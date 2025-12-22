Đây mới là món ăn tốt nhất cho phụ nữ vào mùa đông hơn cả sữa và tổ yến: Rẻ tiền lại bổ khí huyết và giữ ấm
Khi kết hợp cả 3 nguyên liệu này, chúng không chỉ bổ sung dưỡng chất và làm ấm cơ thể mà còn dịu nhẹ hơn sữa và rẻ và bổ hơn tổ yến.
Vào mùa đông, rất nhiều chị em bị chứng tay chân lạnh, da mặt tái nhợt và khó ấm lên ngay cả khi mặc nhiều lớp quần áo dày. Nhiều người chọn uống sữa để bổ sung canxi và ăn tổ yến để bồi bổ sức khỏe, nhưng họ lại bỏ qua một "món ăn tuyệt vời giúp làm ấm cơ thể": Bánh trôi cơm rượu và đường nâu".
Món ăn với cách làm đơn giản và nguyên liệu có giá cả phải chăng này thực sự là một món quà bổ dưỡng để sử dụng trong mùa đông, rất phù hợp với thể trạng phụ nữ. Nó giúp bổ sung khí huyết, làm ấm cơ thể và xua tan cảm giác cái lạnh. Sau khi ăn một bát, bạn sẽ cảm thấy ấm áp dễ chịu khắp cơ thể.
Khi nói đến việc bổ sung khí huyết, sự kết hợp các thành phần trong đường nâu và bánh trôi cơm rượu là một "sự kết hợp vàng". Đường nâu có tính ấm và vị ngọt. Nó có tác dụng bổ khí huyết, tăng cường chức năng tỳ vị và làm ấm dạ dày. Đây là một thành phần tự nhiên giúp điều hòa khí huyết, đặc biệt thích hợp cho phụ nữ có khí huyết không đủ.
Cơm rượu (cơm rượu nếp) lên men được làm từ gạo nếp, không chỉ giữ lại các chất dinh dưỡng của gạo nếp mà còn sản sinh ra nhiều loại axit amin, có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu và giúp cơ thể giải độc khỏi cảm lạnh.
Những viên bánh trôi làm bằng bột gạo nếp dẻo mềm, ngọt và ngon. Chúng tốt cho tỳ vị, ngay cả người tiêu hóa yếu cũng có thể thưởng thức mà không cần lo lắng. Khi kết hợp cả 3 nguyên liệu này, chúng không chỉ bổ sung dưỡng chất và làm ấm cơ thể mà còn dịu nhẹ hơn sữa và rẻ và bổ hơn tổ yến.
Nguyên liệu để làm món bánh trôi cơm rượu và đường nâu
100g bột gạo nếp, 80g nước nóng, 2 thìa canh cơm rượu nếp, 3-4 miếng đường nâu, táo đỏ và kỷ tử (tùy thích).
Cách làm món bánh trôi cơm rượu và đường nâu
Bước 1: Đầu tiên, thêm nước ấm vào bột gạo nếp và nhào thành bột mịn. Sau đó vo thành những viên tròn có kích thước khoảng 2cm. Sau đó đun sôi một nồi nước rồi thả các viên bánh trôi vào, đun cho đến khi chúng nổi lên mặt nước thì vớt ra, thả vào chậu nước lạnh.
Bước 2: Tiếp đó bạn cho một lượng nước sôi vừa phải vào nồi, thêm đường đỏ, cơm rượu vào rồi nấu cho đến khi đường tan. Sau đó thả bánh trôi vào nấu thêm khoảng 3-4 phút đến khi các viên bánh nổi lên, mùi cơm rượu lan tỏa. Nếu bạn thích hương vị đậm đà hơn, bạn cũng có thể thêm vào một ít kỷ tử và táo đỏ để tăng gấp đôi hiệu quả bổ dưỡng.
Thành phẩm món bánh trôi cơm rượu và đường nâu
Vào một buổi sáng hoặc tối mùa đông, một bát bánh trôi nóng hổi là cách tuyệt vời để làm ấm cơ thể từ cổ họng đến dạ dày rồi từ từ lan xuống các chi. Vị ngọt thanh mà không quá ngấy, kết hợp với hương thơm của cơm rượu vang. Nếu bạn uống đều đặn trong một thời gian, bạn sẽ thấy tình trạng lạnh ở tay và chân giảm đi, đồng thời làn da trở nên hồng hào và rạng rỡ.
Không giống như sữa, vốn được coi là có tính mát và có thể gây khó chịu đường tiêu hóa ở một số người, hoặc tổ yến, vốn đắt tiền mà không phải ai cũng có thể sử dụng như một loại thực phẩm bổ sung hàng ngày. Bánh trôi cơm rượu đường nâu rất rẻ và dễ làm; một bát mỗi ngày có thể dễ dàng "nạp lại năng lượng" cho cơ thể bạn.
Cần lưu ý:
Đường nâu có hàm lượng đường cao. Vì vậy phụ nữ có lượng đường trong máu cao nên tiêu thụ ở mức độ vừa phải; gạo nếp lên men có chứa một lượng nhỏ cồn, vì vậy phụ nữ mang thai nên tránh.
Ngoài ra, món tráng miệng này phù hợp với hầu hết phụ nữ, đặc biệt là những người trước và sau kỳ kinh nguyệt hoặc đang trong giai đoạn phục hồi sau sinh. Thường xuyên sử dụng có thể giúp giảm bớt hiệu quả các khó chịu về thể chất.
Những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiênĂn - 1 giờ trước
GĐXH - Để đảm bảo cho đôi mắt khỏe mạnh, cơ thể cần một số chất dinh dưỡng như vitamin A và C, axit béo omega-3, chất chống oxy hóa... Sau đây là những siêu thức ăn tốt cho mắt nhờ rất giàu dưỡng chất tự nhiên.
Loại rau giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giá vài nghìn một bó, bán đầy chợ ViệtĂn - 13 giờ trước
GĐXH - Với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, việc thêm loại rau này vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.
Ho có đờm không nên uống gì?Ăn - 19 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh việc tìm hiểu ho có đờm nên uống gì, mỗi người cũng cần biết đâu là những thức uống có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng và cản trở quá trình phục hồi. Hãy đọc bài viết sau để biết một số loại đồ uống cần tránh khi bị ho có đờm.
Có nên dùng nước luộc thịt để nấu canh?Ăn - 1 ngày trước
Rất nhiều người thường xuyên dùng nước luộc thịt để nấu canh nhưng vẫn không hết băn khoăn, làm như vậy có tốt, có đúng cách hay không.
Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnhĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Rau dền kết hợp với trứng là món ăn bổ dưỡng cho xương khớp, dễ chế biến và giá rẻ. Tham khảo công thức canh trứng rau dền ngon miệng cho ngày se lạnh.
Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Loại rau mọc phổ biến ở những nơi ẩm ướt, có khí hậu nhiệt đới, từng bị xem là cỏ dại nhưng nay lại rất được ưa chuộng vì vị chua thanh, giòn mát và giàu dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho người bị bệnh gout.
Ho có đờm uống gì cho dễ chịu cổ họng, giảm ho nhanh?Ăn - 1 ngày trước
GĐXH - Khi bị ho có đờm kéo dài không khỏi hoặc ho có đờm màu sắc khác thường, người bệnh nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, điều trị. Tùy vào tình trạng bệnh mà người bệnh có thể ưu tiên bổ sung một số loại thức uống có trong bài sau.
Món ăn mềm mọng và ngon tuyệt, rất hợp với cơm lại đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ emĂn - 2 ngày trước
Nếu bạn cũng muốn dễ dàng chuẩn bị một món ăn tại nhà mà cả gia đình đều thích, tôi thực sự khuyên bạn nên thử món này.
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Bắp cải xứng đáng được xem là "người hùng thầm lặng" trong căn bếp của mọi gia đình.
Những người lão hóa chậm thường ăn 3 món này: Nếu bạn đã nấu và ăn cả 3, thì trông trẻ hơn tuổi thật!Ăn - 2 ngày trước
Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 3 món ăn có thể giúp bạn chống lão hóa để khi gặp gỡ bất kỳ ai họ cũng phải thảng thốt vì trẻ hơn tuổi thật rất nhiều!
Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội năm 2025 từ 19-21/12 ở đâu, có gì đặc biệt?Ăn
GĐXH - Lễ hội văn hóa ẩm thực Hà Nội 2025 với chủ đề “Hà Nội - Hành trình ẩm thực kết nối sáng tạo” sẽ diễn ra từ 18h đến 22h ngày 19/12 và từ 8h30 đến 21h ngày 20, 21/12/2025 tại Công viên Thống Nhất. Lễ hội năm nay có nhiều yếu tố mới, hấp dẫn, được kỳ vọng sẽ là điểm đến tôn vinh tinh hoa ẩm thực và văn hóa Hà Nội, góp phần kích cầu du lịch Thủ đô dịp cuối năm.