Một lần xé nhãn, một lần hy vọng phía sau hàng triệu lượt tham gia 'Xé ngay trúng liền'

Mỗi người một mong ước sau lần xé nhãn

Đằng sau những con số ấy không chỉ là sự háo hức thử vận may. Với nhiều người, mỗi lần xé nhãn và nhập mã còn là dịp gửi gắm những mong ước rất đời thường: một chiếc xe mới để mưu sinh thuận lợi hơn, một chuyến đi đã nhiều lần hứa với con hay thêm một khoản vốn để tiếp tục theo đuổi dự định kinh doanh.

Điều người ta chờ đợi sau mỗi lần nhập mã không đơn thuần là kết quả trúng thưởng, mà còn là hy vọng cơ hội sẽ đến đúng vào lúc mình cần nhất.

Suốt hơn sáu năm làm shipper tại TP.HCM, anh Hoàng Định (31 tuổi) coi chiếc xe Wave cũ là "cần câu cơm" của gia đình. Mỗi ngày anh chạy hơn 100 km giao hàng, nhưng chiếc xe nhiều lần hỏng giữa đường khiến công việc bị gián đoạn.

"Có lần đang giao hàng thì xe chết máy. Tôi phải dắt bộ gần cả cây số mới tìm được chỗ sửa, mất luôn đơn hàng hôm đó", anh kể.

Number 1 là người bạn đồng hành của nhiều người trên những hành trình mưu sinh mỗi ngày, tiếp thêm năng lượng và mang đến cơ hội nhận những giải thưởng giá trị trong hè năm nay.

Thu nhập còn phải lo cho cuộc sống của gia đình và các con ở Đồng Tháp nên việc đổi xe vẫn là điều anh chưa thể thực hiện.

Những ngày nắng nóng, anh thường mua một chai Number 1 để tiếp thêm năng lượng trước khi tiếp tục công việc. Từ đó, anh biết đến chương trình "Xé ngay trúng liền" và gần như lần nào cũng nhập mã tham gia.

"Nếu may mắn trúng giải lớn, tôi sẽ mua chiếc xe mới để chạy ổn định hơn, nhận thêm nhiều đơn hàng", anh chia sẻ.

Ở một góc khác của thành phố, chị Minh Thư, công nhân may tại Dĩ An (TP.HCM), lại mang trong lòng một mong ước rất khác.

Trong căn phòng trọ nhỏ, chị vẫn giữ bức ảnh chuyến đi biển cùng con trai cách đây ba năm. Mỗi lần nhìn thấy bức ảnh, cậu bé lại hỏi: "Mẹ ơi, hè này mình đi biển nữa không?". Chị chỉ cười và nói: "Để mẹ cố."

Sau hơn mười năm làm công nhân, phần lớn thu nhập đều dành cho tiền học của con và chi phí sinh hoạt, nên lời hứa ấy vẫn chưa thể thực hiện.

Sau mỗi ca làm gần mười tiếng, chị thường mua một chai Trà Xanh Không Độ để giải khát rồi xé nhãn tham gia chương trình.

Vừa thanh nhiệt cơ thể để tươi tắn mỗi ngày với Trà Dr Thanh, vừa xé nhãn tham gia chương trình "Xé ngay trúng liền" để có cơ hội trúng hàng trăm ngàn giải thưởng giá trị.

"Tôi từng trúng vài thẻ nạp điện thoại. Không nhiều tiền nhưng cũng thấy vui. Biết đâu một ngày mình đủ may mắn để có thể đưa con đi biển như đã hứa", chị tâm sự.

Trong khi đó, Trà My (25 tuổi, quê An Giang) lại hy vọng có thêm nguồn vốn để phát triển việc kinh doanh đặc sản quê hương.

Ban ngày đi làm, tối đến cô bán hàng trực tuyến, tự đóng gói và gửi từng đơn hàng. Khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là vốn.

"Nhiều khách đặt số lượng lớn nhưng em không đủ tiền nhập hàng nên phải từ chối", My nói.

Trên bàn làm việc của cô luôn có một chai Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh. Mỗi lần giải khát, cô đều tranh thủ nhập mã với mong muốn nếu có cơ hội trúng giải sẽ dùng toàn bộ số tiền để mở rộng việc kinh doanh.

Hàng triệu lượt tham gia, hàng trăm nghìn niềm vui được trao đi

Ba con người với ba hoàn cảnh khác nhau nhưng đều có điểm chung: trước khi nghĩ đến may mắn, họ đã không ngừng nỗ lực để theo đuổi điều mình mong muốn.

Đó cũng là lý do mỗi lần xé nhãn không chỉ mang đến cảm giác hồi hộp mà còn là thêm một cơ hội để hy vọng.

Đến nay, chương trình "Xé ngay trúng liền" đã ghi nhận hơn 380.000 lượt trúng thưởng với các giải thẻ nạp điện thoại trị giá từ 10.000 đến 50.000 đồng. Chương trình cũng đã xác định 10 khách hàng trúng giải Nhất trị giá 10 triệu đồng và tìm được chủ nhân đầu tiên của giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng tiền mặt.

Hai giải Đặc biệt trị giá 100 triệu đồng cùng 20 giải Nhất, mỗi giải 10 triệu đồng, vẫn đang chờ những chủ nhân tiếp theo trong các buổi livestream quay số diễn ra vào ngày 20/7 và 4/9 trên fanpage chính thức của Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ và Nước tăng lực Number 1.

Cách tham gia rất đơn giản giúp mọi người dễ dàng thao tác, tham gia chương trình.

Cơ hội đến từ một thao tác rất đơn giản

Để tham gia chương trình, người tiêu dùng chỉ cần mua sản phẩm Trà Thanh Nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ hoặc Nước tăng lực Number 1 có nhãn khuyến mãi, xé nhãn lấy mã dự thưởng rồi nhập mã trên website chương trình hoặc gửi tin nhắn đến tổng đài 6020. Kết quả được trả về gần như ngay lập tức, đồng thời mỗi mã hợp lệ vẫn tiếp tục có cơ hội tham gia các đợt quay số để nhận những giải thưởng giá trị.

Có thể chỉ mất vài giây để xé nhãn và nhập mã, nhưng với nhiều người, đó là vài giây gửi gắm hy vọng. Bởi điều họ mong nhận được không chỉ là một phần thưởng, mà còn là cơ hội giúp một dự định được bắt đầu sớm hơn, một lời hứa được thực hiện và hành trình mưu sinh trở nên nhẹ nhàng hơn.

Tân Hiệp Phát



