Đèn cầy bái quan: Lộc cho người sống, xua đuổi vận xui không phải ai cũng biết
GĐXH - Việc thắp đèn cầy bái quan không chỉ mang mục đích chiếu sáng mà còn thể hiện ý nghĩa tâm linh và tôn kính đối với người đã khuất.
Cặp đèn cầy bái quan là gì?
Đèn cầy bái quan hay còn gọi là nến bái quan. Trong các nghi lễ tang, người ta thường sử dụng cặp đèn cầy thay vì dùng từng cây riêng lẻ. Đèn cầy sẽ được thắp trong lúc thực hiện nghi thức động quan hay bái quan, tùy theo phong tục và cách gọi của từng địa phương.
Đây là loại nến lớn hơn so với nến thông thường, được chế tác từ sáp nến. Tạo hình thon dài bao quanh một sợi bấc nến chính giữa để đốt.
Nến bái quan thường có kích thước to hơn gấp 3 đến 5 lần cây nến thông thường. Ngoài ra, kích thước sẽ dựa theo nhu cầu thực tế của gia đình để sử dụng. Tùy theo từng nghi lễ đạo Phật hoặc Công giáo sẽ dùng nến có màu sắc khác nhau. Chẳng hạn, trong Phật giáo nến màu đỏ thường được sử dụng, trong khi Công giáo lại ưa chuộng nến màu trắng.
Tầm quan trọng của đèn cầy bái quan trong các nghi lễ tang
Tượng trưng cho tâm linh
Đèn cầy bái quan thường được châm lửa và đặt ở những nơi linh thiêng như đền, chùa, hoặc nhà tang lễ. Ánh sáng từ đèn cầy tượng trưng cho tâm linh và linh hồn của người đã khuất, dẫn dắt họ đi về nơi an nghỉ cuối cùng.
Đèn cầy bái quan không chỉ chiếu sáng, mà còn làm cho không gian tang lễ trở nên ấm cúng và trang trọng. Điều này góp phần tạo ra một bầu không khí tôn nghiêm, phù hợp cho việc tưởng nhớ và tiễn đưa người đã mất.
Mang lại lộc cho gia đình
Sau khi thực hiện hoàn tất nghi thức bái quan, người chủ lễ thường trao hai cây nến cho chủ nhà để lưu giữ. Được hiểu nôm na là Lộc của người mất dành cho gia đình, nên rất quý giá.
Để duy trì tính tôn nghiêm và trang trọng khi gia đình đang trong giai đoạn tang sự, việc sử dụng nến bái quan là một trong những nghi thức quan trọng của Phật giáo và Công Giáo.
Số lượng nến bái quan cần chuẩn bị là mười hai cây, mỗi cây đại diện cho một trong mười hai loại âm gian, tượng trưng cho mười hai cô hồn, ngạ quỷ khác nhau.
Trong quá trình diễn ra lễ, người chủ lễ sẽ chắp tay lạy và từ từ đặt một cây trắc ngang, đồng thời cầm hai cây nến bái quan đã được đốt trên tay, để tiến hành lễ. Hành động này giúp đưa tiễn người đã khuất về nơi an nghỉ cuối cùng với sự tôn trọng và trang nghiêm nhất.
Mang lại khí lộc, xua tan điềm xui
Phong thủy cho biết, cặp đèn này mang lộc khí lớn, có thể giúp gia chủ đổi vận, thậm chí chúng còn được dùng để đuổi đi tà ma, xua tan điềm xui xẻo. Chỉ cần gia chủ thắp lên và khấn vái thì mọi chuyện mong ước sẽ thành hiện thực.
Nếu gia đình có con nhỏ hay khóc lúc đêm hoặc nội bộ trong nhà lục đục hãy thắp cặp đèn cầy và sau đó khấn xin người trên.
Cũng theo phong thủy, cặp đèn cầy này là phước lộc vì thế gia chủ không nên cho bất cứ ai, nhất là những người pháp sư có tà niệm xấu, tuyệt đối không được bẻ hoặc cắt chúng thành những mảnh nhỏ. Nếu những điều trên xảy ra, gia chủ có thể sẽ phải đối mặt với những điều không tốt.
Công dụng của đèn cầy bái quan
Cặp đèn cầy được sử dụng khi có việc gì cần thiết thì thắp lên và khấn vái sẽ đạt được điều mong muốn. Ví dụ như là trẻ khóc đêm không dứt, người nhà trong gia đình xào xáo, khai trương cửa hàng chẳng hạn…
Sau khi thắp nến bái quan xong, nếu như gia đình có ai làm kinh doanh, buôn bán thì có thể giữ lại để thắp thần tài. Cặp nến cầy cũng có thể thắp trên bàn thờ, vì nến bái quan tỏa ra lộc khí rất lớn. Lộc khí này giúp xua đuổi những điều xui xẻo, mang lại nhiều điều may mắn và thuận lợi.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
