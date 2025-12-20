Món ăn mềm mọng và ngon tuyệt, rất hợp với cơm lại đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ em

Trong bếp nhà tôi có một món ăn "đơn giản" nhưng không bao giờ làm tôi thất vọng - món thịt bò hầm nấm kim châm. Cách làm món ăn này cũng rất đơn giản, chỉ cần xếp thịt bò và nấm kim châm vào nồi, đậy nắp lại, và chẳng mấy chốc cả nhà sẽ tràn ngập hương thơm ấm áp của tỏi và thịt.

Các nguyên liệu trong món ăn này được kết hợp hoàn hảo. Thịt bò là nguồn protein chất lượng cao, trong khi nấm kim châm có kết cấu mềm, dai; sự kết hợp giữa độ dai và độ mềm tạo nên một trải nghiệm hương vị tuyệt vời. Nước sốt tỏi là linh hồn của món ăn, vừa làm giảm mùi tanh của thịt bò vừa làm nổi bật độ tươi ngon của nấm, hương thơm của nó thấm đẫm từng thớ thịt và len lỏi vào từng kẽ hở của nấm kim châm. Con tôi đang trong độ tuổi lớn, và ăn nhiều thịt bò rất có lợi. Món ăn này có cả thịt và rau, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng, giúp tôi rất yên tâm khi làm mẹ.

Nói về hương vị, món ăn này thực sự tuyệt vời. Những lát thịt bò được phủ một lớp tinh bột mỏng và hầm chín hoàn hảo trong nồi đất, mềm nhưng vẫn dai. Đặc biệt đối với những người thích thịt có độ dai hơn một chút, hãy hầm lâu hơn một chút; thịt bò sẽ săn lại, càng thêm ngon miệng. Nấm kim châm ngấm nước thịt và hương thơm của tỏi băm, trở nên tươi ngon, mọng nước và hơi giòn – thậm chí còn hấp dẫn hơn cả thịt. Phần ngon nhất chính là nước dùng ở đáy nồi, sánh mịn và bóng bẩy. Múc một thìa nước dùng lên cơm nóng; hương vị đậm đà pha chút ngọt dịu. Một miếng cơm, một miếng thịt, và trước khi bạn kịp nhận ra, bạn đã ăn hết cả một bát.

Khi trời lạnh, món hầm nóng hổi, vẫn còn bốc khói nghi ngút trong nồi, là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian bên ngoài với thực phẩm giúp đánh thức vị giác bằng hương vị đậm đà. Những đứa trẻ dù "khảnh ăn" cũng không bao giờ chán món này, mắt chúng sáng lên mỗi khi nhìn thấy món ăn trên bàn. Nhiều người lo lắng về sự phức tạp của việc nấu nướng, nhưng thực ra không có kỹ thuật phức tạp nào cả. Chỉ đơn giản là kết hợp đúng nguyên liệu và sử dụng phương pháp dễ nhất để nấu một nồi thức ăn đơn giản nhưng ngon miệng.

Một món ăn đơn giản nấu trong một nồi như thế này, không cần thêm một giọt nước nào, hoàn toàn dựa vào nước cốt của chính các nguyên liệu để làm nổi bật độ tươi ngon tự nhiên của chúng. Nếu bạn cũng muốn dễ dàng chuẩn bị một món ăn tại nhà mà cả gia đình đều thích, tôi thực sự khuyên bạn nên thử món này.

Nguyên liệu làm món thịt bò hầm nấm kim châm

250g thịt bò, 1 bó nấm kim châm, lượng vừa đủ nước sốt tỏi băm, lượng vừa đủ hành lá và tỏi băm, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh bột bắp, lượng vừa đủ tiêu trắng, lượng vừa đủ bột gừng.

Cách làm món thịt bò hầm nấm kim châm

Bước 1: Rửa sạch thịt bò rồi dùng khăn bếp thấm khô nước. Sau đó thái thịt bò thành các lát mỏng rồi cho vào bát. Tiếp theo nêm 1 muỗng canh nước tương, nửa muỗng canh nước tương đen, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh bột bắp, lượng tiêu trắng và gừng bột vừa đủ, rồi trộn đều. Cuối cùng thêm 1 muỗng canh dầu ăn để khóa độ ẩm, dùng màng bọc đậy kín và ướp trong khoảng 15 đến 30 phút. Nấm kim châm cắt bỏ gốc rồi rửa sạch, để ráo nước.

Bước 2: Tiếp theo bạn đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho một chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thì thêm gốc hành lá và tỏi băm vào xào đến khi dậy mùi thơm. Sau đó cho nấm kim châm đã rửa sạch vào, rưới một ít nước sốt tỏi lên trên để tạo hương vị nền cho nấm kim châm. Cho thịt bò đã ướp vào, dàn đều, rồi rưới thêm nước sốt tỏi lên trên cùng.

Bước 3: Đậy nắp và ninh nhỏ lửa trong 10 phút, hoặc cho đến khi thịt bò đổi màu. Tắt bếp rồi mở nắp nồi ra, rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng. Nếu nước dùng quá nhiều, bạn có thể đun sôi cho đến khi nước dùng cạn bớt trên lửa lớn trước đó.

Thành phẩm món thịt bò hầm nấm kim châm

Đây là món ăn rất dễ làm và bổ dưỡng. Bạn hầu như không cần xào nấu gì phức tạp, chỉ cần hầm ở lửa nhỏ đến khi các nguyên liệu chín mềm là được. Cách ninh thịt bò này giúp thịt mềm, thấm gia vị và ngon hơn. Nếu ninh lâu hơn một chút, thịt sẽ có độ dai nhất định. Bạn hoàn toàn không cần thêm một giọt nước nào vào trong suốt quá trình nấu. Món này rất ngon và ăn kèm với cơm cũng rất tuyệt.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món thịt bò hầm nấm kim châm!