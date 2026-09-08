Xe máy điện giá 27,5 triệu đồng đi 200km/1 lần sạc, sở hữu tính năng tự mở yên, tìm chìa khóa thất lạc như ô tô

Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam giá chỉ từ 9 triệu đồng, đi 80km/1 lần sạc GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với giá từ khoảng 8,5 triệu đồng, thiết kế nhỏ gọn, có Smart Key và phiên bản cao nhất cho quãng đường tới 80km/lần sạc.

Xe máy điện đi 200km/1 lần sạc, sở hữu tính năng tự mở yên, tìm chìa khóa thất lạc như ô tô

Ather Konarc có mức giá dễ tiếp cận trong khi sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại - Ảnh: Ather Energy

Mẫu xe máy điện này gây chú ý nhờ phạm vi hoạt động lên tới 200 km theo tiêu chuẩn IDC, đồng thời sở hữu hàng loạt trang bị đáng chú ý như thân xe liền khối bằng thép, bánh trước 14 inch, công nghệ sạc kết hợp và các hệ thống hỗ trợ người lái do Ather tự phát triển.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, điểm đặc biệt của Ather Konarc nằm ở kết cấu thân xe. Đây là một trong những mẫu xe đầu tiên của Ather sử dụng khung liền khối bằng thép với phần thân bằng kim loại, hướng tới độ cứng vững và khả năng bảo vệ tốt hơn trong quá trình vận hành. Xe cũng được trang bị bánh hợp kim 14 inch phía trước với lốp 90/90-14 và bánh 12 inch phía sau sử dụng lốp 100/90-12.

Phiên bản cao cấp Konarc Z được trang bị chìa khóa thông minh có khả năng nhận biết khoảng cách. Người dùng chỉ cần mang chìa khóa trong túi, xe có thể tự động mở hoặc khóa mà không cần thao tác trực tiếp - Ảnh: Ather Energy

Sự kết hợp này giúp Ather Konarc có khả năng vượt qua ổ gà và những đoạn đường gồ ghề tốt hơn, đồng thời cải thiện độ ổn định khi di chuyển ở tốc độ cao. Xe có chiều dài cơ sở 1.352 mm, trong khi hệ thống giảm xóc hành trình dài với hành trình phuộc trước 90 mm và giảm xóc sau 100 mm được thiết kế nhằm nâng cao sự êm ái.

Về vận hành, Ather Konarc sử dụng động cơ điện PMSM đạt chuẩn chống nước và bụi IP67. Động cơ có công suất tối đa 6,4 mã lực, riêng chế độ cơ bản giới hạn ở mức 5,4 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 16 Nm. Xe có tốc độ tối đa 70 km/h trên toàn bộ các phiên bản, trong khi khả năng tăng tốc 0-40 km/h đạt 4,7 giây đối với các phiên bản cao cấp và 5 giây trên phiên bản tiêu chuẩn 100 km. Người dùng có thể lựa chọn ba chế độ lái gồm SmartEco, Eco và Power, cùng khả năng leo dốc tối đa 16 độ, đáp ứng tương đối linh hoạt nhu cầu di chuyển trong đô thị.

Bên dưới yên là khoang chứa đồ dung tích 31 lít. Theo nhà sản xuất, không gian này có thể chứa hai mũ bảo hiểm nửa đầu - Ảnh: Evo India

Hệ thống phanh cũng là một điểm nhấn công nghệ trên mẫu xe tay ga điện mới. Các phiên bản S được trang bị phanh đĩa trước đường kính 220 mm, trong khi bản 100 km sử dụng phanh tang trống phía trước. Phía sau là phanh tang trống 130 mm. Đáng chú ý, Ather Konarc tích hợp hệ thống AEBS do hãng tự phát triển, kết hợp phanh cơ học và phanh điện tử để tối ưu hóa khả năng giảm tốc, rút ngắn quãng đường phanh và hạn chế nguy cơ khóa bánh mà không cần sử dụng bộ truyền động ABS vật lý truyền thống.

Konarc Z còn được trang bị màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp hệ thống dẫn đường dựa trên Google Maps.

Một trong những công nghệ đáng chú ý nhất của Ather Konarc là hệ thống sạc kết hợp. Xe được trang bị tiêu chuẩn bộ sạc tích hợp công suất 450 W, giúp người dùng chỉ cần mang theo dây sạc thay vì phải mang theo một bộ sạc rời cồng kềnh. Khi kết hợp bộ sạc di động bên ngoài với bộ sạc tích hợp, công suất sạc tại nhà có thể đạt hơn 900 W. Trong khi đó, với mạng lưới sạc nhanh Ather Grid, xe có thể bổ sung quãng đường lên tới 15 km chỉ sau 10 phút sạc tại các trạm tương thích. Hệ thống này được triển khai trên mạng lưới hơn 6.000 điểm sạc nhanh công cộng.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin Bedrock mới đạt chuẩn IP67. Ather cho biết hệ thống quản lý pin được nâng cấp với khả năng cân bằng cell chủ động nhanh hơn tới 5 lần, đồng thời tích hợp công nghệ BreachSense có khả năng phát hiện hư hỏng trong vòng chưa đầy 24 giờ. Người mua cũng có thể lựa chọn gói bảo hành pin mở rộng lên tới 10 năm hoặc 100.000 km, góp phần giảm bớt lo ngại về độ bền của bộ pin trong quá trình sử dụng lâu dài.

Ather còn bố trí một nút bấm lớn ở phía sau xe. Người dùng có thể nhấn nút này để mở yên trong trường hợp đang mang nhiều đồ và không tiện thao tác với chìa khóa - Ảnh: Ather Energy

Về trang bị thông minh, các phiên bản Ather Konarc S được trang bị màn hình DeepView 7 inch, trong khi phiên bản tiêu chuẩn sử dụng màn hình 4,2 inch. Xe có hệ thống chìa khóa thông minh với khả năng tự động khởi động khi nâng chân chống, tự khóa khi người dùng rời khỏi xe và kích hoạt động cơ dựa trên cảm biến khoảng cách. Trong trường hợp cần thiết, người dùng còn có thể khởi động xe ngoại tuyến thông qua mã được cung cấp từ ứng dụng hoặc sử dụng nguồn điện khẩn cấp trực tiếp từ khu vực yên xe.

Mẫu xe tay ga điện mới cũng sở hữu khoang hành lý AutoPop dung tích 31 lít dưới yên. Khoang chứa đồ có thể được mở bằng nút bấm trên chìa khóa điều khiển từ xa hoặc công tắc cảm ứng bên dưới yên, giúp tăng tính tiện dụng trong quá trình sử dụng hàng ngày. Công nghệ AirWalk Assist sử dụng cảm biến để hỗ trợ người dùng đẩy hoặc kéo xe, đặc biệt hữu ích khi phải dắt xe vào những không gian chật hẹp hoặc thực hiện thao tác đỗ xe.

Ather cũng chú trọng đến sự thoải mái của người ngồi sau với tay nắm có đệm và tùy chọn tựa lưng LoungeBack. Chân chống giữa được tích hợp nhằm giúp việc dựng xe thuận tiện hơn. Bên cạnh đó, hệ thống Ather True Health trên ứng dụng điện thoại cung cấp bảng đánh giá tình trạng và mức độ hao mòn của các bộ phận, đồng thời đưa ra báo cáo theo thời gian thực và ước tính giá trị bán lại, giúp người dùng theo dõi tình trạng chiếc xe một cách trực quan hơn.

Về màu sắc, Ather Konarc tiêu chuẩn có hai lựa chọn phối màu gồm trắng thạch anh kết hợp xanh lam và xám uy nghi kết hợp đen. Phiên bản Konarc S có thêm hai lựa chọn là vàng thiên thể phối xanh lam và đồng lumen phối đen, bên cạnh hai phối màu cơ bản. Cách phối màu này hướng tới nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe tay ga điện có thiết kế hiện đại và cá tính.

Giá xe máy điện Ather Konarc

Theo Tạp chí Người đưa tin, tại thị trường Ấn Độ, giá Ather Konarc được công bố từ 99.999 Rupee (tương đương 27,35 triệu đồng) cho phiên bản S 100. Phiên bản S 125 có giá 121.999 Rupee (33,37 triệu đồng), trong khi bản S 161 có giá 144.999 Rupee (39,66 triệu đồng).

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.