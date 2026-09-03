Phương Oanh chăm vào bếp dịp nghỉ lễ, nấu món ăn đơn giản, dễ làm mà ngon miệng
GĐXH - Không cầu kỳ sơn hào hải vị, Phương Oanh chỉ cần làm món ăn đơn giản này, vẫn khiến dân mạng rào rào khen ngợi.
Dưới đây là cách nấu món xôi gà rô ti được gợi ý từ website của Hệ thống hướng nghiệp Á Âu.
Nhúng gan vào nước này trước khi luộc, gan thơm mềm, không còn mùi tanh khó chịuĂn -
GĐXH – Gan là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng sơ chế, luộc không đúng cách dễ bị khô, mùi tanh đặc trưng. Cùng tham khảo cách chế biến gan ngon và an toàn cho sức khỏe từ mẹ đảm Duyên Trần.
Loại nước ép giải khát "ngon bổ rẻ" cứ thêm quất là ngon nhân đôi, tác dụng ít ai biếtĂn -
GĐXH - Nước mía quất là món đồ uống được yêu thích nhờ hương vị thơm ngon, thanh mát và giá trị dinh dưỡng cao. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn lý do vì sao lại cho quất vào khi ép mía và lưu ý khi sử dụng.
Đi chợ thấy người ta vứt bỏ phần này, tôi mang về làm món lạ miệng khiến cả nhà tranh nhau gắpĂn -
Đúng kiểu ban đầu chỉ định làm thử, cuối cùng cả nhà lại tranh nhau vì không nghĩ da cá có thể ngon đến vậy.
Bác sĩ cảnh báo nguy cơ xảy ra sự cố từ bữa ăn bán trú, phụ huynh không nên bỏ qua trước ngày con tựu trườngĂn -
GĐXH - Khi chuyển từ những bữa ăn được gia đình kiểm soát sang ăn bán trú, trẻ có thể tiếp xúc với nhiều loại thực phẩm và nguy cơ dị ứng cũng trở nên khó lường hơn. Đáng lưu ý, phản ứng dị ứng ở trẻ có thể tiến triển nhanh, thậm chí đe dọa tính mạng nếu chuyển sang phản vệ mà không được nhận biết và xử trí kịp thời.
Tình yêu nước trong những món ăn mang màu cờ đỏ sao vàng trong ngày Quốc khánhĂn -
GĐXH - Những ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh, không khó bắt gặp hình ảnh mâm cơm, đĩa bánh hay món tráng miệng được người Việt khéo léo trang trí bằng sắc đỏ và vàng. Không cần nguyên liệu cầu kỳ, chỉ từ cà chua, dưa hấu, ớt, xoài, bí đỏ hay những nguyên liệu quen thuộc, căn bếp gia đình cũng có thể trở nên rực rỡ trong ngày đặc biệt.
Nấu cơm bằng nước nóng hay nước nguội mới ngon và giàu dinh dưỡng hơn?Ăn -
GĐXH - Cùng một loại gạo, cùng một chiếc nồi cơm điện nhưng có người nấu bằng nước nóng, trong khi số khác vẫn giữ thói quen vo gạo, đong nước rồi nấu ngay bằng nước nguội. Vậy cách nào thực sự tốt hơn, hãy đọc bài viết này.
Gỏi nhệch Thái Thụy - vị mặn mòi của miền cửa biển Hưng YênĂn -
Gỏi nhệch dân dã Thái Thụy chứa một nghệ thuật sơ chế và chinh phục thực khách bằng vị ngọt dai của cá, mùi thơm bùi từ thính gạo rang, vị chát của các loại lá vườn và vị chẻo béo thơm, cay nồng.
Với 3 nguyên liệu đơn giản kết hợp sẽ nấu thành món ăn ngon hoàn hảo, rất hợp với cơmĂn -
Khi bạn không nghĩ được món ăn ngon nào để nấu, hãy thử sự kết hợp này. Mùi thơm khi mở nắp nồi đủ để kích thích vị giác. Món ăn mềm, đậm đà và rất hợp với cơm.
Sự thật ít người biết về gừng mọc mầm và cách bảo quản an toàn cho sức khoẻĂn -
GĐXH - Không chỉ là gia vị quen thuộc giúp món ăn thêm thơm ngon, gừng còn được xem như một dược liệu tự nhiên có nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn băn khoăn gừng mọc mầm có ăn được không, cùng tìm hiểu qua bài viết này.
Những lý do bạn nên biết cách pha nước mắm vào món ăn để không ảnh hưởng tới sức khỏeĂn -
GĐXH - Nhiều bà nội trợ có thói quen cho nước mắm vào nồi ngay từ đầu hoặc khi nước đang sôi mà không biết rằng đây là sai lầm lớn. Điều này không chỉ làm món ăn bị đắng, mất vị thơm ngon mà còn ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.