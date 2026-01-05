Đếm ngược Lễ trao giải Tôi khỏe đẹp hơn ngày 07/1: Đêm tỏa sáng của những hành trình sống khỏe

Lễ trao giải diễn ra lúc 20h00 ngày 07/01/2026, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt – Xô (Hà Nội). Chương trình do Báo Sức khỏe & Đời sống tổ chức, cùng sự đồng hành của Herbalife Việt Nam. Lễ trao giải được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời phát sóng trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống, giúp đông đảo khán giả trên cả nước cùng theo dõi.

Chương trình hứa hẹn nhiều tiết mục hấp dẫn, giàu cảm xúc, tái hiện hành trình đầy nỗ lực của các thí sinh, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe.

Không chỉ là đêm vinh danh các thí sinh đạt thành tích nổi bật, mà còn là điểm hội tụ của những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về hành trình thay đổi lối sống, cải thiện sức khỏe một cách khoa học và bền vững. 12 ứng viên được xướng tên là những đại diện tiêu biểu cho tinh thần kỷ luật, kiên trì và khả năng lan tỏa lối sống khỏe đến cộng đồng.

Bên cạnh phần trao giải, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn, giàu cảm xúc, tái hiện hành trình đầy nỗ lực của các thí sinh, đồng thời lan tỏa thông điệp sống khỏe - sống chủ động đến đông đảo khán giả. Khán giả sẽ được thưởng thức màn nhảy hiện đại sôi động của vũ đoàn ASP, phần trình diễn violin giàu cảm xúc của nghệ sĩ Trịnh Minh Hiền, cùng ca khúc "Ta đã thấy nhau" do rapper RAM C thể hiện, truyền tải tinh thần vượt giới hạn và dám thay đổi. Đặc biệt, không khí mùa xuân sẽ được khuấy động với ca khúc remix "Mùa xuân đến rồi" qua giọng ca Thu Thủy, mang đến sắc màu tươi mới và tràn đầy năng lượng.

Chương trình được dẫn dắt bởi hai MC quen thuộc của khán giả truyền hình Vũ Mạnh Cường và Thụy Vân, góp phần tạo nên một đêm trao giải trang trọng, ấm áp và giàu cảm xúc.

Tôi khỏe đẹp hơn không chỉ là một cuộc thi mà là hành trình lan tỏa lối sống lành mạnh, khơi dậy tinh thần chủ động chăm sóc sức khỏe, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững. Trong suốt hành trình, hàng trăm câu chuyện đời thực đã được kể lại, từ những người từng đối mặt với bệnh nền, rối loạn chuyển hóa, trầm cảm, hậu điều trị ung thư, đến những người trẻ chủ động xây dựng lối sống lành mạnh từ rất sớm. Mỗi thí sinh là một minh chứng sinh động cho thông điệp cốt lõi của chương trình: sức khỏe có thể thay đổi nếu chúng ta bắt đầu đúng cách và đủ kiên trì .

Lễ trao giải ngày 7/1 tới hứa hẹn sẽ là một sự kiện giàu cảm xúc, nơi những nỗ lực thầm lặng suốt nhiều tháng được gọi tên. Mỗi giải thưởng không đơn thuần là sự ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn là lời khẳng định cho một lối sống khoa học, lành mạnh và bền vững.

Chương trình còn là dịp để nhìn lại chặng đường mà "Tôi Khỏe Đẹp Hơn" đã đi qua: Từ một cuộc thi, chương trình đã trở thành phong trào thực hành sống khỏe, nơi người tham gia không chỉ "thi", mà thực sự học cách lắng nghe cơ thể, ăn uống đúng, vận động phù hợp và duy trì thói quen tốt lâu dài. Những câu chuyện được lan tỏa trong suốt chương trình đang tiếp tục truyền cảm hứng cho hàng nghìn độc giả, khán giả trên cả nước.

Hãy cùng đón chờ khoảnh khắc vinh danh những con người dám thay đổi, dám kiên trì và dám sống khỏe hơn mỗi ngày.



