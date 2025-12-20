Ho có đờm uống gì cho dễ chịu cổ họng, giảm ho nhanh?

Nước ấm

Uống nước ấm là một biện pháp hiệu quả giúp làm dịu cơn ho và hỗ trợ quá trình điều trị. Nước ấm có tác dụng làm loãng đờm, giúp chất nhầy dễ dàng được đào thải ra ngoài cơ thể. Ngoài ra, nước ấm còn giúp duy trì độ ẩm cho cổ họng, giảm cảm giác ngứa rát và viêm nhiễm. Vì vậy, người bệnh thắc mắc ho có đờm uống gì nên chọn nước ấm để cải thiện tình trạng bệnh.

Trà gừng mật ong

Khi bị ho đờm, uống trà gừng mật ong là một trong những cách hiệu quả để giảm triệu chứng. Gừng có đặc tính chống viêm, kháng virus và kháng khuẩn, giúp thư giãn cơ trơn của đường hô hấp và cải thiện tình trạng khó thở.

Còn mật ong từ lâu đã được sử dụng như một chất ức chế ho tự nhiên, giúp làm dịu cơn đau họng và giảm ho vào ban đêm. Bạn có thể kết hợp trà gừng với mật ong để làm ấm cổ họng, giảm cảm giác khó chịu và tắc nghẽn.

Tắc chưng đường phèn

Khi bị ho có đờm, uống tắc chưng đường phèn có thể là một phương pháp để giảm triệu chứng. Trong Đông y, quả tắc (quả quất) có tính ấm, giúp trị ho, trừ đờm và giải cảm nhờ vào các dưỡng chất như vitamin C, vitamin A, canxi, photpho… Tắc không chỉ hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp mà còn giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Đường phèn, với tính bình và vị ngọt nhẹ, giúp nhuận phế, trừ đờm, làm dịu cổ họng và giảm ho có đờm.

Nước ép lá hẹ

Lá hẹ tươi mang tính ấm, vị cay ngọt, không chỉ giúp làm dịu cơn ho mà còn có tác dụng giải độc, tiêu đờm, giúp đường hô hấp thông thoáng.

Nhờ vào khả năng kháng khuẩn tự nhiên, lá hẹ giúp ngăn ngừa vi khuẩn phát triển trong cổ họng, từ đó giảm tình trạng viêm nhiễm.

Nước tỏi

Theo Y học cổ truyền, tỏi có tính ấm, vị cay và có tác dụng giải độc, sát trùng, làm ấm cơ thể, giúp cải thiện các vấn đề về đường hô hấp.

Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tỏi chứa Allicin và Ajoene, những hợp chất kháng sinh tự nhiên giúp tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ nâng cao hệ miễn dịch.

Ngoài ra, trong tỏi còn chứa nhiều vitamin và các thành phần giúp giảm viêm, làm dịu cổ họng, giảm ho có đờm.

Uống súp, canh ấm

Súp hoặc canh ấm là lựa chọn mà người bệnh có thể cân nhắc. Súp gà, với các thành phần giàu vitamin, khoáng chất, calo và protein dễ tiêu hóa, không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất mà còn làm giảm tình trạng tắc nghẽn xoang. Thịt gà chứa cysteine, một axit amin thúc đẩy quá trình hồi phục nhanh hơn.

Nước dùng ấm cũng giúp làm loãng chất nhầy, thông mũi và cung cấp chất điện giải cần thiết. Ngoài ra, người bị ho có đờm có thể sử dụng nước dùng từ canh rau kết hợp với gừng, tỏi và nghệ để tăng cường khả năng miễn dịch.

Nước củ cải trắng

Củ cải trắng không chỉ là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn mà còn mang lại tác dụng tuyệt vời trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý về đường hô hấp.

Củ cải trắng chứa lượng nước dồi dào, cùng với các vitamin và khoáng chất như vitamin C, B, canxi, sắt và kali… giúp làm dịu cổ họng, giảm viêm và hỗ trợ tiêu hóa. Đặc biệt, hợp chất glucosinolate trong củ cải trắng có khả năng kháng khuẩn, tiêu đờm và tăng cường hệ miễn dịch.

Nước lá húng chanh

Nước lá húng chanh là một phương thuốc tự nhiên, có thể giúp cải thiện tình trạng bệnh. Theo Đông y, húng chanh có tác dụng phát tán phong hàn, tiêu đờm, sát khuẩn, giúp giảm ho và viêm họng.

Những thành phần trong lá húng chanh có thể làm dịu cổ họng, giảm triệu chứng ho có đờm và cải thiện tình trạng viêm đường hô hấp.

Dùng nước muối sinh lý để súc miệng

Khi bị ho có đờm, sử dụng nước muối sinh lý để súc miệng là một phương pháp đơn giản nhưng lại hiệu quả, giúp cải thiện bệnh.

Nước muối sinh lý có tác dụng làm loãng chất nhầy trong cổ họng và giảm cảm giác khó chịu. Bên cạnh đó, súc miệng với nước muối cũng giúp làm sạch xoang, giảm tắc nghẽn và ngăn ngừa sự xâm nhập của vi khuẩn có thể gây hại.