Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh
GĐXH - Rau dền kết hợp với trứng là món ăn bổ dưỡng cho xương khớp, dễ chế biến và giá rẻ. Tham khảo công thức canh trứng rau dền ngon miệng cho ngày se lạnh.
Tốt cho xương, bảo vệ tim mạch với rau dền
Rau dền là loại rau dân dã, dễ trồng, dễ chế biến. Loại rau này có nhiều dưỡng chất, tốt cho hệ tim mạch, xương khớp và máu nếu được bổ sung thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày. Rau dền được bán nhiều ngoài chợ, giá khá rẻ chỉ vài nghìn đồng/bó.
Theo chuyên gia dinh dưỡng, một trong những lợi ích nổi bật của rau dền là hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Rau dền có lượng chất xơ hòa tan và phytosterol cao, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu.
Chất xơ hòa tan có khả năng liên kết cholesterol tại đường tiêu hóa và đào thải ra ngoài cơ thể nên hạn chế sự tích tụ mảng bám trong lòng mạch. Việc ăn các món được chế biến từ rau dền đều đặn cũng góp phần ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.
Theo BSCKI. Dương Ngọc Vân – BVĐK Medlatec, hàm lượng canxi và magiê trong rau dền cao hơn nhiều loại rau xanh thông thường nên là nguồn dinh dưỡng quý cho hệ xương khớp. Canxi giúp xây dựng và duy trì mật độ xương, trong khi magiê hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi hiệu quả. Đặc biệt, rau dền còn chứa vitamin K, đóng vai trò quan trọng trong quá trình khoáng hóa xương, giúp xương chắc khỏe hơn. Với phụ nữ sau mãn kinh, người có nguy cơ loãng xương, người lớn tuổi… rau dền tốt, nên được bổ sung trong các bữa ăn.
Ăn rau dền giúp bổ máu nhờ hàm lượng sắt trong rau dồi dào. Bổ sung rau dền giúp hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt có lợi cho phụ nữ mang thai, người ăn chay và người thường xuyên mệt mỏi.
Món ngon ngày lạnh: Canh trứng rau dền thơm ngon với vài bước đơn giản
Nguyên liệu chuẩn bị:
+ 1 bó rau dền
+ 2 quả trứng gà
+ Gừng
+ Muối
+ Dầu ăn
Cách làm:
Bước 1: Rau dền đem nhặt bỏ rễ, lá úa rồi rửa sạch dưới vòi nước vài lần cho thật sạch. Gừng đem gọt vỏ, rửa sạch, thái sợi nhỏ. Trứng gà rửa sạch vỏ, để riêng ra bát.
Bước 2: Chuẩn bị 1 lượng nước vừa đủ cho vào nồi, thêm 1 thìa dầu ăn vào. Khi dầu nóng nhẹ, cho một ít muối vào đảo đều giúp nước canh đậm đà và rau giữ màu tốt nhất. Đun lửa lớn cho đến khi nước sôi mạnh, cho rau dền vào nồi.
Lưu ý rau dền không nên đun quá lâu để tránh bị nát và mất màu đẹp nên mọi người đun rau vừa phải. Sau đó, cho phần gừng sợi đã chuẩn bị vào nồi, khuấy nhẹ để dậy mùi thơm.
Bước 3: Khi nước sôi trở lại, đập trứng gà trực tiếp vào nồi. Nếu muốn lòng đỏ nổi lên đẹp mắt thì không khuấy, còn thích trứng tan đều trong canh thì dùng đũa khuấy nhẹ theo vòng tròn ngay sau khi đổ trứng. Đun khoảng 2 phút cho trứng chín mềm, canh sôi lăn tăn là được.
Hoặc bạn cũng có thể đánh trứng trong bát trước, rồi đổ từ từ vào nồi nước sôi, khuấy nhẹ để tạo vân trứng mỏng, nhìn đẹp mắt và mềm mịn hơn. Nếm lại vị canh vừa miệng là được.
Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 9 giờ trước
GĐXH - Loại rau mọc phổ biến ở những nơi ẩm ướt, có khí hậu nhiệt đới, từng bị xem là cỏ dại nhưng nay lại rất được ưa chuộng vì vị chua thanh, giòn mát và giàu dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho người bị bệnh gout.
Ho có đờm uống gì cho dễ chịu cổ họng, giảm ho nhanh?Ăn - 9 giờ trước
GĐXH - Khi bị ho có đờm kéo dài không khỏi hoặc ho có đờm màu sắc khác thường, người bệnh nên đi khám để bác sĩ kiểm tra, điều trị. Tùy vào tình trạng bệnh mà người bệnh có thể ưu tiên bổ sung một số loại thức uống có trong bài sau.
Món ăn mềm mọng và ngon tuyệt, rất hợp với cơm lại đặc biệt tốt cho sự phát triển của trẻ emĂn - 13 giờ trước
Nếu bạn cũng muốn dễ dàng chuẩn bị một món ăn tại nhà mà cả gia đình đều thích, tôi thực sự khuyên bạn nên thử món này.
Loại rau mùa đông siêu rẻ ở chợ Việt, hỗ trợ giảm cân, giúp phòng bệnh ung thư, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Bắp cải xứng đáng được xem là "người hùng thầm lặng" trong căn bếp của mọi gia đình.
Những người lão hóa chậm thường ăn 3 món này: Nếu bạn đã nấu và ăn cả 3, thì trông trẻ hơn tuổi thật!Ăn - 1 ngày trước
Hôm nay chúng tôi giới thiệu với bạn 3 món ăn có thể giúp bạn chống lão hóa để khi gặp gỡ bất kỳ ai họ cũng phải thảng thốt vì trẻ hơn tuổi thật rất nhiều!
Thanh Hằng lần đầu thử món kịch độc chết người 'vừa ăn vừa run' có giá đắt đỏ tại Nhật BảnĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Cá nóc chứa chất độc tetrodotoxin trong các bộ phận nội tạng nên chỉ những đầu bếp giỏi có cấp chứng chỉ mới có thể chế biến và phục vụ khách loại thực phẩm này.
Đừng coi thường loại "rau" này vì rẻ: Dùng nấu canh sườn heo cực ngon lại giúp "quét sạch" ruột, lợi tiêu hóaĂn - 1 ngày trước
Người ta từng nói chuối có thể giúp giải quyết vấn đề táo bón, cải thiện hệ tiêu hóa nhưng bạn có biết "Thần dược làm sạch đường ruột" thực sự chính là loại "rau" cực rẻ này!
Loài hoa giàu chất chống oxy hóa, chế biến thành nhiều món ngonĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Theo các tài liệu dân gian và nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại, loại hoa này chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có giá trị.
Loại nguyên liệu nấu thành món ăn giúp long đờm, bảo vệ phế quản, bổ phổi đến bác sĩ cũng phải khen!Ăn - 2 ngày trước
Hôm nay chúng ta hãy tận dụng loại nguyên liệu theo mùa này nấu vài món ăn có thể giúp bạn giảm tình trạng ho, long đờm, bổ phổi.
Nữ diễn viên "Nhật ký Vàng Anh" nay là Đại úy công an xinh đẹp gây bất ngờ với hàng loạt mâm cơm gia đình hấp dẫnĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Ở tuổi 40, nữ MC còn khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi thường chia sẻ những mâm cơm ấm cúng, do chính tay cô chuẩn bị cho gia đình trong một album mang tên Nơi bão giông dừng sau cánh cửa.
Xù xì bên ngoài nhưng củ này “quý như sâm”, tốt cho đường huyết, chế biến được nhiều món ngon ngày lạnhĂn
GĐXH – Dù hình dáng xù xì, nhưng loại củ dân dã này không chỉ ngon miệng mà còn có giá trị bổ dưỡng như nhân sâm. Những món ăn được chế biến từ củ này rất tốt cho tim mạch, tiêu hóa và đặc biệt là đường huyết.