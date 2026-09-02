Nấu cơm bằng nước nóng hay nước nguội mới ngon và giàu dinh dưỡng hơn?

Giá trị dinh dưỡng của cơm gạo không phải ai cũng biết

Trong bữa cơm của người Việt, gạo là nguồn cung cấp carbohydrate quan trọng. Carbohydrate trong cơm được cơ thể phân giải thành glucose, cung cấp năng lượng cho các hoạt động hằng ngày.

Ngoài tinh bột, bản thân hạt gạo còn chứa một số vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, giá trị dinh dưỡng phụ thuộc khá nhiều vào loại gạo và mức độ xay xát.

Gạo nguyên cám như gạo lứt vẫn giữ lại lớp cám và mầm, vì vậy có nhiều chất xơ, vitamin nhóm B, magie, phốt pho, mangan và một số hợp chất thực vật hơn so với gạo trắng đã xay xát. Trong quá trình xay và đánh bóng, phần cám và mầm bị loại bỏ, khiến nhiều chất dinh dưỡng tự nhiên bị mất đi.

Nấu cơm dùng nước lạnh hay nước nóng?

Theo VOV, không có phương pháp nào tốt hơn tuyệt đối. Nấu cơm bằng nước nóng là lựa chọn của nhiều người khi muốn tiết kiệm thời gian hoặc tạo hạt cơm tơi xốp. Nhờ nước đã đạt nhiệt độ cao, thời gian nấu có thể rút ngắn khoảng 10-15 phút, đồng thời hạt gạo nhanh hồ hóa, ít bết dính.

Với cách nấu cơm hằng ngày bằng nồi cơm điện, nước nguội hoàn toàn phù hợp và không cần thiết phải đổi sang nước nóng chỉ để mong cơm ngon hơn.

Một số nghiên cứu về chất lượng cơm cho thấy, nhiệt độ ban đầu của nước có thể ảnh hưởng đến quá trình hồ hóa tinh bột và các đặc tính cảm quan như độ mềm, độ dẻo, mùi thơm của cơm. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ nấu cơm bằng nước nóng thì cơm chắc chắn ngon hơn. Nếu lượng nước không phù hợp với loại gạo, hạt cơm vẫn có thể bị khô, cứng hoặc ngược lại quá nhão.

Với cách nấu cơm hằng ngày bằng nồi cơm điện, nước nguội hoàn toàn phù hợp và không cần thiết phải đổi sang nước nóng chỉ để mong cơm ngon hơn.

Thực tế, yếu tố quyết định chất lượng nồi cơm lại nằm nhiều hơn ở tỷ lệ gạo - nước, loại gạo, thời gian ngâm và cách ủ cơm sau khi nấu.

Còn nấu cơm bằng nước lạnh là phương pháp phổ biến và được hầu hết các nhà sản xuất nồi cơm điện khuyến nghị. Nhờ quá trình gia nhiệt từ từ, hạt gạo có thời gian hút nước đều, giúp cơm chín kỹ, dẻo thơm và giữ được nhiều dưỡng chất hơn. Đồng thời, cách này cũng phù hợp với chương trình nấu của nồi cơm điện, giúp cảm biến nhiệt hoạt động chính xác để cơm đạt chất lượng tốt nhất.

Tuy nhiên, thời gian nấu sẽ lâu hơn do phải đun nước từ nhiệt độ thường đến điểm sôi. Nếu vo gạo quá kỹ làm mất lớp cám tự nhiên, cơm cũng có thể hơi dính và bết hơn so với khi nấu bằng nước nóng.

Một số mẹo nhỏ giúp cơm ngon hơn

Nếu có thời gian, sau khi vo và đong nước, có thể ngâm gạo khoảng 15-30 phút trước khi nấu, tùy loại gạo. Việc này giúp hạt gạo hấp thụ nước trước, nhờ đó khi nấu hạt cơm có xu hướng chín đều hơn.

Dùng đũa hoặc muôi xới nhẹ từ dưới lên để hơi nước phân bố đều, giúp cơm tơi và không bị dồn thành từng mảng.

Sau khi cơm chín, không nên mở nắp ngay. Hãy để cơm tiếp tục được ủ trong nồi khoảng 10 phút rồi mới xới. Dùng đũa hoặc muôi xới nhẹ từ dưới lên để hơi nước phân bố đều, giúp cơm tơi và không bị dồn thành từng mảng.

Những thói quen sai lầm khi nấu cơm hầu như ai cũng mắc phải

Thông tin trên VTC News, ngâm gạo trong nước quá lâu, Vitamin B1 chủ yếu ở ngoài hạt gạo, nếu vo gạo quá kỹ hay ngâm quá lâu khi nấu cơm sẽ bị mất đi dưỡng chất. Bạn chỉ nên vo gạo qua 1-2 lần nước để loại bỏ hết bụi bẩn. Nhiều người thường có thói quen vo gạo qua 4-5 lần nước đến khi chỉ còn lại nước trắng trong, đó là sai lầm cần tránh.

Đổ nước không chính xác có thể dẫn đến cơm bị nhão, khô hoặc cơm không chín đều. Đổ nước sao vừa đủ để ăn cơm vừa dẻo ngon là điều không phải ai cũng làm được. Mỗi loại gạo sẽ phù hợp với lượng nước nhất định. Vì thế, khi mua gạo về cần nấu thử trước, với 500g gạo bạn nên đổ 600ml nước, sau đó thì điều chỉnh dần cho phù hợp.

Mở nắp nhiều lần trong quá trình nấu có thể làm giảm nhiệt độ và làm mất hơi nước cần thiết để nấu chín cơm. Hãy chỉ mở nắp khi cần kiểm tra hoặc khi cơm đã chín.

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