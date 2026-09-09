Đẹp hơn SH Mode, xe ga 125cc giá 37 triệu đồng trang bị vượt trội, có ABS 2 kênh cạnh tranh Vision

Đẳng cấp ngang SH, xe ga 160cc của Honda giá 59 triệu đồng thiết kế ấn tượng, rẻ hơn SH Mode GĐXH - Xe ga 160cc sở hữu thiết kế thể thao và ấn tượng hơn Air Blade, dễ hút khách nhờ giá bán hấp dẫn chỉ 59 triệu đồng.

Xe ga 125cc trang bị vượt trội, có ABS 2 kênh cạnh tranh Vision

Kymco KR125

Kymco Trung Quốc vừa chính thức tung ra thị trường mẫu xe tay ga cỡ nhỏ KR125 2026 mới. Mẫu xe này hướng tới tệp khách hàng di chuyển hàng ngày trong đô thị, nổi bật với phong cách cổ điển nhẹ nhàng và danh sách trang bị an toàn vượt trội so với các đối thủ trong cùng tầm giá như Honda Vision hay Scoopy. Thậm chí, trang bị mà Kymco KR125 sở hữu còn đủ để đe nẹt cả những cái tên đắt giá hơn như Honda SH hay SH Mode.

Về thiết kế, Kymco KR125 thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế "phong cách Trung Quốc cổ điển nhẹ nhàng" từ mẫu KR150 “đàn anh”. Tổng thể mẫu xe tay ga mới này mang đường nét mềm mại, bo tròn tinh tế, kết hợp với cụm đèn pha tròn projector viền mạ chrome sáng bóng và logo chữ K hình khiên đặc trưng. Thiết kế yên xe bọc da màu nâu tạo nên phong cách tân cổ điển hiện đại.

Kymco KR125 thừa hưởng ngôn ngữ thiết kế "phong cách Trung Quốc cổ điển nhẹ nhàng"

Kymco KR125 mang đến cho khách hàng 4 tùy chọn màu sắc thời trang, bao gồm Trắng Ánh Trăng, Bạc Ánh Trăng, Vàng Hương Bụi và Xanh Lá Cây. Với chiều cao yên hợp lý (người cao 172cm dễ dàng chống cả hai chân) cùng trọng lượng khô chỉ từ 120 - 122kg, chiếc xe mang lại sự linh hoạt tối đa khi luồn lách trong các con phố đông đúc.

Kymco KR125 mang đến cho khách hàng 4 tùy chọn màu sắc

Trang bị công nghệ là điểm sáng giá nhất của KR125 khi sở hữu cấu hình hàng đầu phân khúc xe 125cc. Mẫu xe này được trang bị hệ thống phanh đĩa ở cả bánh trước và sau, đi kèm hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS tiêu chuẩn, vượt trội hơn Honda SH Mode và hoàn toàn có thể sánh ngang Honda SH. Bên cạnh đó, xe còn tích hợp chìa khóa thông minh Smartkey hỗ trợ mở khóa qua NFC, cổng sạc đôi (bao gồm cả USB Type-A và Type-C), đèn cảnh báo nguy hiểm (hazard) cùng hệ thống ngắt động cơ an toàn khi gạt chân chống bên. Trên phiên bản Smart Edition, Kymco KR125 còn sở hữu màn hình màu TFT 6,2 inch hiển thị đầy đủ thông số vận hành một cách sắc nét.





Trang bị công nghệ là điểm sáng giá nhất của KR125

Trái tim của Kymco KR125 là khối động cơ ECS xi-lanh đơn, 4 thì, dung tích thực tế 124cc, làm mát bằng không khí và phun xăng điện tử được tinh chỉnh lại giúp tối ưu độ bền. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 9,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10,2 Nm, giúp xe đạt tốc độ tối đa khoảng 90 km/h. Việc trang bị hệ thống dây ga đôi giúp phân bổ công suất mượt mà và tuyến tính.

Trái tim của Kymco KR125 là khối động cơ ECS xi-lanh đơn

Giá xe ga 125cc Kymco KR125

Tại thị trường Trung Quốc, Kymco KR125 được phân phối với hai phiên bản là Comfort Edition có giá 9.480 Nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng) và Smart Edition có giá 10.480 Nhân dân tệ (khoảng 41 triệu đồng). Mức giá này chỉ tương đương Honda Vision, trong khi trang bị mà KR125 sở hữu lại có thể so kè Honda SH và thậm chí nhỉnh hơn SH Mode.

Theo Tạp chí điện tử Người đưa tin, cách đây không lâu Kymco Trung Quốc cũng đã cho ra mắt mẫu xe KS125 với giá 7.980 Nhân dân tệ (khoảng 30,88 triệu đồng) đối với phiên bản Tiêu chuẩn và 9.180 Nhân dân tệ (khoảng 35,53 triệu đồng) với phiên bản Cao cấp được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) và kiểm soát lực kéo (TCS).

Với sự có mặt của KR125, người tiêu dùng lại có thêm 1 sự lựa chọn mới.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



