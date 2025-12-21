Loại rau giúp ngăn ngừa tình trạng thiếu máu, giá vài nghìn một bó, bán đầy chợ Việt

Rau dền - Hỗ trợ cải thiện tình trạng thiếu máu

Rau dền được biết đến là một trong những loại rau xanh có hàm lượng sắt cao. Sắt đóng vai trò trung tâm trong việc sản xuất hemoglobin, protein vận chuyển oxy từ phổi đến các mô và cơ quan trong cơ thể. Việc thiếu sắt là nguyên nhân phổ biến gây ra thiếu máu, dẫn đến mệt mỏi và suy giảm năng lượng. Thêm rau dền vào bữa ăn là một cách tuyệt vời để bổ sung sắt, đặc biệt có lợi cho phụ nữ mang thai, người ăn chay và những người đang phải đối mặt với tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Thành phần khoáng chất trong rau dền khá phong phú và đặc biệt rất có lợi cho sức khoẻ. Rau dền chứa lượng lớn chất xơ không hòa tan, giúp thúc đẩy nhu động ruột, tăng khối lượng phân và ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón. Một hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ cao này còn giúp kéo dài cảm giác no, giảm thèm ăn, từ đó hỗ trợ tích cực cho quá trình kiểm soát cân nặng và giảm cân một cách lành mạnh.

Ngoài ra, rau dền giàu các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ như rutin, betacyanin và lutein. Các chất này có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại và giảm các phản ứng viêm mãn tính trong cơ thể, giúp làm dịu các triệu chứng của các bệnh liên quan đến viêm. Đồng thời, rau dền còn cung cấp một lượng lớn Vitamin C – chất dinh dưỡng quan trọng giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, từ đó củng cố hàng rào miễn dịch, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật tốt hơn.

Các cách làm một số món ăn ngon từ rau dền đỏ

Rau dền xào tỏi thơm ngon, dễ làm

Các nguyên liệu cần chuẩn bị gồm có:

500g rau dền tươi;

3 tép tỏi;

2 muỗng dầu ăn;

Gia vị: Muối, mắm, đường, bột ngọt,...

Cách thực hiện:

Bước 1: Rau dền khi mua về bạn cắt bỏ phần gốc, tước bỏ vỏ xơ bên ngoài, nhặt bỏ những lá hư, dập. Sau đó đem ngâm với nước muối loãng trong 2 - 5 phút.

Bước 2: Tỏi bạn đập dập, bỏ vỏ và băm nhuyễn.

Bước 3: Bạn cho dầu vào chảo đã làm nóng, cho tỏi vào phi thơm. Sau đó cho rau dền đã làm sạch vào cùng với 1/2 chén nước lọc.

Bước 4: Xào rau trong khoảng 3 phút để rau mềm thì nêm nếm gia vị vừa ăn, đảo đều cho gia vị ngấm đều thì tắt bếp. Ở bước cuối cùng này, bạn có thể cho thêm một ít tiêu xay nếu muốn món ăn thơm ngon.

Canh rau dền nấu với tôm

Nguyên liệu cần có:

500g rau dền (hoặc 1 bó rau dền);

150g tôm sú;

Hành lá;

Gia vị: Muối, nước mắm, đường, bột ngọt,...

Cách thực hiện:

Bước 1: Rau dền bạn đem bỏ phần già, nhặt những cọng héo, úa dập bỏ và đem rửa sạch.

Bước 2: Tôm bạn lột vỏ, bỏ đầu, rửa sạch và giã nhuyễn với một ít đầu hành lá.

Bước 3: Cho dầu vào nồi để xào tôm sơ qua với một ít gia vị muối, đường và hạt nêm.

Bước 4: Khi tôm đã chín thì thêm nước vào đun sôi, nước sôi lên thì cho rau dền vào, đun vài phút để rau vừa chín tới thì tắt bếp. Lưu ý: Sau khi cho rau dền vào thì không nên đậy nắp, để tránh cho rau bị thâm.

