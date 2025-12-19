Mới nhất
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ sáu, 16:36 19/12/2025 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Bắp cải xứng đáng được xem là "người hùng thầm lặng" trong căn bếp của mọi gia đình.

Bắp cải - Dinh dưỡng hỗ trợ giảm cân, phòng ngừa ung thư

Bắp cải là một nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. 

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 1.

Với thành phần chủ yếu là nước và chất xơ, bắp cải là một thực phẩm có lượng calo cực kỳ thấp (chỉ khoảng 25 calo cho 100g). Điều này cho phép bạn ăn một khối lượng lớn bắp cải mà không làm tăng đáng kể lượng calo nạp vào. Lượng nước và chất xơ cao tạo cảm giác no kéo dài, giảm sự thèm ăn và hạn chế việc ăn quá nhiều, biến bắp cải thành một công cụ hỗ trợ giảm cân và kiểm soát khẩu phần lý tưởng.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 2.

Ngoài ra, bắp cải còn có khả năng bảo vệ cơ thể chống lại ung thư. Là một loại rau thuộc họ cải, bắp cải chứa các hợp chất glucosinolate quý giá. Khi được nhai hoặc cắt nhỏ, các glucosinolate được chuyển hóa thành các hợp chất chống ung thư như sulforaphane và indole-3-carbinol. Các chất này hỗ trợ quá trình thải độc của cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương DNA và ức chế sự phát triển của một số loại tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại tràng, phổi và vú.

Món ngon với bắp cải

Các món bắp cải xào

Bắp cải xào cà chua

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 3.

Bắp cải được thái sợi mỏng, xào cùng cà chua chín mềm giúp giữ được độ giòn tự nhiên, thấm đều hương vị. Chỉ cần phi thơm hành, cho cà chua vào xào cho ra màu và vị, sau đó thêm bắp cải, nêm nếm gia vị vừa miệng và đảo nhanh tay đến khi rau chín tới là món ăn đã sẵn sàng để thưởng thức.

Bắp cải xào trứng

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 4.

Để làm món này, bạn cần bắp cải thái sợi, trứng đánh đều, cà chua cắt múi cau và hành tỏi băm. Phi thơm hành tỏi, cho cà chua vào xào rồi thêm bắp cải, nêm nếm gia vị vừa ăn. Khi rau gần chín, cho trứng vào đảo đều đến khi trứng chín tới là hoàn thành.

Bắp cải xào thịt

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 5.

Muốn tự tay chế biến món này, trước tiên bạn cần phi thơm hành tím, cho thịt vào xào săn rồi thêm bắp cải đã thái sợi vào đảo đều. Nêm nếm gia vị vừa ăn như nước mắm, muối, đường và tiếp tục đảo nhanh tay cho đến khi bắp cải chín giòn và thịt mềm thơm. Cuối cùng, rắc thêm chút tiêu xay và hành lá cắt nhỏ để tăng thêm hương vị.

Bắp cải xào tỏi

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.

Bạn chỉ cần phi thơm tỏi băm với dầu ăn, sau đó cho bắp cải đã thái mỏng vào xào nhanh trên lửa lớn. Sau đó, bạn nêm thêm chút nước mắm, muối hoặc hạt nêm cho vừa khẩu vị. Xào đến khi bắp cải chín tới rồi rắc thêm tiêu và một ít hành lá cắt nhỏ để món ăn thêm phần hấp dẫn.

Bắp cải xào chua ngọt

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 7.

Đầu tiên, bắp cải được bào sợi và ngâm nước muối, cà chua cắt miếng, gừng băm nhỏ. Phi thơm hành tím, cho cà chua vào xào mềm rồi thêm bắp cải, đậy nắp nấu lửa vừa. Nêm gia vị gồm muối, bột ngọt, hạt nêm, đường và gừng. Cuối cùng, thêm hành lá, đảo nhanh và tắt bếp là hoàn thiện.

Các món canh bắp cải

Canh bắp cải thịt bằm

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 8.

Để chuẩn bị món canh này, đầu tiên bạn phi thơm hành tím với dầu ăn, sau đó cho thịt băm vào xào sơ cho săn lại. Tiếp đến, thêm nước và khi nước sôi thì cho bắp cải đã thái sợi vào nấu. Nêm gia vị vừa ăn rồi đun thêm vài phút cho bắp cải mềm tới, cuối cùng rắc thêm hành lá và tiêu để món canh thêm phần hấp dẫn, dậy mùi thơm.

Canh bắp cải cà chua

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 9.

Bạn cho thịt xay vào nồi nước đun sôi cùng cà chua, sau đó nêm nếm gia vị vừa phải. Một phần bắp cải có thể luộc riêng để làm món rau ăn kèm, phần còn lại thái mỏng và cho vào nồi canh. Khi rau chín tới, múc canh ra tô, thêm hành lá và rắc chút tiêu xay là đã có ngay món canh thanh mát, bổ dưỡng.

Canh bắp cải tôm thịt viên

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 10.

Về cách chế biến, bạn cần cho tôm và thịt viên vào nồi nước đun sôi, sau đó nêm gia vị vừa khẩu vị. Bắp cải được thái nhỏ và rửa sạch, rồi cho vào nồi khi nước sôi. Nấu canh vừa chín tới rồi múc canh ra tô, thêm hành lá và tiêu xay để thưởng thức nóng, cảm nhận trọn vẹn hương vị hấp dẫn.

Canh bắp cải cuộn thịt

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 11.

Sườn được hầm mềm cùng cà rốt và củ cải để tạo nước dùng ngọt. Thịt xay được ướp đậm đà, sau đó dùng lá bắp cải đã chần để cuộn nhân lại, dùng sợi hành cột chặt. Các cuộn bắp cải này được cho vào nồi hầm chung với sườn và rau củ. Khi thịt và sườn mềm, thêm tôm đã bóc vỏ vào nấu cùng, cuối cùng múc ra tô và thêm hành ngò, tỏi phi, tiêu xay để tăng hương vị.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 12.Loài hoa giàu chất chống oxy hóa, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Theo các tài liệu dân gian và nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại, loại hoa này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có giá trị.

Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 13.Nữ diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" nay là Đại úy công an xinh đẹp gây bất ngờ với hàng loạt mâm cơm gia đình hấp dẫn

GĐXH - Ở tuổi 40, nữ MC còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi thường chia sẻ những mâm cơm ấm cúng, do chính tay cô chuẩn bị cho gia đình trong một album mang tên Nơi bão giông dừng sau cánh cửa.

