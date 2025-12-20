Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon
GĐXH - Loại rau mọc phổ biến ở những nơi ẩm ướt, có khí hậu nhiệt đới, từng bị xem là cỏ dại nhưng nay lại rất được ưa chuộng vì vị chua thanh, giòn mát và giàu dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho người bị bệnh gout.
Rau càng cua - Thực phẩm hỗ trợ người bệnh gout
Món ngon với rau càng cua
1. Rau càng cua xào thịt bò
2. Gỏi rau càng cua tôm thịt
Gỏi rau càng cua tôm thịt là một món ăn được làm từ rau càng cua, tôm, thịt lợn, đậu phộng và nước mắm pha. Rau càng cua có vị chua nhẹ, giòn sần sật, kết hợp với vị ngọt của tôm và thịt lợn, đậu phộng giòn rụm và nước mắm thơm ngon tạo nên một món ăn hấp dẫn, giàu dinh dưỡng.
3. Rau càng cua trộn dầu giấm
4. Gỏi gà rau càng cua
5. Gỏi rau càng cua thịt bò
6. Bò né sốt me rau càng cua
7. Gỏi rau càng cua tai heo
8. Gỏi rau càng cua sườn non chay
9. Gỏi rau càng cua cá hộp
10. Canh rau càng cua thịt bằm
