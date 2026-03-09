Mùa nồm ẩm kéo dài: Dùng vài nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp giúp nhà luôn khô ráo, thơm mát
GĐXH - Mỗi khi nồm kéo dài, nền nhà thường ướt như “toát mồ hôi”, không khí ẩm, dễ xuất hiện mùi khó chịu. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc trong không gian bếp cùng cách dùng đơn giản, nhiều gia đình cải thiện được tình trạng mùa nồm, nhà luôn khô ráo và thơm mát.
Gừng, sả và vỏ cam, bồ kết tạo hương thơm tự nhiên
Thời điểm hiện nay miền Bắc đang xuất hiện nồm ẩm kéo dài, sàn nhà trơn trượt và mùi ẩm mốc cũng dễ xuất hiện. Một số gia đình thường tận dụng các nguyên liệu quen thuộc để pha dung dịch lau nhà giúp làm sạch và khử mùi hiệu quả, tạo mùi thơm dễ chịu cho ngôi nhà.
Bồ kết được bẻ nhỏ và rang sơ cho dậy mùi, sả đập dập, gừng thái lát, vỏ cam hoặc vỏ bưởi rửa sạch rồi thái mỏng. Sau đó cho tất cả vào nồi nước và đun sôi để tinh dầu tự nhiên lan tỏa.
Nước sau khi để nguội bớt có thể pha loãng để lau nhà. Khi lau nên thực hiện hai lượt, lúc đầu lau ướt để làm sạch bụi bẩn và lần sau vắt khăn thật khô và lau lại để giảm độ ẩm trên sàn.
Hương thơm từ các nguyên liệu tự nhiên thường nhẹ nhàng, không nồng gắt, giúp không gian sống trở nên thư giãn hơn. Cách làm này phù hợp với những gia đình có trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với hóa chất.
Muối: Mẹo hút ẩm đơn giản, dễ thực hiện
Muối là nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp làm gia vị, nhưng ít ai biết là có khả năng hút ẩm khá hiệu quả trong những ngày nồm. Mọi người có thể dùng muối cho vào bát nhỏ rồi đặt ở góc phòng, tủ quần áo hoặc gầm giường để giảm độ ẩm và hạn chế nấm mốc. Muối hoạt động hiệu quả nhất khi độ ẩm không khí trên 84%.
Sau khoảng 5–7 ngày, khi muối bị ướt nên thay mới hoặc rang khô để tái sử dụng.
Ngoài ra, có thể kết hợp muối với vài giọt tinh dầu sả, quế, bạc hà hoặc đặt muối vào vỏ cam, vỏ chanh để vừa hút ẩm và tạo mùi hương thơm nhẹ nhàng trong phòng.
Một mẹo khác là lau nhà bằng nước muối nóng. Pha muối với nước nóng, nhúng cây lau nhà và vắt thật khô trước khi lau để giúp nước bay hơi nhanh hơn, sàn nhà khô ráo hơn.
Javen, chanh và nước xả vải khử mùi, hạn chế nấm mốc
Một cách đơn giản là pha một nắp Javen, nước cốt chanh cùng ít nước xả vải vào nước nóng. Trong đó, chanh giúp khử mùi tự nhiên, Javen có tác dụng làm sạch và hạn chế vi khuẩn, còn nước xả vải tạo mùi thơm dễ chịu sau khi lau nhà.
Sau khi lau, sàn nhà thường có cảm giác khô ráo hơn và mùi ẩm mốc giảm đáng kể. Tuy nhiên, cần lưu ý pha đúng tỉ lệ và không trộn quá nhiều chất tẩy rửa cùng lúc. Khi sử dụng nên mở cửa thông gió vừa phải và đeo găng tay để tránh kích ứng da.
Với những khu vực dễ bị ẩm mốc như góc tường, nhà vệ sinh, chân tủ, mọi người lau kỹ bằng dung dịch này cũng giúp hạn chế tình trạng mốc loang và ố vàng.
Một số lưu ý giúp nhà bớt ẩm trong mùa nồm
Nồm ẩm thường kéo dài nhiều ngày khiến cho sinh hoạt của gia đình bất tiện. Tuy nhiên, việc vệ sinh đúng cách có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng ẩm ướt.
Một lưu ý giúp nhà bớt ẩm trong mùa nồm là khi lau nhà cần hạn chế dùng quá nhiều nước, vắt khăn thật khô và lau lại hai lượt. Bên cạnh đó, cần đóng kín cửa, hạn chế mở cửa khi độ ẩm ngoài trời cao.
Gia đình cũng có thể kết hợp sử dụng điều hòa ở chế độ hút ẩm (Dry) hoặc máy hút ẩm để tăng hiệu quả làm khô không khí.
Khi sàn nhà khô ráo hơn và mùi ẩm mốc được giảm bớt, không gian sống sẽ trở nên dễ chịu, giúp sinh hoạt trong gia đình thoải mái hơn dù thời tiết nồm kéo dài.
