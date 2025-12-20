Chỉ vài nghìn 1 bó, chế biến rau này thêm trứng thành món ngon bổ dưỡng cho xương khớp ngày lạnh

Món ăn từ thịt bò lọt top món ngon thế giới, ngày lạnh thử ngay cách chế biến vô cùng đơn giản, ăn là mê này GĐXH – Đây là một trong số những món ăn mộc mạc nhưng giàu hương vị, đặc biệt “lên ngôi” trong những ngày se lạnh, đã được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng thế giới TasteAtlas công bố lọt danh sách 100 món ăn từ thịt ngon nhất thế giới, dựa trên đánh giá của độc giả toàn cầu.

Tốt cho xương, bảo vệ tim mạch với rau dền

Rau dền là loại rau dân dã, dễ trồng, dễ chế biến. Loại rau này có nhiều dưỡng chất, tốt cho hệ tim mạch, xương khớp và máu nếu được bổ sung thường xuyên trong bữa ăn hằng ngày. Rau dền được bán nhiều ngoài chợ, giá khá rẻ chỉ vài nghìn đồng/bó.

Theo chuyên gia dinh dưỡng, một trong những lợi ích nổi bật của rau dền là hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Rau dền có lượng chất xơ hòa tan và phytosterol cao, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu.

Chất xơ hòa tan có khả năng liên kết cholesterol tại đường tiêu hóa và đào thải ra ngoài cơ thể nên hạn chế sự tích tụ mảng bám trong lòng mạch. Việc ăn các món được chế biến từ rau dền đều đặn cũng góp phần ổn định huyết áp, giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch nguy hiểm như xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Rau dền là loại rau dân dã, dễ trồng, dễ chế biến được nhiều món ngon tốt cho sức khỏe. Ảnh HM

Theo BSCKI. Dương Ngọc Vân – BVĐK Medlatec, hàm lượng canxi và magiê trong rau dền cao hơn nhiều loại rau xanh thông thường nên là nguồn dinh dưỡng quý cho hệ xương khớp. Canxi giúp xây dựng và duy trì mật độ xương, trong khi magiê hỗ trợ cơ thể hấp thu canxi hiệu quả. Đặc biệt, rau dền còn chứa vitamin K, đóng vai trò quan trọng trong quá trình khoáng hóa xương, giúp xương chắc khỏe hơn. Với phụ nữ sau mãn kinh, người có nguy cơ loãng xương, người lớn tuổi… rau dền tốt, nên được bổ sung trong các bữa ăn.

Ăn rau dền giúp bổ máu nhờ hàm lượng sắt trong rau dồi dào. Bổ sung rau dền giúp hỗ trợ phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt, đặc biệt có lợi cho phụ nữ mang thai, người ăn chay và người thường xuyên mệt mỏi.

Món ngon ngày lạnh: Canh trứng rau dền thơm ngon với vài bước đơn giản

Nguyên liệu chuẩn bị:

+ 1 bó rau dền

+ 2 quả trứng gà

+ Gừng

+ Muối

+ Dầu ăn

Cách làm:

Bước 1: Rau dền đem nhặt bỏ rễ, lá úa rồi rửa sạch dưới vòi nước vài lần cho thật sạch. Gừng đem gọt vỏ, rửa sạch, thái sợi nhỏ. Trứng gà rửa sạch vỏ, để riêng ra bát.

Bước 2: Chuẩn bị 1 lượng nước vừa đủ cho vào nồi, thêm 1 thìa dầu ăn vào. Khi dầu nóng nhẹ, cho một ít muối vào đảo đều giúp nước canh đậm đà và rau giữ màu tốt nhất. Đun lửa lớn cho đến khi nước sôi mạnh, cho rau dền vào nồi.

Lưu ý rau dền không nên đun quá lâu để tránh bị nát và mất màu đẹp nên mọi người đun rau vừa phải. Sau đó, cho phần gừng sợi đã chuẩn bị vào nồi, khuấy nhẹ để dậy mùi thơm.

Bước 3: Khi nước sôi trở lại, đập trứng gà trực tiếp vào nồi. Nếu muốn lòng đỏ nổi lên đẹp mắt thì không khuấy, còn thích trứng tan đều trong canh thì dùng đũa khuấy nhẹ theo vòng tròn ngay sau khi đổ trứng. Đun khoảng 2 phút cho trứng chín mềm, canh sôi lăn tăn là được.

Hoặc bạn cũng có thể đánh trứng trong bát trước, rồi đổ từ từ vào nồi nước sôi, khuấy nhẹ để tạo vân trứng mỏng, nhìn đẹp mắt và mềm mịn hơn. Nếm lại vị canh vừa miệng là được.

Món canh trứng rau dền dễ chế biến, phù hợp ăn nóng giúp bổ sung dưỡng chất, ấm bụng trong những ngày lạnh