Vì sao giá lăn bánh Suzuki Fronx tiếp tục giảm mạnh, SUV 5 chỗ rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, Kia Morning?

Lý do giá lăn bánh Honda City giảm sâu, rẻ hơn cả Hyundai Grand i10, thấp nhất phân khúc sedan hạng B GĐXH - Giá lăn bánh Honda City đang vô cùng hấp dẫn chứng tỏ tiếp tục là một đối thủ 'nặng ký' có khả năng vượt mặt Toyota Vios và Hyundai Accent để trở thành mẫu xe bán chạy nhất phân khúc cỡ B nhờ giá lăn bánh hấp dẫn.

Giá lăn bánh Suzuki Fronx

Suzuki Fronx giảm giá sâu.





Giá lăn bánh Suzuki Fronx đang giá giảm mạnh, chưa tới 500 triệu đồng. Theo đó, thông báo từ Suzuki Việt Nam, Suzuki Fronx GL 2025 hiện giảm 100% lệ phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe lên đến 4,5 năm trị giá 70 triệu đồng. Điều này giúp giá xe từ 520 triệu đồng giảm còn 450 triệu đồng, rẻ hơn cả Hyundai Grand i10 giá 460 triệu đồng.

Cụ thể, đối với Suzuki Fronx GL 2025, khách hàng nhận mức ưu đãi chính hãng lên đến 70 triệu đồng, giá bán thực tế của xe chỉ còn 450 triệu đồng. Bản GLX 2025 giảm 70 triệu đồng còn 529 triệu đồng, bản GLX Plus 2025 giảm 45 triệu đồng còn 604 triệu đồng, GLX Plus 2026 giảm 30 triệu đồng.

Với mức giảm cao như hiện tại khi khởi điểm chỉ còn 450 triệu đồng, Suzuki Fronx đang rẻ hơn mẫu hatchback hạng A là Hyundai Grand i10 khi bản cao nhất đang có giá 455 triệu đồng.

Rõ ràng, khi mức giá một chiếc A-SUV ngang với hatchback hạng A,

Ra mắt vào tháng 10/2025, Suzuki Fronx sở hữu thiết kế nổi bật và được người dùng đánh giá cao so với những mẫu xe cùng nhà. Điều này khiến hãng xe Nhật Bản kỳ vọng và bán ra với mức giá cao.

Khi đặt trong mặt bằng phân khúc SUV hạng A, rõ ràng người Việt khó chấp nhận mức giá này bởi cao hơn các đối thủ như KIA Sonet, Toyota Raize hay VinFast VF5. Công nghệ hỗ trợ lái ADAS sẽ là một phần giải thích cho mức giá đó, nhưng vẫn khó chấp nhận với đại đa số người Việt. Điều đó khiến Suzuki Fronx ngày càng rơi vào khoảng trầm trong phân khúc.

Để tính giá lăn bánh Suzuki Fronx, ngoài giá niêm yết chính hãng, chúng ta cần cộng thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ, phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm vật chất xe...

Bảng giá lăn bánh Suzuki Fronx

Mẫu xe Năm sản xuất Nội dung ưu đãi All-new Fronx GLX Plus 2026 Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 2 năm và Gói bảo hiểm vật chất 1 năm (Không quy đổi tiền mặt) All-new Fronx GLX Plus 2025 Hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 5,5 năm và Gói bảo hiểm vật chất 1 năm (Không quy đổi tiền mặt) All-new Fronx GL 2025 Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 4,5 năm All-new Fronx GLX 2025 Hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ và Gói bảo dưỡng xe lên đến 1,5 năm

Giá xe Suzuki Fronx và các đối thủ

Suzuki Fronx giá từ 520 triệu đồng

Kia Sonet giá từ 499 triệu đồng

Toyota Raize giá từ 510 triệu đồng

Hyundai Venue giá từ 499 triệu đồng

VinFast VF 5 giá từ 529 triệu đồng

Đánh giá xe Suzuki Fronx

Nội thất Suzuki Fronx

Theo Tạp chí điện tử Arttimes, ở Việt Nam, Suzuki Fronx có kiểu dáng SUV lai coupe. Bản cao cấp nhất có đèn định vị LED ban ngày, đèn chiếu sáng LED, đèn hậu LED vắt ngang đuôi, mâm 16 inch.

Nội thất của chiếc xe hạng A gầm cao này nổi bật với vô-lăng 3 chấu tích hợp nhiều phím bấm chức năng. Màn hình giải trí cảm ứng 9 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto, dàn âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm.

Trong khi đó, bản tiêu chuẩn chỉ có màn hình 7 inch trung tâm, 4 loa và chìa khóa dạng cơ. Một số tính năng đáng chú ý như màn hình HUD hay sạc không dây trên bản GLX Plus.

Suzuki Fronx tại Việt Nam có 2 tùy chọn động cơ. Phiên bản GLX và GLX Plus sử dụng động cơ hybrid là sự khác biệt lớn so với các đối thủ, gồm máy xăng 1.5L mạnh 99 mã lực và 135 Nm mô-men xoắn. Hệ thống mild hybrid bao gồm pin lithium-ion 12 volt và máy phát điện tích hợp (ISG) hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ khi không tải.

Trong khi đó, phiên bản GL thuần xăng vẫn sử dụng động cơ 1.5L nhưng cho sức mạnh lớn hơn với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm kết hợp hộp số tự động 4 cấp.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.