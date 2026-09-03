Loại nước ép giải khát "ngon bổ rẻ" cứ thêm quất là ngon nhân đôi, tác dụng ít ai biết

Đây là nguyên nhân vì sao khi ép mía lại cho quất vào ép cùng

Theo VTC News, vị chua thanh của quất có thể làm dịu vị ngọt của mía, vốn có thể khiến một số người cảm thấy quá "gắt" khi uống. Ngoài ra, tinh dầu trong vỏ quất giúp ly nước mía có mùi thơm đặc biệt. Việc cho quả quất vào khi ép giúp tạo ra hương vị hài hòa, thơm ngon.

Hiện nay có hai cách phổ biến để kết hợp quất với nước mía. Cách thứ nhất là cho cả quả quất vào ép cùng cây mía. Khi đó, phần nước cốt và tinh dầu từ vỏ quất hòa quyện với nước mía, tạo mùi thơm đặc trưng và vị chua nhẹ.

Cách thứ hai là ép nước mía riêng rồi mới vắt nước quất vào ly sau khi đã loại bỏ hạt. Phương pháp này giúp hạn chế vị đắng có thể xuất hiện nếu tinh dầu hoặc hạt quất tiết ra quá nhiều. Dù áp dụng cách nào, mục đích chung vẫn là giúp ly nước mía có hương vị hài hòa hơn, giảm cảm giác ngọt gắt và tạo cảm giác tươi mát khi thưởng thức.

Cho quất vào mía có làm giảm lượng đường trong nước mía không?

Nhiều người cho rằng vị chua của quất có thể làm giảm lượng đường trong nước mía. Tuy nhiên, các chuyên gia về công nghệ thực phẩm khẳng định đây là quan niệm chưa chính xác.

Thông tin từ Báo Sức khỏe & Đời sống, thực tế, khi thêm quất vào nước mía, lượng đường tự nhiên trong mía hầu như không thay đổi. Axit hữu cơ trong quất chỉ tác động đến vị giác, khiến người uống cảm nhận đồ uống bớt ngọt hơn chứ không làm giảm hàm lượng đường có trong ly nước.

Nhiều người cho rằng vị chua của quất có thể làm giảm lượng đường trong nước mía. Tuy nhiên, các chuyên gia về công nghệ thực phẩm khẳng định đây là quan niệm chưa chính xác.

Điều này đồng nghĩa với việc nước mía vẫn là loại đồ uống chứa lượng đường tự nhiên khá cao, ngay cả khi đã được pha cùng quất.

Uống nước mía bạn cần lưu ý những điều này

Nếu bạn dùng ngay sau khi ép thì mới nên kết hợp quất với nước mía, còn nếu chưa uống ngay thì không nên cho quất vào ép cùng. Nếu để lâu, quất sẽ khiến nước mía nhanh hỏng hơn. Ngoài ra, không nên uống nước mía sát bữa ăn.

Theo VOV, trong 200ml nước mía chứa khoảng 43g đường, vượt quá giới hạn hàng ngày. Do đó, các chuyên gia khuyến nghị nên uống 100ml hoặc nửa ly nước mía mỗi ngày. Uống nước mía với lượng vừa phải sẽ không gây tăng đột biến lượng đường hoặc tăng cân không mong muốn. Bạn cũng có thể uống nước mía kèm với bữa ăn giàu chất xơ, giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và duy trì lượng đường trong máu ở mức ổn định.

Nếu bạn dùng ngay sau khi ép thì mới nên kết hợp quất với nước mía, còn nếu chưa uống ngay thì không nên cho quất vào ép cùng. Nếu để lâu, quất sẽ khiến nước mía nhanh hỏng hơn. Ngoài ra, không nên uống nước mía sát bữa ăn.

Nước mía vốn đã ngọt, nên việc thêm đường, mật ong hoặc các loại trái cây ngọt như xoài có thể làm tăng chỉ số đường huyết. Điều này có thể dẫn đến tiêu thụ quá nhiều calo và làm tăng đường huyết nhanh chóng. Vì vậy, hãy uống nước mía nguyên chất hoặc xay nhuyễn với bạc hà hoặc chanh để tăng thêm hương vị và lợi ích cho sức khỏe như cải thiện tiêu hóa và miễn dịch. Hơn nữa, việc bổ sung chúng tạo nên hương vị tươi mát mà không cần thêm đường.

Thời điểm uống nước mía là quan trọng nhất. Hãy uống vào giữa ngày, khi cơ thể cần năng lượng tối đa. Không uống khi bụng đói hoặc vào buổi tối vì có thể dẫn đến lượng đường tăng đột ngột và thậm chí gây khó tiêu. Bạn cũng có thể dùng nước mía cùng với các món ăn nhẹ giàu protein như các loại hạt và sữa chua để ổn định lượng đường trong máu.

Nấu cơm bằng nước nóng hay nước nguội mới ngon và giàu dinh dưỡng hơn? GĐXH - Cùng một loại gạo, cùng một chiếc nồi cơm điện nhưng có người nấu bằng nước nóng, trong khi số khác vẫn giữ thói quen vo gạo, đong nước rồi nấu ngay bằng nước nguội. Vậy cách nào thực sự tốt hơn, hãy đọc bài viết này.

Sự thật ít người biết về gừng mọc mầm và cách bảo quản an toàn cho sức khoẻ GĐXH - Không chỉ là gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm thơm ngon, gừng còn được xem như một dược liệu tự nhiên có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn gừng mọc mầm có ăn được không, cùng tìm hiểu qua bài viết này.