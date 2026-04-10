Đến làng nghề đèn lồng Hội An, tận hưởng những trải nghiệm đầy thú vị và mới mẻ
GĐXH - Tại Hội An đèn lồng giữ vai trò như một biểu tượng văn hóa của đô thị di sản nổi tiếng miền Trung. Chính vì thế mà các cơ sở làng nghề đang chủ động chuyển mình, mở rộng không gian trải nghiệm để du khách trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo sản phẩm từ đó góp phần gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống đến cộng đồng trong và ngoài nước.
Từ làng nghề truyền thống đến không gian trải nghiệm văn hóa
Những con phố nhỏ của Hội An từ lâu đã rực rỡ ánh đèn lồng, thứ ánh sáng không chỉ làm nên vẻ đẹp thị giác mà còn mang theo câu chuyện về một nghề thủ công đã tồn tại hàng trăm năm. Không chỉ bán và quảng bá sản phẩm, nhiều cơ sở sản xuất đã mở cửa đón khách tham quan và tổ chức các workshop hướng dẫn làm đèn. Du khách thay vì chỉ mua một chiếc đèn hoàn thiện thì nay có thể tự tay chọn khung tre, dán vải, uốn nếp… để tạo nên sản phẩm của riêng mình.
Chị Thu Tâm (Chủ cơ sở, Hội An) cho biết: "Chúng tôi bắt đầu làm lồng đèn để buôn bán cho người dân địa phương, sau đó thì nghĩ tới sẽ phát triển theo hướng du lịch cho du khách trải nghiệm. Có rất nhiều du khách muốn mua đèn lồng Hội An về làm quà. Nhiều bạn muốn tự tay trực tiếp làm ra lồng đèn của riêng mình từ đó họ sẽ hiểu sâu hơn về cái đèn và nghề làm đèn, vì thế nên chúng tôi quyết định mở rộng mô hình tạo ra hoạt động trải nghiệm này cho du khách".
Du khách có thể tự tay lựa chọn màu sắc, chất liệu vải, viết hoặc vẽ lên chiếc đèn của mình. Mô hình trải nghiệm hóa sản phẩm này cũng góp phần nâng cao giá trị của nghề. Thay vì cạnh tranh bằng số lượng và giá thành, các cơ sở chuyển sang khai thác giá trị cảm xúc và câu chuyện phía sau sản phẩm. Một chiếc đèn do chính tay du khách làm ra, dù chưa hoàn hảo nhưng vẫn có giá trị cao hơn về mặt tinh thần so với sản phẩm làm sẵn.
Khi trải nghiệm trở thành một phần ký ức
Câu chuyện của làng nghề đèn lồng Hội An đã mở ra một hướng đi mới, thay vì đóng khung trong sản xuất họ còn có thể chủ động mở rộng sang lĩnh vực trải nghiệm, kể câu chuyện của mình theo cách hấp dẫn hơn với công chúng hiện đại, điều này tạo nên sức hút đặc biệt trong lòng du khách cả trong và ngoài nước.
Chị Thục Hân (Du khách trải nghiệm, Hà Nội) chia sẻ: " Vì rất ấn tượng về màu sắc và hoạ tiết của đèn lồng tại Hội An và được bạn bè giới thiệu nên tôi tìm tới đây. Quả thực tôi rất thích thú khi được tự chọn màu vải yêu thích để làm đèn lồng của riêng mình. Tôi mong các bạn trẻ khác có thể đến đây để tham gia trải nghiệm đáng nhớ này. Đây sẽ là một trong những ký ức rất khó quên để lại ấn tượng với các du khách khi đến Việt Nam. Nếu như còn du khách thì chắc chắn làng nghề vẫn có thể được giữ gìn, duy trì và bảo tồn." Khi rời Hội An chiếc đèn lồng có thể được xếp gọn trong hành lý cũng như cảm xúc về một lần trải nghiệm cũng được cất gọn trong trái tim của mỗi du khách.
Mở rộng hướng đi nhưng vẫn giữ vững nghề truyền thống
Việc mở rộng quy mô trải nghiệm cũng đặt ra những yêu cầu bắt buộc từ đảm bảo chất lượng hướng dẫn, giữ gìn bản sắc truyền thống đến việc tránh thương mại hóa quá mức. Nếu chạy theo số lượng, rút gọn công đoạn hoặc đơn giản hóa quy trình để phục vụ nhiều khách hơn thì trải nghiệm sẽ thiếu chiều sâu. Một thách thức khác chỉ ra rằng, việc duy trì đội ngũ thợ lành nghề lâu dài vẫn phụ thuộc vào thế hệ kế cận. Không ít người trẻ tại địa phương lựa chọn công việc khác ổn định hơn, thu nhập nhanh hơn, thay vì theo đuổi nghề thủ công đòi hỏi sự kiên nhẫn. "Làm ra một cái đèn cần rất nhiều tâm huyết trong đó vì đây là cái nghề do gia đình truyền lại cho nên sẽ có một phần ký ức trong đó, đó cũng là một phần động lực để chúng tôi tiếp tục duy trì nghề truyền thống này". Chị Thu Tâm cho biết thêm.
Làng nghề đèn lồng Hội An mở rộng cho du khách trải nghiệm không chỉ là một bước đi thích ứng với xu thế mà còn là một nỗ lực gìn giữ di sản trong thời đại mới. Khi mỗi chiếc đèn không chỉ được làm ra bằng đôi tay mà còn mang theo cảm xúc của du khách, trở thành cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa văn hóa Việt Nam và bạn bè quốc tế.
