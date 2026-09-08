Giá vàng hôm nay 8/9: Vàng miếng SJC bao nhiêu tiền 1 lượng?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng miếng SJC bán ra ở mức 147,1 triệu đồng/lượng. Ảnh minh họa





Vào lúc 10h32', giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 144,1-147,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay tăng 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, được giao dịch ở mức 145,2-149,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở chiều ngược lại, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay được điều chỉnh giảm 600.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, xuống mức 144,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trước đó, ngày 7/9, giá vàng miếng và nhẫn đồng loạt giảm sâu, trong đó SJC giảm mạnh nhất tới hơn 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới hôm nay 8/9/2026 tăng mạnh trở lại, vượt 4.441 USD/ounce sau khi có thời điểm rơi xuống dưới 4.400 USD/ounce.

Lúc 6h54 ngày 8/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.424,9 USD/ounce, tăng 19,8 USD, tương đương 0,45% so với đầu phiên. Giá vàng giao dịch trong biên độ 4.380,3-4.436,2 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng khoảng 26.250 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 140 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí.

Lúc 21h30 ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.403 USD/ounce, giảm 27 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.449 USD/ounce.