Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Với thành phần chủ yếu là nước và chất xơ, bắp cải là một thực phẩm có lượng calo cực kỳ thấp (chỉ khoảng 25 calo cho 100g). Điều này cho phép bạn ăn một khối lượng lớn bắp cải mà không làm tăng đáng kể lượng calo nạp vào. Lượng nước và chất xơ cao tạo cảm giác no kéo dài, giảm sự thèm ăn và hạn chế việc ăn quá nhiều, biến bắp cải thành một công cụ hỗ trợ giảm cân và kiểm soát khẩu phần lý tưởng.