàng. Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ từ cà chua, dưa hấu, ớt, xoài, bí đỏ hay những nguyên liệu quen thuộc, căn bếp gia đình cũng có thể trở nên rực rỡ trong ngày đặc biệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.