Dâu tằm vùng ngoại thành Hà Nội vào vụ, giá tốt nhưng mất mùa, nông dân khó trọn niềm vui

Ven dòng sông Đáy, có một cánh đồng rộng hàng chục ha với những gốc dâu tằm chín mọng. Từ chỗ chỉ là loại cây trồng làm bờ rào, nuôi tằm, những năm gần đây, cây dâu tằm đã giúp nhiều nông dân ngoại thành Hà Nội có thêm thu nhập.

Để có được những cành dâu tằm to đẹp, sai quả như thế này là sự chăm sóc tỉ mỉ với kinh nghiệm canh tác dày dặn của nông dân ở các vườn dâu tằm tại xã Hát Môn. (Ảnh: Khánh Huyền)

Hằng năm, cứ mỗi độ cuối tháng 3 đến cuối tháng 4, khi dâu tằm chín mọng, người dân lại tất bật thu hoạch và kiếm được hàng triệu đồng tiền lãi từ loại quả này. Tuy nhiên, năm nay với tình hình thời tiết thất thường, sản lượng dâu tằm được ghi nhận là thấp hơn so với mọi năm.

Bà Ngô Thị Lý, một nông dân đang thu hoạch dâu than thở: "Năm nay thời tiết không thuận lợi. Mưa ít, sương muối nhiều vào thời điểm cây đơm hoa ra quả nên hầu hết đều hư hỏng".

Những ngày này, bà Lý thường sẽ thu hoạch dâu tằm chín mọng vào buổi sáng. (Ảnh: Khánh Huyền)

Bên cạnh vườn dâu của bà Lý, một nông dân khác cũng cho biết họ đang đối mặt với tình trạng nhiều quả dâu nhỏ, chất lượng không đồng đều và sản lượng không đạt như mong đợi do thời tiết. "Vì dâu chín sẽ phải thu hoạch ngay trong ngày. Những năm trước, dâu nhiều, gia đình tôi phải thuê thêm người làm để đảm bảo nguồn hàng cho các thương lái thu mua tại vườn. Nhưng năm nay, chỉ có hai vợ chồng cùng nhau thu hoạch lai rai".

Dâu tằm được giá nhưng nguồn cung hạn chế.

Khi được hỏi có cách nào để hạn chế việc dâu tằm không rộ trái, bà Lý tâm sự thêm: "Thời tiết không thuận lợi là điều không ai mong muốn, gia đình tôi trồng gần 2 sào dâu, thường phải tưới nước vào cây và phần quả đang ra để tránh nước mưa bị nhiễm axit. Cứ cố gắng "cứu vớt" được đến đâu thì có thu nhập tới đó!"

Gia đình ông Nguyễn Văn Tiến là một trong những hộ may mắn có một mùa dâu tằm không quá "mất mát", chia sẻ: "Vì dâu tằm thu hoạch nhanh, chỉ kéo dài khoảng hơn 1 tháng, giá thành không cao nên gia đình tôi trồng xen canh với cây lạc. Sắp tới mong sao có thể bán hết được số dâu trong vườn để bù lại tiền phân, công chăm sóc và có thêm doanh thu để duy trì mùa sau."

Vườn dâu tằm của vợ chồng ông Tiến trồng xen canh cây lạc để tăng thêm thu nhập. (Ảnh: Khánh Huyền)

Theo khảo sát của phóng viên tại cánh đồng dâu tằm lớn nhất Hà Nội, cùng với sự biến động của thời tiết, giá bán của dâu tằm trên thị trường cũng theo đó có nhiều biến động. Có những hôm thương lái thu mua dâu tằm tại vườn với giá dao động từ 17.000 - 18.000 đồng/kg, nhưng có những hôm chỉ từ khoảng 15.000 - 16.000 đồng/kg.

Thương lái thu mua dâu tằm từ nhà vườn, bán ra các chợ trung tâm Hà Nội. (Ảnh: Khánh Huyền)

Trên thị trường bán lẻ, chính nhờ quy trình canh tác an toàn, dâu tằm Hát Môn vẫn giữ được sức hút lớn với mức giao dịch ở khoảng 35.000 - 60.000 đồng/kg, tăng thêm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm nay, vì thời tiết không thuận lợi, nguồn cung ít nên dâu tằm được giá hơn. (Ảnh: Khánh Huyền)

Dâu tằm được những người nông dân bày bán ở ven đường. (Ảnh: Khánh Huyền)

Mặc dù sản lượng có giảm so với năm ngoái, nhưng nhờ giá bán cao hơn, những hộ gia đình như gia đình bà Lý, ông Tiến vẫn duy trì được mức doanh thu khả quan. Đó cũng là động lực để những người nông dân vùng đất bãi ven sông Đáy tiếp tục gắn bó với loại cây dân dã này.

