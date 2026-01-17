Day dứt giữa ước mơ du học cháy bỏng và gánh nợ vay ngân hàng bằng sổ đỏ của mẹ
Chuẩn bị tốt nghiệp đại học với học lực khá giỏi, tôi luôn ấp ủ ước mơ du học nhưng hiểu rõ kinh tế của bố mẹ chỉ đủ chi tiêu.
Tôi đang học năm cuối đại học, tôi biết mình không phải là sinh viên xuất sắc. Thành tích học tập của tôi ở mức khá giỏi, đủ để tự tin bước ra thị trường lao động, nhưng chưa đủ nổi bật để kiếm được học bổng toàn phần dù ước mơ du học luôn thôi thúc tôi.
Tôi ước được đến những giảng đường rộng lớn, môi trường học tập hiện đại để mở mang tầm mắt và thay đổi tư duy. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu hoàn cảnh gia đình mình.
Bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước, lương tháng đủ để nuôi anh em tôi ăn học, chi tiêu dè sẻn mới có chút tích lũy nên đầu tư cho con du học là điều xa xỉ.
Lên đại học, tôi vẫn không thôi nung nấu ước mơ, tôi tìm hiểu các chương trình du học, âm thầm chuẩn bị hồ sơ, học ngoại ngữ, dò hỏi học bổng... Nhưng với thành tích của mình, mức học bổng cao nhất tôi đạt được chỉ khoảng 50%. Một nửa còn lại vẫn là con số rất lớn, vượt xa khả năng chi trả của gia đình tôi.
Tôi đã nghĩ đến việc đi làm vài năm, tích lũy kinh nghiệm rồi hãy tính tiếp. Nhưng càng gần ngày tốt nghiệp, ước mơ du học trong tôi càng thôi thúc dữ dội.
Có lẽ mẹ tôi nhận ra điều đó nên mẹ đã gọi tôi nói chuyện. Mẹ bảo tôi cứ thực hiện ước mơ, mẹ sẽ vay ngân hàng, dùng sổ đỏ căn nhà để thế chấp cho tôi đi học. Câu nói của mẹ khiến tôi sững người vì chưa bao giờ nghĩ đến phương án đó.
Tôi biết nếu dùng sổ đỏ vay ngân hàng, bố mẹ tôi sẽ phải cõng một khoản nợ rất lớn trong nhiều năm. Ngôi nhà là tài sản lớn nhất của gia đình sẽ bị đem ra thế chấp khiến tôi áy náy vô cùng. Nếu tôi học hành không thành công hay không kiếm được việc làm tốt, gánh nặng ấy sẽ đổ dồn lên vai bố mẹ.
Sự hy sinh của mẹ khiến tôi day dứt, liệu ước mơ của mình có đáng để bố mẹ phải mạo hiểm như thế không. Tôi sợ thất bại, sợ mình không đủ giỏi, sợ tương lai không như kỳ vọng sẽ làm bố mẹ thất vọng. Nhưng nếu tôi không quyết tâm, tôi lại thấy mình có thể sẽ bỏ qua cơ hội mong ước cả đời. Tôi không biết phải quyết định như thế nào trong lúc tâm trạng đang rối bời.
Mẹ chồng gọi điện 'mắng vốn' thông gia, con dâu tuyên bố chỉ về thắp hương chứ không ăn Tết nhà chồngTâm sự - 4 giờ trước
GĐXH - Tết đầu tiên của em dâu tại nhà tôi lẽ ra đã êm đẹp nếu không có cuộc điện thoại 'mắng vốn' giữa hai bà thông gia. Từ những xích mích nhỏ nhặt về việc sắm sửa, mẹ tôi đã vô tình động chạm đến lòng tự trọng của nhà ngoại. Một năm trôi qua trong im lặng, để rồi ngày Tết năm nay, em dâu đưa ra một quyết định khiến cả nhà tôi ngỡ ngàng, còn bố tôi thì nổi trận lôi đình với chính mẹ con tôi.
Bạn trai kém 5 tuổi có con với người khác, tôi có nên gặp cô gái nói ra nhẽTâm sự - 17 giờ trước
Tôi đã từng hạnh phúc khi yêu bạn trai dù kém 5 tuổi nhưng yêu chiều mình hết mực. Nhưng mới đây mọi thứ sụp đổ khi tôi phát hiện bạn trai có con với người khác ở quê
Lấy vợ kém 15 tuổi, tôi đưa 60 triệu/tháng chi tiêu mà vợ vẫn than thiếuTâm sự - 1 ngày trước
Mỗi tháng tôi đưa vợ 60 triệu để chi tiêu trong gia đình nhưng cô ấy luôn than thở thiếu tiền vì mọi thứ đắt đỏ…
Chê chồng lương thấp: Đọc bài này của người phụ nữ thu nhập gấp 5 lần chồng để 'tỉnh ngộ'Tâm sự - 1 ngày trước
GĐXH - Giữa những bài viết chê bai chồng lương thấp, muốn đổi người yêu vì thu nhập không như ý, tôi chợt muốn kể câu chuyện của gia đình mình.
Tôi trăn trở muốn vay thêm 300 triệu mua xe ô tô để con trai 32 tuổi dễ lấy vợTâm sự - 1 ngày trước
Vợ chồng tôi tiết kiệm được 300 triệu, tôi đang muốn vay thêm 300 triệu đồng mua xe cho con vì tôi tin rằng có xe, cơ hội lấy vợ của con sẽ cao hơn...
Chồng bỏ đi 10 năm theo người khác nay xin quay về, tôi có nên cho cơ hội?Tâm sự - 2 ngày trước
Mới đây, anh bất ngờ quay lại, nói đã trả giá cho những sai lầm, hối hận và muốn bù đắp cho mẹ con tôi…
Nhà hàng anh trai khai trương, tôi xấu hổ với đồng nghiệp vì lỡ rủ họ đến ănTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tin tưởng anh trai, Lương Tâm mời đồng nghiệp đến nhà hàng mới khai trương để ủng hộ, nào ngờ bữa tiệc lại trở thành kỷ niệm khó quên.
Thà đi chậm để gặp đúng người, còn hơn vội vã chọn sai hướng cả một đờiTâm sự - 2 ngày trước
GĐXH - Giữa những ngày bạn bè xung quanh rục rịch "yên bề gia thất", cảm giác lẻ bóng đôi khi khiến chúng ta chênh vênh. Thế nhưng, hôn nhân không phải là một cuộc đua về tốc độ, mà là bài kiểm tra về chất lượng.
Con trai đòi từ mặt khi tôi khuyên con dâu ly hônTâm sự - 2 ngày trước
Khi con trai gần 30 tuổi lấy vợ, tôi từng mừng vì nghĩ con sẽ thay đổi. Nhưng chỉ sau một năm, nó lại chứng nào tật nấy. Thương con dâu, tôi khuyên ly hôn thì bị con trai tuyên bố từ mặt.
Xây nhà sau 10 năm tích góp, tôi bị sếp nghi bòn rút công quỹ và cho nghỉ việcTâm sự - 3 ngày trước
GĐXH - Chỉ sau một bữa tiệc tân gia mời tới 20 mâm cỗ, trong đó có cả sếp và đồng nghiệp, tôi không ngờ mình lại bị cho nghỉ việc sau 3 năm cống hiến.
Mua nhà báo hiếu cha mẹ, nhưng chỉ 1 năm sau tôi phải đưa họ về quêTâm sự
GĐXH - Sau câu chuyện này, tôi mới thấm thía rằng báo hiếu không chỉ là cho bố mẹ cuộc sống đủ đầy vật chất, mà quan trọng hơn là để họ được sống đúng với điều mình mong muốn.