Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Bắp cải xứng đáng được xem là "người hùng thầm lặng" trong căn bếp của mọi gia đình.
Bắp cải - Dinh dưỡng hỗ trợ giảm cân, phòng ngừa ung thư
Bắp cải là một nguồn cung cấp chất xơ không hòa tan tuyệt vời, đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh.
Món ngon với bắp cải
Các món bắp cải xào
Bắp cải xào cà chua
Bắp cải xào trứng
Bắp cải xào thịt
Bắp cải xào tỏi
Bắp cải xào chua ngọt
Các món canh bắp cải
Canh bắp cải thịt bằm
Canh bắp cải cà chua
Canh bắp cải tôm thịt viên
Canh bắp cải cuộn thịt
