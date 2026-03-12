Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Đèn cầy bái quan: Lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết

Thứ năm, 07:11 12/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Việc thắp đèn cầy bái quan không chỉ mang mục đích chiếu sáng mà còn thể hiện ý nghĩa tâm linh và tôn kính đối với người đã khuất.

Cặp đèn cầy bái quan là gì?

Đèn cầy bái quan hay còn gọi là nến bái quan. Trong các nghi lễ tang, người ta thường sử dụng cặp đèn cầy thay vì dùng từng cây riêng lẻ. Đèn cầy sẽ được thắp trong lúc thực hiện nghi thức động quan hay bái quan, tùy theo phong tục và cách gọi của từng địa phương.

Đây là loại nến lớn hơn so với nến thông thường, được chế tác từ sáp nến. Tạo hình thon dài bao quanh một sợi bấc nến chính giữa để đốt.

Đèn cầy bái quan, lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết - Ảnh 1.

Trong các nghi lễ tang, người ta thường sử dụng cặp đèn cầy thay vì dùng từng cây riêng lẻ.

Nến bái quan thường có kích thước to hơn gấp 3 đến 5 lần cây nến thông thường. Ngoài ra, kích thước sẽ dựa theo nhu cầu thực tế của gia đình để sử dụng. Tùy theo từng nghi lễ đạo Phật hoặc Công giáo sẽ dùng nến có màu sắc khác nhau. Chẳng hạn, trong Phật giáo nến màu đỏ thường được sử dụng, trong khi Công giáo lại ưa chuộng nến màu trắng.

Tầm quan trọng của đèn cầy bái quan trong các nghi lễ tang

Tượng trưng cho tâm linh

Đèn cầy bái quan thường được châm lửa và đặt ở những nơi linh thiêng như đền, chùa, hoặc nhà tang lễ. Ánh sáng từ đèn cầy tượng trưng cho tâm linh và linh hồn của người đã khuất, dẫn dắt họ đi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đèn cầy bái quan không chỉ chiếu sáng, mà còn làm cho không gian tang lễ trở nên ấm cúng và trang trọng. Điều này góp phần tạo ra một bầu không khí tôn nghiêm, phù hợp cho việc tưởng nhớ và tiễn đưa người đã mất.

Mang lại lộc cho gia đình

Sau khi thực hiện hoàn tất nghi thức bái quan, người chủ lễ thường trao hai cây nến cho chủ nhà để lưu giữ. Được hiểu nôm na là Lộc của người mất dành cho gia đình, nên rất quý giá.

Để duy trì tính tôn nghiêm và trang trọng khi gia đình đang trong giai đoạn tang sự, việc sử dụng nến bái quan là một trong những nghi thức quan trọng của Phật giáo và Công Giáo.

Đèn cầy bái quan, lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết - Ảnh 2.

Sau khi thực hiện hoàn tất nghi thức bái quan, người chủ lễ thường trao hai cây nến cho chủ nhà để lưu giữ. Được hiểu nôm na là Lộc của người mất dành cho gia đình, nên rất quý giá.

Số lượng nến bái quan cần chuẩn bị là mười hai cây, mỗi cây đại diện cho một trong mười hai loại âm gian, tượng trưng cho mười hai cô hồn, ngạ quỷ khác nhau.

Trong quá trình diễn ra lễ, người chủ lễ sẽ chắp tay lạy và từ từ đặt một cây trắc ngang, đồng thời cầm hai cây nến bái quan đã được đốt trên tay, để tiến hành lễ. Hành động này giúp đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng với sự tôn trọng và trang nghiêm nhất.

Mang lại khí lộc, xua tan điềm xui

Phong thủy cho biết, cặp đèn này mang lộc khí lớn, có thể giúp gia chủ đổi vận, thậm chí chúng còn được dùng để đuổi đi tà ma, xua tan điềm xui xẻo. Chỉ cần gia chủ thắp lên và khấn vái thì mọi chuyện mong ước sẽ thành hiện thực.

Nếu gia đình có con nhỏ hay khóc lúc đêm hoặc nội bộ trong nhà lục đục hãy thắp cặp đèn cầy và sau đó khấn xin người trên.

Đèn cầy bái quan, lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết - Ảnh 3.

Phong thủy cho biết, cặp đèn này mang lộc khí lớn, có thể giúp gia chủ đổi vận, thậm chí chúng còn được dùng để đuổi đi tà ma, xua tan điềm xui xẻo.

Cũng theo phong thủy, cặp đèn cầy này là phước lộc vì thế gia chủ không nên cho bất cứ ai, nhất là những người pháp sư có tà niệm xấu, tuyệt đối không được bẻ hoặc cắt chúng thành những mảnh nhỏ. Nếu những điều trên xảy ra, gia chủ có thể sẽ phải đối mặt với những điều không tốt.

Công dụng của đèn cầy bái quan

Cặp đèn cầy được sử dụng khi có việc gì cần thiết thì thắp lên và khấn vái sẽ đạt được điều mong muốn. Ví dụ như là trẻ khóc đêm không dứt, người nhà trong gia đình xào xáo, khai trương cửa hàng chẳng hạn…

Sau khi thắp nến bái quan xong, nếu như gia đình có ai làm kinh doanh, buôn bán thì có thể giữ lại để thắp thần tài. Cặp nến cầy cũng có thể thắp trên bàn thờ, vì nến bái quan tỏa ra lộc khí rất lớn. Lộc khí này giúp xua đuổi những điều xui xẻo, mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi.

Đèn cầy bái quan, lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết - Ảnh 4.

Số lượng nến bái quan cần chuẩn bị là mười hai cây, mỗi cây đại diện cho một trong mười hai loại âm gian, tượng trưng cho mười hai cô hồn, ngạ quỷ khác nhau.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Đèn cầy bái quan, lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết - Ảnh 5.Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

GĐXH - Việc đặt muối ở các vị trí thích hợp trong nhà không chỉ giúp kích hoạt tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống bình an, thịnh vượng. Hãy thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản có trong bài viết sau.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệt

Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệt

Mùa nồm ẩm kéo dài: Dùng vài nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp giúp nhà luôn khô ráo, thơm mát

Mùa nồm ẩm kéo dài: Dùng vài nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp giúp nhà luôn khô ráo, thơm mát

Đặt cây này trên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến tài lộc, may mắn

Đặt cây này trên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến tài lộc, may mắn

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

Cùng chuyên mục

Lý giải ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ

Lý giải ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ

- 12 giờ trước

GĐXH - Nên đặt mấy bát hương trên bàn thờ? Ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ là gì? Hãy tìm hiểu ý nghĩa số lượng bát hương trên bàn thờ qua bài viết sau.

Ý nghĩa tác động của con số 99 nhiều người không biết

Ý nghĩa tác động của con số 99 nhiều người không biết

- 15 giờ trước

GĐXH - Theo quan điểm phong thủy và kinh dịch, mỗi con số đều có ý nghĩa tác động riêng của mình. Trong các con số thì 99 được nhiều người săn đón. Tuy nhiên, ý nghĩa tác động của con số 99 này trong các quan niệm dân gian là gì thì không phải ai cũng biết.

Nguồn gốc tổ ấm hơn 1.000 m2 của Hòa Minzy và Văn Cương

Nguồn gốc tổ ấm hơn 1.000 m2 của Hòa Minzy và Văn Cương

- 17 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây, ca sĩ Hòa Minzy thường xuyên khoe khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng sắp cưới, đại úy Văn Cương, trong ngôi nhà sân vườn tại Bắc Ninh.

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

- 18 giờ trước

GĐXH - Việc thắp hương trên bàn thờ là nét đẹp tâm linh, thể hiện lòng thành kính đối với tổ tiên và thần linh. Ngoài hương truyền thống, nhiều gia đình hiện nay đã lựa chọn trầm hương để đốt trên bàn thờ.

Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

Nhà phạm Tam Sát vị năm 2026 không nên đụng vào kẻo bất ổn dồn dập, làm ăn thất bát

- 21 giờ trước

GĐXH – Trong phong thủy nhà ở, Tam Sát được xem là phương vị mang sát khí mạnh trong năm. Nếu vô tình phạm phải khi xây dựng hoặc sửa chữa nhà cửa có thể khiến gia chủ gặp trở ngại về tài lộc, sức khỏe và các mối quan hệ.

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

- 1 ngày trước

GĐXH - Lạy trả lễ trong đám tang là một nghi thức truyền thống trong văn hóa tang lễ của người Việt Nam, được thực hiện như một cách thể hiện lòng tôn kính và biết ơn đối với người đã khuất.

Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang

Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang

- 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi loại hoa tồn tại đều mang cho mình một ý nghĩa đặc biệt riêng. Có loài đại diện cho tình yêu, niềm vui... Cũng có loài đại diện cho những điều buồn đau, sẻ chia, cảm thông, lời tạm biệt.

Đây mới là cách bài trí bàn thờ gia tiên 3 cấp mang lại phúc lộc và bình an

Đây mới là cách bài trí bàn thờ gia tiên 3 cấp mang lại phúc lộc và bình an

- 1 ngày trước

GĐXH - Bàn thờ gia tiên 3 cấp mang một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là biểu tượng của sự tôn ti trật tự, thể hiện sự tưởng nhớ đến nhiều thế hệ.

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

- 2 ngày trước

GĐXH - Việc đặt muối ở các vị trí thích hợp trong nhà không chỉ giúp kích hoạt tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống bình an, thịnh vượng. Hãy thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản có trong bài viết sau.

Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệt

Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệt

- 2 ngày trước

GĐXH - Có những loài hoa tươi mang theo những thông điệp lãng mạn, hạnh phúc, nhưng cũng có những loài hoa truyền tải sự thương tiếc sâu sắc. Hoa hồng trắng đám tang là một trong những cụm từ mang ý nghĩa chia buồn, lời tiễn biệt thành kính.

Xem nhiều

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

GĐXH - Việc đặt muối ở các vị trí thích hợp trong nhà không chỉ giúp kích hoạt tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống bình an, thịnh vượng. Hãy thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản có trong bài viết sau.

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

Có nên đốt trầm hương trên bàn thờ không?

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

Ý nghĩa của nghi thức lạy trả lễ trong đám tang

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top