Đêm tân hôn của tôi đã tan vỡ chỉ vì… một câu hỏi ngớ ngẩn của chồng

Thứ bảy, 19:55 15/11/2025 | Gia đình
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh nói thẳng một câu khiến tôi sốc đứng người...

Tôi chưa bao giờ nghĩ điều khiến tôi phải xem lại cuộc hôn nhân của mình lại diễn ra ngay trong đêm tân hôn – cái đêm mà lẽ ra tôi nên cảm thấy hạnh phúc nhất.

Câu chuyện của tôi như thế này.

Sau khi khách khứa về hết và hai vợ chồng quay lại khách sạn, chồng tôi nhận ra anh quên một món đồ ở hội trường nên quay xuống lấy. Tôi mệt nên ở lại phòng chờ. Nhưng 30 phút trôi qua không thấy anh quay lại, tôi bắt đầu lo và đi tìm.

Cuối cùng, tôi thấy anh đứng trong hội trường, nói chuyện rất vui vẻ với một người bạn thân thời thơ ấu. Họ chơi với nhau 25 năm nhưng gần đây ít gặp vì anh bạn kia chuyển sang Úc làm việc. Hôm dự đám cưới, cậu ấy được nghỉ phép bay về, sáng hôm sau lại phải quay lại Úc ngay.

Chồng tôi thấy tôi, liền xin lỗi, nói định gọi cho tôi nhưng điện thoại để trong phòng. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh nói thẳng một câu khiến tôi sốc đứng người:

Đêm tân hôn của tôi đã tan vỡ chỉ vì… một câu hỏi ngớ ngẩn của chồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Em có ổn nếu tối nay anh đi chơi với H. không? Dù sao cả ngày nay em cũng mệt rồi, em nghỉ sớm đi".

Đó là đêm tân hôn của chúng tôi. Đêm đầu tiên sau khi chính thức thành vợ chồng. Vậy mà anh ấy lại hỏi tôi liệu anh có thể… đi chơi với bạn.

Tôi cảm thấy bị bỏ rơi một cách khó tả.

Tôi nói tôi buồn và thấy tổn thương nhưng chồng tôi lại không hiểu tại sao tôi lại phản ứng như vậy. Anh còn nói: "Thì mình đã có cả trăm đêm bên nhau suốt 2 năm qua rồi mà. Còn H. thì biết bao giờ mới gặp lại".

Nghe câu đó tôi nghẹn họng.

Tôi biết tình bạn 25 năm là điều đáng trân trọng. Tôi cũng hiểu họ lâu ngày không gặp nhau. Nhưng đó là đêm tân hôn của vợ chồng tôi. Và tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi – người anh vừa cưới lại không phải là ưu tiên của anh tối hôm đó.

Giờ tôi thật sự hoang mang, tự hỏi: Có phải tôi hơi nhạy cảm, hay là chồng tôi đã thiếu tôn trọng tôi ngay từ đầu?

Và liệu điều này có phải là dấu hiệu cho thấy cả cuộc hôn nhân này có vấn đề?

Tôi mong mọi người cho tôi lời khuyên. Tôi nên bình tĩnh bỏ qua, hay nên xem đây là một báo động lớn?

Bởi đến giờ, tôi vẫn còn cảm giác tủi thân và hụt hẫng… như cái đêm mà anh ấy chọn bạn mình thay vì tôi.

Vỹ Đình
