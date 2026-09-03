Phương Oanh chăm vào bếp dịp nghỉ lễ, nấu món ăn đơn giản, dễ làm mà ngon miệng

Thứ năm, 16:19 03/09/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Không cầu kỳ sơn hào hải vị, Phương Oanh chỉ cần làm món ăn đơn giản này, vẫn khiến dân mạng rào rào khen ngợi.

Phương Oanh nấu xôi gà rô ti đơn giản , dễ làm cho ngày nghỉ lễ - Ảnh 1.

Phương Oanh dành kỳ nghỉ lễ để vào bếp nấu nướng những món mới. Cô khoe thành quả là hai món xôi gà roti và nộm gà xé phay được khán giả khen trông 'ngon mắt' như nhà hàng, Ngôi sao đưa tin. Kỳ nghỉ, cô vẫn dành thời gian cho gia đình nhỏ, bên các con nhưng không vì thế mà quên đi hoạt động yêu thích của cô bên căn bếp.

Phương Oanh nấu xôi gà rô ti đơn giản , dễ làm cho ngày nghỉ lễ - Ảnh 2.

Theo VOV, xôi gà rô ti món ăn sáng hoặc món chính quen thuộc, hấp dẫn trong ẩm thực Việt Nam kết hợp giữa xôi nếp dẻo thơm và thịt gà rô ti đậm đà.

Phương Oanh nấu xôi gà rô ti đơn giản , dễ làm cho ngày nghỉ lễ - Ảnh 3.

Hạt xôi được đồ chín dẻo, béo ngậy nhờ nước cốt dừa, thường có màu trắng tự nhiên hoặc màu vàng, gấc đẹp mắt. Phần đùi hoặc cánh gà được tẩm ướp gia vị kỹ lưỡng, chiên sơ rồi rim (khìa) với nước dừa tươi hoặc nước sốt đến khi sánh đặc, có màu nâu vàng óng ánh. Món ăn thường được rắc thêm hành phi giòn rụm, chan một ít nước sốt gà đậm đà và ăn kèm dưa góp hoặc dưa cải ngâm chua.

Dưới đây là cách nấu món xôi gà rô ti được gợi ý từ website của Hệ thống hướng nghiệp Á Âu.

Phương Oanh nấu xôi gà rô ti đơn giản , dễ làm cho ngày nghỉ lễ - Ảnh 4.

Vo gạo nếp thật sạch, ngâm gạo xăm xắp với nước hòa thêm một chút xíu muối loãng để qua đêm cho nếp nở mềm. Sau khi đã ngâm nếp đủ khoảng 5-6 tiếng. Tiếp đó, bạn chỉ cần cho xôi đã ngâm mềm vào lò vi sóng để nấu khoảng 15 phút là xôi chín đều. Trong lúc đó, bạn cũng tranh thủ làm gà rô ti.

Phương Oanh nấu xôi gà rô ti đơn giản , dễ làm cho ngày nghỉ lễ - Ảnh 5.

Tiếp theo bạn bắc chảo, làm nóng dầu, cho thịt gà vào chiên sơ. Sau đó, bạn cho hết phần hỗn hợp nước ướp vào cùng, xào với lửa vừa cho đến khi thấy gà đã thấm ướp hoàn toàn. Lưu ý, hỗn hợp gia vị gồm : 1 muỗng canh nước tương; 1 muỗng cà phê hạt nêm; ½ muỗng cà phê muối; ½ muỗng cà phê đường; 1 muỗng cà phê dầu ăn; ½ muỗng canh ngũ vị hương; 1 muỗng cà phê tiêu bột; 2 muỗng cà phê hành tím băm nhỏ. Bạn cho phần nước cốt dừa tươi vào nấu sôi. Hạ lửa nhỏ, đun thêm khoảng 5 phút cho phần nước gà hơi kẹo lại, có màu vàng nâu sóng sánh đẹp mắt là bạn có thể tắt bếp được rồi.

Phương Oanh nấu xôi gà rô ti đơn giản , dễ làm cho ngày nghỉ lễ - Ảnh 6.

Bạn múc xôi và gà ra dĩa, chan nước sốt và rắc thêm một ít hành phi. Xôi gà rôti cực kì thích hợp cho bạn một bữa sáng hoàn hảo.

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