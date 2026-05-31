Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt
GĐXH - Theo quy định thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần. Trường hợp vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.
Đăng ký tạm trú là gì?
Căn cứ theo quy định của Luật Cư trú 2020, đăng ký tạm trú là một trong các thủ tục đăng ký cư trú nhằm thông báo sự lưu trú, khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú tại một nơi trong thời gian nhất định.
Để đăng ký tạm trú cần đáp ứng điều kiện gì?
Theo Điều 27 Luật Cư trú 2020, điều kiện đăng ký tạm trú được quy định:
- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.
- Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.
- Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.
Theo các quy định nêu trên, công dân muốn đăng ký tạm trú phải đảm bảo các điều kiện trên.
Tạm trú bao lâu phải đăng ký lại?
Theo quy định của Luật Cư trú 2020, thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.
Theo đó, khi hết thời hạn 2 năm đăng ký tạm trú, người dân phải đăng ký gia hạn lại và có thể gia hạn nhiều lần.
Lưu ý: Trong vòng 15 ngày trước khi kết thúc thời hạn đăng ký tạm trú người dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.
Không gia hạn đăng ký tạm trú có bị phạt?
Căn cứ theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP: Hành vi vi phạm quy định về đăng ký tạm trú có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.
Đăng ký tạm trú online
Cách đăng ký tạm trú trên VNeID
Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản Mức 2.
- Chọn mục "Thủ tục hành chính".
- Chọn "Đăng ký tạm trú".
- Chọn "Tạo mới yêu cầu".
- Lựa chọn hình thức:
+ "Bản thân" (Nếu bạn tự đăng ký cho mình).
+ "Khai hộ" (Nếu bạn đăng ký cho thành viên gia đình hoặc người khác).
Kiểm tra và điền các thông tin cá nhân (thông tin này thường được hệ thống tự động điền từ dữ liệu căn cước).
- Điền thông tin về Mối quan hệ với chủ hộ (hoặc chủ sở hữu chỗ ở).
- Điền nơi đề nghị tạm trú (Địa chỉ cụ thể nơi sẽ tạm trú).
- Điền thời hạn tạm trú (tối đa 2 năm).
Nếu có người khác cùng đăng ký, chọn "Thêm thành viên" và điền thông tin của họ.
- Đính kèm hồ sơ:
+ Tải lên các file ảnh/PDF của giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (hợp đồng thuê nhà, giấy đồng ý của chủ nhà, v.v...).
Nếu giấy tờ của bạn đã có sẵn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có thể không cần đính kèm.
- Gửi và theo dõi kết quả:
Chọn phương thức nhận kết quả (qua Email hoặc nhận trực tiếp tại Công an cấp xã/phường).
- Tích vào ô cam đoan và bấm "Gửi hồ sơ".
Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ tại mục "Lịch sử yêu cầu" trên ứng dụng.
Hà Nội: Giao thông hỗn loạn ngày đầu rào chắn nút giao La Thành - Nguyễn Chí ThanhĐời sống - 5 giờ trước
Ngay sau khi Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) dựng hàng rào để triển khai phương án phân luồng mới tại nút giao La Thành - Nguyễn Chí Thanh, giao thông qua khu vực này lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, dòng xe ùn ứ kéo dài.
Miền Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưaĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 31/5, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ trời hửng nắng, có nơi nắng nóng.
Những chính sách mới nào có hiệu lực từ tháng 6/2026?Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Toàn quốc bán xăng E10 từ 1/6; nhận kết quả đăng ký xe trên VNeID, VneTraffic; hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 10/6… là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 6/2026.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người 'giàu nứt vách'Đời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Theo tử vi, những người có ngày Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được cho là sở hữu tố chất đặc biệt, dễ gặp may mắn và có cơ hội xây dựng cuộc sống sung túc.
3 con giáp được kỳ vọng gặp may mắn về tiền bạc: Thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việcĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - Con giáp tuổi Dậu, tuổi Thân và tuổi Tý... là những con giáp có nhiều cơ hội tài chính khởi sắc. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để thúc đẩy công việc, mở rộng hợp tác và tìm kiếm nguồn thu nhập mới.
Nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em trong “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em”Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Trong 2 ngày 30 – 31/5/2026, chương trình “Ngày hội kết nối nhân ái vì trẻ em” diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em.
Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồngĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.
Tiếp vụ xe tải chạy rầm rập trên tuyến đê sông Luộc ở Hưng Yên: Những dấu hỏi trong công tác quản lý?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ khiến xe tải trọng lớn ngày đêm cày nát đường quê, nhiều bến bãi vật liệu ven sông Luộc, xã Minh Thọ, Hưng Yên còn bị phản ánh có dấu hiệu hoạt động ngoài quy hoạch, lắp đặt “mố cẩu” trái phép sát sông để xúc vật liệu từ sà lan lên xe ben.
4 con giáp có vía bất động sản cực đỏ từ nay tới cuối năm, xuống tiền đâu thắng lớn đóĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, từ nay tới cuối năm 2026, 4 con giáp này được dự báo có lộc bất động sản cực mạnh.
Thời tiết hôm nay 30/5: Mưa dông xuất hiện ở nhiều khu vực, đề phòng lốc sét và gió giật mạnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự báo thời tiết hôm nay 30/5, trên cả nước phổ biến có mưa rào và dông, nhiều khu vực xuất hiện mưa to cục bộ.
Hàng triệu người nên biết các mức phạt liên quan đến sổ đỏ 2026, nặng nhất có thể lên đến 100 triệu đồngĐời sống
GĐXH - Nhà nước áp dụng các hình phạt tiền và chế tài nghiêm khắc đối với các vi phạm liên quan đến sổ đỏ, trường hợp vi phạm có thể bị phạt rất nặng. Dưới đây là thông tin chi tiết bạn đọc có thể tham khảo.