Xe máy điện đi 145km/1 lần sạc, cốp siêu to, rộng, giá 38,2 triệu đồng

Xe máy điện Honda sắp về Việt Nam giá chỉ từ 9 triệu đồng, đi 80km/1 lần sạc GĐXH - Xe máy điện gây chú ý với giá từ khoảng 8,5 triệu đồng, thiết kế nhỏ gọn, có Smart Key và phiên bản cao nhất cho quãng đường tới 80km/lần sạc.

Xe máy điện đi 145km/1 lần sạc, cốp siêu to, rộng

Xe máy điện TVS iQube MillionR Edition

TVS iQube MillionR Edition vừa được TVS Motor giới thiệu tại thị trường Ấn Độ, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe máy điện phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày nhưng vẫn chú trọng thiết kế và khả năng chứa đồ.

Thông tin trên Tạp chí Kinh tế chứng khoán, phiên bản đặc biệt gây chú ý với màu sơn Aurora Green Dual Tone, loạt chi tiết nhận diện riêng và tổng dung tích chứa đồ lên tới 35,5 lít. Xe sử dụng pin 3,5 kWh, có thể di chuyển tối đa 145 km theo tiêu chuẩn IDC và đạt tốc độ 82 km/h.

So với phiên bản iQube thông thường, TVS iQube MillionR Edition không thay đổi lớn về kiểu dáng tổng thể. Thay vào đó, hãng tạo sự khác biệt bằng màu sắc và một số chi tiết hoàn thiện.

TVS iQube MillionR Edition

Xe sở hữu màu Aurora Green Dual Tone độc quyền, được giới thiệu là lấy cảm hứng từ màu sắc của hiện tượng cực quang. Đi kèm là bộ họa tiết riêng và logo MillionR nhằm tăng khả năng nhận diện cho phiên bản đặc biệt.

Phần yên cũng được nâng cấp về vật liệu hoàn thiện, hướng tới cảm giác cao cấp hơn so với bản tiêu chuẩn. Thay đổi đáng chú ý về tính thực dụng nằm ở khu vực phía trước. TVS bổ sung một ngăn chứa đồ mới giúp người dùng sử dụng chiếc xe máy điện này có thêm vị trí để những vật dụng nhỏ thường xuyên sử dụng.

Cổng USB Type-C cũng được tích hợp để sạc điện thoại hoặc thiết bị di động trong quá trình sử dụng.

Cổng USB Type-C cũng được tích hợp để sạc điện thoại hoặc thiết bị di động trong quá trình sử dụng.

Nhờ ngăn chứa đồ mới, tổng dung tích chứa đồ của iQube MillionR Edition tăng từ 32 lít lên 35,5 lít. Đây là thông số đáng chú ý đối với một mẫu xe máy điện đô thị, đặc biệt với người dùng thường xuyên mang theo balô, áo mưa và nhiều vật dụng cá nhân.

Khả năng kết nối cũng là một trong những điểm được TVS nhấn mạnh. Theo hãng, iQube hỗ trợ hơn 118 tính năng kết nối, mở rộng khả năng tương tác giữa xe, người lái và các thiết bị thông minh.

Thông tin vận hành được hiển thị qua cụm đồng hồ TFT kích thước 12,7 cm, tương đương khoảng 5 inch. Màn hình cung cấp các dữ liệu cần thiết trong quá trình sử dụng đồng thời hỗ trợ những chức năng kết nối của xe.

Về hệ thống truyền động, TVS không thay đổi cấu hình của phiên bản MillionR Edition so với iQube 3,5 kWh thông thường.

Xe sử dụng bộ pin dung lượng 3,5 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động tối đa được công bố là 145 km sau một lần sạc đầy theo tiêu chuẩn IDC.

Nếu mỗi ngày người dùng di chuyển khoảng 20 km, phạm vi 145 km về lý thuyết có thể đáp ứng khoảng một tuần đi lại trước khi cần sạc lại. Tuy nhiên, đây chỉ là phép tính dựa trên mức phạm vi công bố.

TVS không thay đổi cấu hình của phiên bản MillionR Edition so với iQube 3,5 kWh thông thường.

Quãng đường thực tế có thể thấp hơn tùy tốc độ, tải trọng, địa hình, điều kiện thời tiết, áp suất lốp và thói quen tăng giảm tốc của người điều khiển. Tiêu chuẩn IDC cũng không nên được xem tương đương hoàn toàn với phạm vi sử dụng trong mọi điều kiện giao thông thực tế.

Tốc độ tối đa của xe đạt 82 km/h, đủ để đưa iQube MillionR Edition vượt khỏi nhóm xe điện tốc độ thấp chủ yếu dành cho những hành trình ngắn.

Với tốc độ này, sản phẩm hướng nhiều hơn tới người dùng trưởng thành cần một phương tiện thay thế xe tay ga chạy xăng cho nhu cầu đi làm và di chuyển hàng ngày.

Thời gian sạc từ 0 lên 80% khoảng 4 giờ 30 phút. TVS không thay đổi động cơ, pin hay hiệu suất vận hành trên bản MillionR Edition, vì vậy điểm khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế, không gian chứa đồ và các chi tiết nhận diện.

Giá xe máy điện TVS iQube MillionR Edition

Theo Tạp chí Người đưa tin, tại thị trường Ấn Độ, xe máy điện TVS iQube MillionR Edition có giá 140.138 Rupee (tương đương khoảng 38,2 triệu đồng theo mức quy đổi tham khảo). Đây là giá bán tại Ấn Độ. Nếu sản phẩm xuất hiện ở một thị trường khác, mức giá thực tế có thể thay đổi do thuế, phí, chi phí vận chuyển và chính sách phân phối.

Với mức giá này, TVS không chỉ tập trung vào khả năng vận hành mà còn nhấn mạnh tính thực dụng của một mẫu xe điện đô thị.

Dung tích chứa đồ 35,5 lít là một lợi thế đáng chú ý. Không gian này thậm chí lớn hơn cốp của không ít mẫu xe tay ga chạy xăng, qua đó giải quyết một trong những yếu tố được người dùng đô thị quan tâm khi lựa chọn phương tiện hàng ngày.

Cùng với đó là cổng USB Type-C, màn hình TFT và hơn 118 tính năng kết nối giúp mẫu xe hướng tới nhóm khách hàng trẻ, quen sử dụng các thiết bị thông minh.

Trong khi đó, pin 3,5 kWh với phạm vi 145 km IDC và tốc độ tối đa 82 km/h giúp iQube MillionR Edition không chỉ phù hợp với những hành trình rất ngắn mà còn có thể đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên trong thành phố.

Tuy nhiên, với người dùng Việt Nam, TVS iQube MillionR Edition hiện mới đáng chú ý dưới góc độ một sản phẩm dành cho thị trường Ấn Độ. Mức giá khoảng 38,2 triệu đồng chỉ là quy đổi và không đồng nghĩa xe sẽ có mức giá tương tự nếu được phân phối tại Việt Nam.

Với thiết kế riêng, cốp 35,5 lít, phạm vi hoạt động công bố 145 km và tốc độ tối đa 82 km/h, TVS iQube MillionR Edition cho thấy xe máy điện đang ngày càng tiến gần công thức của những mẫu scooter truyền thống: không chỉ tiết kiệm chi phí vận hành mà còn phải đủ nhanh, nhiều tiện ích và thực dụng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Xe máy điện giá 30 - 40 triệu đồng ở Việt Nam pin khỏe, đi xa

Các mẫu xe điện dưới đây có giá bán hợp lý, pin bền và chạy được quãng đường xa, giúp cho quá trình di chuyển rất tiện lợi.

Xe máy điện VinFast Vento Neo giá khoảng 32 triệu đồng

VinFast Vento NEO có giá niêm yết 32 triệu đồng, sở hữu ưu thế quãng đường di chuyển lên tới 194 km cho mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (chạy 30 km/h với 1 người 65 kg), sử dụng động cơ in-hub công suất tối đa 3.200 W cho khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm năng lượng, kết hợp 1 pin LFP an toàn, thân thiện môi trường với tuổi thọ cao (còn 70% dung lượng sau 2.000 chu kỳ sạc/xả).

Vento NEO đạt tốc độ tối đa 78 km/h, trọng lượng 110 kg (bao gồm pin), khoảng sáng gầm 135 mm giúp linh hoạt trên nhiều địa hình, khả năng chống nước IP67 cho động cơ (ngập 0,5 m trong 30 phút), hệ thống phanh đĩa trước/sau an toàn, giảm xóc chất lượng cao cho cảm giác êm ái.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK.

Vento NEO tích hợp công nghệ thông minh với kết nối PAAK qua ứng dụng điện thoại, khóa thông minh, HMI 4.8 hiển thị rõ ràng, eSIM tùy chọn hỗ trợ GPS, tìm xe từ xa và chống trộm, cùng tính năng tự động chẩn đoán và cảnh báo lỗi. Xe có thiết kế tiện nghi với cốp trước, cốp dưới yên dung tích 27 lít, sàn để chân rộng, vị trí để chân sau tách rời, yên cao 780 mm bọc mút dày cho tư thế ngồi lịch lãm, thoải mái trên hành trình dài.

Trong khi đó, hệ thống đèn Full LED (pha projector, hậu, xi-nhan, phanh) của xe cho khả năng chiếu sáng tối ưu, thời gian sạc khoảng 4 giờ từ 0–100%, và các tùy chọn màu sắc gồm đen bóng, trắng ngọc trai, xám xi măng, vàng–đen bóng.

Xe máy điện VinFast Vero X 2025 giá khoảng 35 triệu đồng

Xe máy điện Vero X có giá niêm yết 34,9 triệu đồng, sử dụng hệ thống 02 pin LFP tiên tiến, cho tốc độ tối đa 70 km/h và quãng đường di chuyển ấn tượng lên tới khoảng 262 km mỗi lần sạc khi lắp đủ pin, vận hành mạnh mẽ với khả năng tăng tốc từ 0–50 km/h trong khoảng 15 giây.

Xe được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất danh định 1500W, công suất tối đa 2250W, chống nước đạt chuẩn IP67, hoạt động ổn định khi ngập nước sâu 0,5 m trong 30 phút. Thiết kế góc cạnh, độc bản, khẳng định cá tính, kết hợp sàn để chân rộng rãi, yên xe êm ái cao 770 mm cho tư thế ngồi thoải mái trên những hành trình dài.

Vero X sở hữu cốp trước dung tích lớn 35 lít (16 lít khi lắp pin phụ), hỗ trợ cất giữ đồ tiện lợi, cùng màn hình TFT hiện đại hiển thị thông số rõ nét. Xe tích hợp khóa thông minh Smart Key, công nghệ PAAK kết nối app điện thoại, eSIM, chức năng tìm xe trong bãi đỗ và định vị GPS. Hệ thống giảm xóc thủy lực trước sau giúp xe vận hành êm ái trên nhiều địa hình, phanh đĩa trước kết hợp phanh tang trống sau đảm bảo an toàn.

Xe trang bị pin LFP với thời gian sạc đầy khoảng 6 giờ 30 phút từ 0–100%, tuổi thọ pin bền bỉ, chống cháy nổ, tuy nhiên cần chú ý duy trì dung lượng trên 20% khi sử dụng. Xe có kích thước 1858 x 690 x 1100 mm, khoảng sáng gầm 133 mm, trục bánh xe 1295 mm, lốp 90/90-12 trước sau, màu sắc đa dạng gồm xanh rêu, xanh oliu, đen nhám và trắng ngọc trai, phù hợp cho nhu cầu di chuyển linh hoạt và phong cách hiện đại.

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 giá khoảng 36 triệu đồng

Xe máy điện YADEA Voltguard U50 nổi bật trong phân khúc xe điện nhờ động cơ TTFAR cải tiến mạnh mẽ, pin LFP dung lượng cao và loạt công nghệ thông minh hiện đại, sở hữu thiết kế khỏe khoắn, góc cạnh với đuôi xe vuốt nhọn, màu sắc trẻ trung gồm trắng, đen, đỏ, xám cùng cụm đèn tạo hình độc đáo. Xe có kích thước lớn 1.945 x 715 x 1.130 mm, vành đúc 14 inch, yên ngồi và sàn để chân rộng rãi, khung xe làm từ thép carbon Q235 cao cấp cho khả năng chịu lực tốt và vận hành chắc chắn. Động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W, tối đa 2.800W giúp xe tăng tốc nhanh, leo dốc dễ dàng, đạt tốc độ tối đa 63 km/h và chống nước chuẩn IP67.

Voltguard U50 sử dụng pin LFP 72V–50Ah đạt chuẩn IPX7, cho quãng đường di chuyển lên tới 200 km mỗi lần sạc, thời gian sạc nhanh 5–6 giờ, tích hợp hệ thống BMS bảo vệ và kéo dài tuổi thọ pin. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cao cấp với độ sáng 28.000 cd, chiếu xa 55 m, phanh đĩa trước sau độ chính xác cao, bền bỉ tới 100.000 lần phanh.

Công nghệ Aigo cho phép xe mở khóa từ xa qua ứng dụng YADEA App, kết nối Bluetooth, theo dõi pin và quãng đường, chia sẻ tài khoản gia đình tới 5 người, kết hợp màn hình LCD 8.4 inch chống nước IPX6 hiển thị thông số rõ nét và trực quan. Ngoài ra, xe còn tích hợp định vị GPS, hàng rào điện tử, cảnh báo bất thường cùng nhiều tiện ích như chân chống ngắt điện, cốp rộng 20L, cổng sạc USB và móc treo đồ, mang đến trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng.

Xe máy điện Yamaha NEO's giá khoảng 35 triệu đồng

Yamaha NEO's có giá niêm yết 49,09 triệu đồng và hiện được giảm giá còn 35 triệu đồng là mẫu xe máy điện đang được xuất khẩu và phân phối tại thị trường châu Âu, nay đã chính thức có mặt tại Việt Nam, hướng tới xu hướng di chuyển xanh, thân thiện môi trường và phù hợp với giới trẻ năng động, hiện đại. Xe được phát triển theo triết lý Jin-Ki Kanno EV – sự hòa hợp giữa người và xe, sở hữu khung underbone chuyên dụng dành riêng cho xe điện, linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng và tối ưu hiệu suất vận hành.

NEO's sử dụng bánh xe đường kính 70 cm với vành trước nhôm đúc 10 chấu, vành sau đúc nhôm áp suất thấp kết hợp công nghệ giảm tiêu hao động năng, góp phần tiết kiệm điện năng hiệu quả. Xe trang bị động cơ điện một chiều không chổi than, công suất danh định 2 kW, công suất tối đa 2,3 kW, mô-men xoắn cực đại 138,3 Nm tại 40 vòng/phút, mức tiêu thụ năng lượng chỉ 31,24 Wh/km.

Pin lithium-ion 51,1 V – 23,2 Ah của xe cho phép xe chạy được quãng đường khoảng 72 km mỗi lần sạc trong điều kiện tiêu chuẩn (30 km/h, người lái 75 kg). Thời gian sạc đầy pin khoảng 9 giờ. Nhìn chung, NEO's mang đến giải pháp di chuyển thông minh, tiết kiệm và bền vững cho tương lai.