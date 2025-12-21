Ho có đờm không nên uống gì?

Các loại nước lạnh

Một trong những điều cần lưu ý là không nên uống nước lạnh khi bị ho có đờm. Nước lạnh có thể làm đặc chất nhầy trong cổ họng, khiến việc tống đờm ra ngoài trở nên khó khăn hơn và làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Thay vào đó, bạn nên uống nước ấm sẽ giúp làm dịu cơn ho, giảm kích ứng, giúp đờm loãng và dễ dàng đào thải. Ngoài ra, đồ uống lạnh còn có thể gây khô cổ họng, khiến tình trạng ho trở nên tồi tệ hơn.

Nước ngọt, nước có ga, caffein

Nên tránh uống nước ngọt, nước có ga và đồ uống chứa caffein. Những loại đồ uống này thường chứa nhiều thành phần nhân tạo và đường bổ sung, có thể gây kích ứng cổ họng và làm tăng cơn ho.

Ngoài ra, caffein có thể khiến cơ thể bị mất nước, điều này càng không tốt khi cơ thể vốn đã mất nước trong quá trình sản xuất chất nhầy.

Đồ uống có cồn

Cồn trong rượu, bia có thể cản trở hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch, làm suy yếu khả năng chống lại vi khuẩn và virus gây bệnh.

Điều này không chỉ khiến cơn ho có đờm kéo dài hơn mà còn có thể làm tình trạng bệnh trở nặng. Để nhanh chóng hồi phục, nên hạn chế hoặc tránh xa các loại đồ uống có cồn khi đang bị ho có đờm.

Thức uống có tính cay nóng

Capsaicin, hợp chất tạo ra vị cay trong các món cay có thể làm tình trạng ho trở nên trầm trọng hơn, gây kích ứng cổ họng khiến cơn ho trở nên dữ dội và kéo dài.

Thay vì tiêu thụ các loại đồ uống cay nóng, hãy lựa chọn những thức uống dịu nhẹ, như nước dùng rau củ ấm để làm dịu cổ họng và giảm bớt sự kích ứng. Người bị ho có đờm cần tránh tiêu thụ thực phẩm cay và thức uống có tính nóng, vì chúng có thể làm chậm quá trình phục hồi.

Lưu ý dành cho người bị ho có đờm

Khi bị ho có đờm, việc chăm sóc cơ thể đúng cách giúp làm loãng và dễ dàng tống đờm ra ngoài là rất quan trọng. Một số gợi ý giúp giảm triệu chứng ho có đờm và cải thiện sức khỏe cho người bệnh gồm:

Áp dụng chế độ ăn uống khoa học: Ăn thực phẩm tươi, tự nhiên và giàu dinh dưỡng sẽ hỗ trợ hệ thống miễn dịch, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi.

Một chế độ ăn đầy đủ chất xơ, vitamin, khoáng chất là rất cần thiết để cải thiện sức khỏe cho người bị ho có đờm.

Uống đủ nước: Khi bị ho có đờm uống nước lọc chính là lựa chọn lý tưởng.

Mỗi người, đặc biệt là người bị ho có đờm nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày giúp cơ thể giải độc và giữ cho các tế bào đủ nước, từ đó làm loãng đờm dễ dàng hơn.

Tập thể dục vừa sức: Mặc dù nghỉ ngơi là cần thiết khi bị ốm, nhưng tập thể dục vừa phải cũng rất quan trọng.

Việc vận động cơ thể không chỉ hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch mà còn giúp cải thiện sức khỏe tổng thể và giảm mức độ nghiêm trọng của các bệnh hô hấp như ho có đờm.

Sử dụng máy tạo độ ẩm: Để giúp làm loãng đờm, có thể sử dụng máy tạo độ ẩm trong nhà. Không khí ẩm có thể giúp người bệnh dễ dàng ho ra đờm, giảm cảm giác khó chịu trong cổ họng.

Súc miệng với nước muối: Súc miệng với nước muối ấm (thêm khoảng 1/2 thìa muối vào một cốc nước ấm) có thể hỗ trợ làm loãng đờm và làm sạch đường hô hấp hiệu quả.

Dùng thuốc long đờm: Một phương pháp điều trị khác là sử dụng thuốc long đờm theo chỉ dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ. Những loại thuốc này giúp làm loãng chất nhầy, người bệnh sẽ ho ra đờm dễ dàng hơn.

Sử dụng tinh dầu khuynh diệp: Các sản phẩm chứa tinh dầu khuynh diệp có thể hỗ trợ làm loãng đờm trong ngực, giảm cảm giác nghẹt thở. Người bệnh có thể tham khảo và sử dụng các sản phẩm này theo đúng hướng dẫn trên nhãn hoặc theo tư vấn của bác sĩ.