Người đăng ký tạm trú tại Hà Nội phải nắm rõ quy định này để tránh bị phạt

Đăng ký tạm trú là gì?

Căn cứ theo quy định của Luật Cư trú 2020, đăng ký tạm trú là một trong các thủ tục đăng ký cư trú nhằm thông báo sự lưu trú, khai báo thông tin, điều chỉnh thông tin về cư trú tại một nơi trong thời gian nhất định.

Để đăng ký tạm trú cần đáp ứng điều kiện gì?

Theo Điều 27 Luật Cư trú 2020, điều kiện đăng ký tạm trú được quy định:

- Công dân đến sinh sống tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú để lao động, học tập hoặc vì mục đích khác từ 30 ngày trở lên thì phải thực hiện đăng ký tạm trú.

- Thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.

- Công dân không được đăng ký tạm trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này.

Theo các quy định nêu trên, công dân muốn đăng ký tạm trú phải đảm bảo các điều kiện trên.

Người dân có thể đăng ký tạm trú trên VNeID.

Tạm trú bao lâu phải đăng ký lại?

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, thời hạn tạm trú tối đa là 02 năm và có thể tiếp tục gia hạn nhiều lần.

Theo đó, khi hết thời hạn 2 năm đăng ký tạm trú, người dân phải đăng ký gia hạn lại và có thể gia hạn nhiều lần.

Lưu ý: Trong vòng 15 ngày trước khi kết thúc thời hạn đăng ký tạm trú người dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

Không gia hạn đăng ký tạm trú có bị phạt?

Căn cứ theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP: Hành vi vi phạm quy định về đăng ký tạm trú có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đăng ký tạm trú online

Cách đăng ký tạm trú trên VNeID

Mở ứng dụng VNeID và đăng nhập tài khoản Mức 2.

- Chọn mục "Thủ tục hành chính".

- Chọn "Đăng ký tạm trú".

- Chọn "Tạo mới yêu cầu".

- Lựa chọn hình thức:

+ "Bản thân" (Nếu bạn tự đăng ký cho mình).

+ "Khai hộ" (Nếu bạn đăng ký cho thành viên gia đình hoặc người khác).

Kiểm tra và điền các thông tin cá nhân (thông tin này thường được hệ thống tự động điền từ dữ liệu căn cước).

- Điền thông tin về Mối quan hệ với chủ hộ (hoặc chủ sở hữu chỗ ở).

- Điền nơi đề nghị tạm trú (Địa chỉ cụ thể nơi sẽ tạm trú).

- Điền thời hạn tạm trú (tối đa 2 năm).

Nếu có người khác cùng đăng ký, chọn "Thêm thành viên" và điền thông tin của họ.

- Đính kèm hồ sơ:

+ Tải lên các file ảnh/PDF của giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp (hợp đồng thuê nhà, giấy đồng ý của chủ nhà, v.v...).

Nếu giấy tờ của bạn đã có sẵn trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì có thể không cần đính kèm.

- Gửi và theo dõi kết quả:

Chọn phương thức nhận kết quả (qua Email hoặc nhận trực tiếp tại Công an cấp xã/phường).

- Tích vào ô cam đoan và bấm "Gửi hồ sơ".

Người dân có thể theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ tại mục "Lịch sử yêu cầu" trên ứng dụng.

