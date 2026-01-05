Đếm ngược Lễ trao giải Tôi khỏe đẹp hơn ngày 07/1: Đêm tỏa sáng của những hành trình sống khỏe
Sau hơn 3 tháng rèn luyện nghiêm túc và đầy cảm xúc, Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 sẽ chính thức khép lại bằng Lễ trao giải - nơi 12 gương mặt xuất sắc nhất được vinh danh, ghi dấu những hành trình thay đổi sức khỏe bền bỉ và truyền cảm hứng.
Lễ trao giải diễn ra lúc 20h00 ngày 07/01/2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội). Chương trình do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, cùng sự đồng hành của Herbalife Việt Nam. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát sóng trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống, giúp đông đảo khán giả trên cả nước cùng theo dõi.
Không chỉ là đêm vinh danh các thí sinh đạt thành tích nổi bật, mà còn là điểm hội tụ của những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về hành trình thay đổi lối sống, cải thiện sức khỏe một cách khoa học và bền vững. 12 ứng viên được xướng tên là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần kỷ luật, kiên trì và khả năng lan tỏa lối sống khỏe đến cộng đồng.
Bên cạnh phần trao giải, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn, giàu cảm xúc, tái hiện hành trình đầy nỗ lực của các thí sinh, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe - sống chủ động đến đông đảo khán giả. Khán giả sẽ được thưởng thức màn nhảy hiện đại sôi động của vũ đoàn ASP, phần trình diễn violin giàu cảm xúc của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, cùng ca khúc "Ta đã thấy nhau" do rapper RAM C thể hiện, truyền tải tinh thần vượt giới hạn và dám thay đổi. Đặc biệt, không khí mùa xuân sẽ được khuấy động với ca khúc remix "Mùa xuân đến rồi" qua giọng ca Thu Thủy, mang đến sắc màu tươi mới và tràn đầy năng lượng.
Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC quen thuộc của khán giả truyền hình Vũ Mạnh Cường và Thụy Vân, góp phần tạo nên một đêm trao giải trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc.
Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC quen thuộc của khán giả truyền hình Vũ Mạnh Cường và Thụy Vân.
Tôi khỏe đẹp hơn không chỉ là một cuộc thi mà là hành trình lan tỏa lối sống lành mạnh, khơi dậy tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững. Trong suốt hành trình, hàng trăm câu chuyện đời thực đã được kể lại, từ những người từng đối mặt với bệnh nền, rối loạn chuyển hóa, trầm cảm, hậu điều trị ung thư, đến những người trẻ chủ động xây dựng lối sống lành mạnh từ rất sớm. Mỗi thí sinh là một minh chứng sinh động cho thông điệp cốt lõi của chương trình: sức khỏe có thể thay đổi nếu chúng ta bắt đầu đúng cách và đủ kiên trì .
Lễ trao giải ngày 7/1 tới hứa hẹn sẽ là một sự kiện giàu cảm xúc, nơi những nỗ lực thầm lặng suốt nhiều tháng được gọi tên. Mỗi giải thưởng không đơn thuần là sự ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là lời khẳng định cho một lối sống khoa học, lành mạnh và bền vững.
Chương trình còn là dịp để nhìn lại chặng đường mà "Tôi Khỏe Đẹp Hơn" đã đi qua: Từ một cuộc thi, chương trình đã trở thành phong trào thực hành sống khỏe, nơi người tham gia không chỉ "thi", mà thực sự học cách lắng nghe cơ thể, ăn uống đúng, vận động phù hợp và duy trì thói quen tốt lâu dài. Những câu chuyện được lan tỏa trong suốt chương trình đang tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng nghìn độc giả, khán giả trên cả nước.
Hãy cùng đón chờ khoảnh khắc vinh danh những con người dám thay đổi, dám kiên trì và dám sống khỏe hơn mỗi ngày.
Mùa đông ai cũng mê món này, nhưng chuyên gia cảnh báo 6 nhóm người ăn vào lại 'rước họa' vào thânSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Dân gian thường truyền tai nhau quan niệm 'ăn gì bổ nấy', khiến nhiều người tin rằng ăn óc heo sẽ tăng cường trí nhớ và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa hiện đại, món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với một số nhóm đối tượng cụ thể.
Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uốngSống khỏe - 2 giờ trước
GĐXH - Mỡ nội tạng được xem là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe, liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần duy trì một loại thức uống đơn giản mỗi ngày, kết hợp lối sống lành mạnh, bạn có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.
Hỏi - Đáp cùng ứng viên trong Top 12 'Tôi khỏe đẹp hơn' lần 4 trước giờ trao giảiY tế - 4 giờ trước
Trước giờ vinh danh tại "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4, các ứng viên Top 12 đang mang trong mình những cảm xúc khó quên. Đây là thời khắc để những nỗ lực thay đổi vóc dáng và tinh thần bền bỉ của các thí sinh được lan tỏa đến cộng đồng.
Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?Sống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas đã đưa tiết canh vịt của Việt Nam vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới dựa trên sự bình chọn của thực khách toàn cầu. Tuy nhiên, trái ngược với sự hấp dẫn về hương vị, dưới góc độ y khoa, đây lại là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.
Không khí cực sôi động tại nơi diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4Y tế - 6 giờ trước
Ngay từ sáng nay, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội), nơi sẽ diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 đã vô cùng sôi động, hứa hẹn mang đến một đêm tôn vinh giàu cảm xúc và lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống khỏe.
Đánh thức hành trình sống khỏe: "Tôi khỏe đẹp hơn" lần 4 sẵn sàng khai màn vào 20h tối nayY tế - 6 giờ trước
Trước giờ lên sóng lúc 20h ngày 7/1/2026 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, ê-kíp lễ trao giải “Tôi khỏe đẹp hơn” lần 4 gấp rút tổng duyệt các tiết mục nghệ thuật, khuấy động sân khấu và lan tỏa thông điệp sống khỏe, sống chủ động.
Thông tin mới nhất về tình trạng sức khỏe của 15 trường hợp vụ cháy rạng sáng nay ở ngõ 82 Trần Cung, Hà NộiY tế - 9 giờ trước
GĐXH - Rạng sáng ngày 7/1/2026, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện E liên tiếp tiếp nhận 15 trường hợp từ vụ cháy nhà 3 tầng ở số 24, ngõ 82, phố Trần Cung, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Trong đó, có 5 trường hợp phải chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc điều trị, số còn lại tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của bệnh…
Đón xem trực tiếp Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khỏe đẹp hơn lần 4 vào 20h00 ngày 07/01/2026Y tế - 11 giờ trước
Lễ trao giải Cuộc thi Tôi khoẻ đẹp hơn lần 4 vinh danh 12 gương mặt xuất sắc nhất sẽ được tổ chức vào 20h00 ngày 07/01/2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội), do Báo Sức khỏe & Đời sống thực hiện với sự đồng hành bền bỉ của Herbalife Việt Nam.
Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡSống khỏe - 12 giờ trước
GĐXH - Làn da sáng mịn không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà bắt đầu từ chế độ ăn uống mỗi ngày. Bước sang năm 2026, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị lựa chọn đúng thực phẩm giúp nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp từ bên trong, làm chậm lão hóa và tăng sức đề kháng cho da.
Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiếtY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.
Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiếtY tế
GĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.