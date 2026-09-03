Lẩu khổ qua rừng và làn sóng 'ăn lành' giữa phố thị

Hình ảnh cận cảnh lẩu khổ qua rừng (Ảnh DNCC)

Khi thực khách tìm về những bữa ăn "lành"

Ẩm thực đô thị ngày càng đa dạng với sự xuất hiện của nhiều món ăn đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc hay phương Tây. Sự mới lạ, tiện lợi và bắt mắt giúp các món ăn này nhanh chóng tạo xu hướng, đặc biệt trong nhóm khách hàng trẻ tại các thành phố lớn.

Tuy nhiên, song song với dòng chảy đó, một xu hướng khác cũng đang âm thầm phát triển: lựa chọn những bữa ăn nhẹ vị, nhiều rau xanh và ưu tiên nguyên liệu tự nhiên. Không nhất thiết phải cầu kỳ, những món ăn vốn quen thuộc trong bữa cơm gia đình đang được làm mới để phù hợp hơn với nhịp sống hiện đại.

Từ món ăn dân dã đến lẩu khổ qua rừng

Khổ qua rừng vốn là loại rau quen thuộc với nhiều vùng quê, thường xuất hiện trong các bữa ăn gia đình. Vị đắng đặc trưng khiến nguyên liệu này không dễ trở thành món ăn đại chúng. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại tạo dư địa để các mô hình ẩm thực khai thác theo cách mới.

Từ đó, khổ qua rừng được lựa chọn làm nguyên liệu chủ đạo để phát triển thành món lẩu đặc trưng. Cách kết hợp đọt khổ qua rừng với sườn chìa và nước dùng hầm xương tạo nên một trải nghiệm vừa dân dã, vừa phù hợp với khẩu vị thực khách thành thị.

Mạ Tôi bắt đầu câu chuyện với lẩu khổ qua rừng

Thực khách thưởng thức lẩu khổ qua rừng tại Mạ Tôi trong không gian gần gũi, mang màu sắc ẩm thực gia đình (Ảnh: DNCC)

Điểm khác biệt của lẩu khổ qua rừng tại Mạ Tôi nằm ở cách cân bằng vị đắng của rau với vị ngọt tự nhiên từ nước dùng. Sườn chìa và xương được hầm trong thời gian dài, trong khi đọt khổ qua rừng được giữ độ xanh, giòn và vị đặc trưng khi nhúng lẩu.

Từ một nguyên liệu ít được chú ý, món ăn dần trở thành sản phẩm nhận diện của Mạ Tôi và được chia sẻ trên mạng xã hội. Những hình ảnh về nồi lẩu bốc khói, rau rừng xanh mướt cùng phần sườn chìa đầy đặn tạo nên trải nghiệm trực quan, góp phần đưa món ăn đến gần hơn với thực khách trẻ.

Hành trình từ quán nhỏ đến món lẩu được đón nhận

Hơn một năm trước, Mạ Tôi bắt đầu theo đuổi lẩu khổ qua rừng từ một quán nhỏ trong hẻm tại Thủ Dầu Một, Bình Dương, khi món ăn này vẫn còn khá mới mẻ với nhiều thực khách. Từ những ngày đầu, thương hiệu kiên trì hoàn thiện hương vị và xây dựng trải nghiệm riêng xoay quanh nguyên liệu khổ qua rừng.

Sự đón nhận của thực khách đã mở ra cơ hội để món lẩu tiếp tục phát triển. Từ điểm bán ban đầu, Mạ Tôi từng bước mở rộng hoạt động, đưa lẩu khổ qua rừng đến gần hơn với thực khách ở nhiều khu vực. Hơn một năm nhìn lại, câu chuyện ấy cũng cho thấy một món ăn dân dã hoàn toàn có thể tìm được chỗ đứng riêng trong đời sống ẩm thực hiện đại.

Từ một món lẩu đến câu chuyện ẩm thực bản địa

Nhân viên Mạ Tôi chụp hình lưu niệm cùng thực khách (Ảnh DNCC)

Sự quan tâm dành cho lẩu khổ qua rừng cũng phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong cách người tiêu dùng lựa chọn món ăn. Bên cạnh yếu tố ngon và mới, nhiều thực khách quan tâm hơn đến nguồn nguyên liệu, cách chế biến và cảm giác sau mỗi bữa ăn. Điều này cũng mở ra cơ hội để những món ăn bản địa tìm lại vị trí trong đời sống đô thị.

Với Mạ Tôi, câu chuyện không chỉ dừng ở một món lẩu. Việc đưa khổ qua rừng vào thực đơn theo cách hiện đại góp phần biến nguyên liệu dân dã thành trải nghiệm ẩm thực mới. Giữa một thị trường liên tục xuất hiện những trào lưu ngoại nhập, "ăn lành" có thể trở thành một hướng đi để ẩm thực bản địa tiếp tục được khám phá và lan tỏa.

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