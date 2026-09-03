Phương Oanh chăm vào bếp dịp nghỉ lễ, nấu món ăn đơn giản, dễ làm mà ngon miệng

Tiếp theo bạn bắc chảo, làm nóng dầu, cho thịt gà vào chiên sơ. Sau đó, bạn cho hết phần hỗn hợp nước ướp vào cùng, xào với lửa vừa cho đến khi thấy gà đã thấm ướp hoàn toàn. Lưu ý, hỗn hợp gia vị gồm : 1 muỗng canh nước tương; 1 muỗng cà phê hạt nêm; ½ muỗng cà phê muối; ½ muỗng cà phê đường; 1 muỗng cà phê dầu ăn; ½ muỗng canh ngũ vị hương; 1 muỗng cà phê tiêu bột; 2 muỗng cà phê hành tím băm nhỏ. Bạn cho phần nước cốt dừa tươi vào nấu sôi. Hạ lửa nhỏ, đun thêm khoảng 5 phút cho phần nước gà hơi kẹo lại, có màu vàng nâu sóng sánh đẹp mắt là bạn có thể tắt bếp được rồi.

