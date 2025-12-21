Loại rau giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giá vài nghìn một bó, bán đầy chợ Việt
GĐXH - Với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, việc thêm loại rau này vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.
Rau dền - Hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu
Ngoài ra, rau dền giàu các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như rutin, betacyanin và lutein. Các chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại và giảm các phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể, giúp làm dịu các triệu chứng của các bệnh liên quan đến viêm. Đồng thời, rau dền còn cung cấp một lượng lớn Vitamin C – chất dinh dưỡng quan trọng giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, từ đó củng cố hàng rào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật tốt hơn.
Các cách làm một số món ăn ngon từ rau dền đỏ
Rau dền xào tỏi thơm ngon, dễ làm
Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:
- 500g rau dền tươi;
- 3 tép tỏi;
- 2 muỗng dầu ăn;
- Gia vị: Muối, mắm, đường, bột ngọt,...
Cách thực hiện:
Bước 1: Rau dền khi mua về bạn cắt bỏ phần gốc, tước bỏ vỏ xơ bên ngoài, nhặt bỏ những lá hư, dập. Sau đó đem ngâm với nước muối loãng trong 2 - 5 phút.
Bước 2: Tỏi bạn đập dập, bỏ vỏ và băm nhuyễn.
Bước 3: Bạn cho dầu vào chảo đã làm nóng, cho tỏi vào phi thơm. Sau đó cho rau dền đã làm sạch vào cùng với 1/2 chén nước lọc.
Bước 4: Xào rau trong khoảng 3 phút để rau mềm thì nêm nếm gia vị vừa ăn, đảo đều cho gia vị ngấm đều thì tắt bếp. Ở bước cuối cùng này, bạn có thể cho thêm một ít tiêu xay nếu muốn món ăn thơm ngon.
Canh rau dền nấu với tôm
Nguyên liệu cần có:
- 500g rau dền (hoặc 1 bó rau dền);
- 150g tôm sú;
- Hành lá;
- Gia vị: Muối, nước mắm, đường, bột ngọt,...
Cách thực hiện:
Bước 1: Rau dền bạn đem bỏ phần già, nhặt những cọng héo, úa dập bỏ và đem rửa sạch.
Bước 2: Tôm bạn lột vỏ, bỏ đầu, rửa sạch và giã nhuyễn với một ít đầu hành lá.
Bước 3: Cho dầu vào nồi để xào tôm sơ qua với một ít gia vị muối, đường và hạt nêm.
Bước 4: Khi tôm đã chín thì thêm nước vào đun sôi, nước sôi lên thì cho rau dền vào, đun vài phút để rau vừa chín tới thì tắt bếp. Lưu ý: Sau khi cho rau dền vào thì không nên đậy nắp, để tránh cho rau bị thâm.
