Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon

Thứ bảy, 10:29 20/12/2025
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Loại rau mọc phổ biến ở những nơi ẩm ướt, có khí hậu nhiệt đới, từng bị xem là cỏ dại nhưng nay lại rất được ưa chuộng vì vị chua thanh, giòn mát và giàu dinh dưỡng, đặc biệt tốt cho người bị bệnh gout.

Rau càng cua - Thực phẩm hỗ trợ người bệnh gout

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 1.

Rau càng cua là cây thân thảo, thường mọc tự nhiên ở những nơi ẩm mát, đất tơi xốp. Cây có thân mọng nước, giòn, lá nhỏ hình tim, màu xanh đậm. Nhờ đặc tính dễ trồng và sinh trưởng nhanh, rau càng cua xuất hiện phổ biến trong bữa ăn gia đình, đặc biệt vào mùa mưa.


Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 2.

Về mặt dinh dưỡng, rau càng cua chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin C, beta-carotene, kali, sắt cùng các hợp chất chống oxy hóa. Vitamin C giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ sản sinh collagen; beta-carotene tốt cho thị lực; kali góp phần điều hòa huyết áp, hỗ trợ hoạt động tim mạch; sắt giúp phòng ngừa thiếu máu. Ngoài ra, các flavonoid trong rau càng cua có tác dụng chống oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 3.

Nhờ thành phần dinh dưỡng phong phú, rau càng cua mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đáng chú ý, loại rau này được cho là có khả năng hỗ trợ điều trị bệnh gout. Một số nghiên cứu cho thấy, chiết xuất từ rau càng cua có thể ức chế enzyme xanthine oxidase - enzyme tham gia vào quá trình tạo acid uric, từ đó giúp giảm nồng độ acid uric trong máu và làm dịu các cơn đau gout.

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 4.

Bên cạnh đó, rau càng cua có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng. Hàm lượng chất xơ dồi dào hỗ trợ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột, phòng ngừa táo bón. Canxi và các khoáng chất khác trong rau còn góp phần укреп mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và hạn chế nguy cơ loãng xương.

Món ngon với rau càng cua

1. Rau càng cua xào thịt bò

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 5.

Cách chế biến rau càng cua đơn giản phải kể đến đó là món rau càng cua xào thịt bò. Món này có màu sắc bắt mắt, hương vị thơm ngon và độ giòn ngon của rau càng cua. Thịt bò được ướp gia vị vừa đủ, xào chín tới, không quá khô hay dai. Sự kết hợp của rau càng cua và thịt bò mang lại cho bạn một trải nghiệm ẩm thực độc đáo và khó quên.

2. Gỏi rau càng cua tôm thịt

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 6.

Gỏi rau càng cua tôm thịt là một món ăn được làm từ rau càng cua, tôm, thịt lợn, đậu phộng và nước mắm pha. Rau càng cua có vị chua nhẹ, giòn sần sật, kết hợp với vị ngọt của tôm và thịt lợn, đậu phộng giòn rụm và nước mắm thơm ngon tạo nên một món ăn hấp dẫn, giàu dinh dưỡng.

3. Rau càng cua trộn dầu giấm

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 7.

Một món ăn đơn giản nhưng hấp dẫn từ rau càng cua là rau càng cua trộn dầu giấm, vừa ngon miệng vừa có lợi cho việc giảm cân. Rau càng cua trộn dầu giấm có vị chua chua, ngọt ngọt, giòn giòn, rất thơm và mát.

4. Gỏi gà rau càng cua

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 8.

Gỏi gà rau càng cua là một món ăn được nhiều người yêu thích bởi sự hài hòa giữa các nguyên liệu và gia vị. Để làm món gỏi gà rau càng cua, bạn cần chuẩn bị những con gà thịt chắc, da giòn, rau càng cua tươi ngon, hành tây, đậu phộng, hành phi và nước mắm chua ngọt. Sau đó, bạn thái nhỏ thịt gà đã luộc chín, xé sợi rau càng cua, thái lát hành tây và trộn đều với nước mắm. Cuối cùng, bạn rắc đậu phộng rang và hành phi lên trên để tăng thêm độ giòn và thơm.

5. Gỏi rau càng cua thịt bò

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 9.

Gỏi thịt bò càng cua là một món ăn ngon và đặc trưng của ẩm thực Việt Nam. Món gỏi này có nguồn gốc từ miền Nam, nơi có nhiều càng cua tươi ngon và thịt bò mềm mại. Cách làm gỏi thịt bò càng cua không quá khó nhưng đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế trong việc chọn nguyên liệu, ướp thịt, luộc càng cua và trộn nước mắm.

6. Bò né sốt me rau càng cua

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 10.

Bò né sốt me rau càng cua là một cách chế biến rau càng cua đặc sắc, hấp dẫn và đầy dinh dưỡng. Thịt bò được chọn lựa kỹ lưỡng, ướp gia vị đậm đà. Nước sốt me được pha chế từ me tươi, đường, nước mắm và các loại gia vị khác, có vị chua ngọt hài hòa, không quá gắt. Khi ăn, bạn chỉ cần đổ nước sốt me lên trên thịt bò, rán nhanh trên chảo nóng để giữ được độ mềm và ngọt.

7. Gỏi rau càng cua tai heo

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 11.

Gỏi rau càng cua tai heo là một món ăn đặc sắc của ẩm thực Việt Nam. Món gỏi này có sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu như tai heo, rau càng cua, ớt chuông, cà rốt, nước mắm, đường và giấm. Tai heo được luộc chín và thái mỏng, rau càng cua được ngâm trong nước giấm để giữ được độ giòn và chua nhẹ.

8. Gỏi rau càng cua sườn non chay

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 12.

Gỏi rau càng cua sườn non chay là một món ăn ngon và bổ dưỡng, thích hợp cho những người ăn chay hoặc muốn giảm cân. Sườn non chay được làm từ đậu hũ, nấm và bột mì, có vị ngọt và dai, giúp bổ sung protein cho cơ thể. Món gỏi này có hương vị đặc biệt nhờ sự kết hợp của rau càng cua, sườn non chay, đậu phộng rang, nước mắm chay và nước cốt chanh.

9. Gỏi rau càng cua cá hộp

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 13.

Gỏi rau càng cua cá hộp là một cách chế biến rau càng cua độc đáo và hấp dẫn, được chế biến từ những nguyên liệu đơn giản nhưng lại có hương vị đặc trưng. Để làm món gỏi này, bạn chỉ cần rửa sạch rau càng cua, xé nhỏ lá rau, trộn đều với cá hộp đã xé sợi. Sau đó, bạn nêm nếm gia vị như muối, đường, nước mắm, chanh, ớt,... cho vừa khẩu vị.

10. Canh rau càng cua thịt bằm

Loại rau mọc dại, rất bổ, tốt cho sức khỏe người bị bệnh gout, chế biến thành nhiều món ngon - Ảnh 14.

Ngoài việc dùng để làm gỏi, rau càng cua còn có thể chế biến thành món canh ngon miệng và bổ dưỡng. Món canh rau càng cua thịt băm có nước dùng trong và thanh, vị chua ngọt của rau càng cua hòa quyện với vị ngọt của thịt băm, tạo nên một hương vị độc đáo và hấp dẫn.

