Đẳng cấp ngang Honda CR-V, SUV cỡ C động cơ hybrid, được nâng cấp mạnh giá 780 triệu đồng trở lại Việt Nam

SUV cỡ C động cơ hybrid, được nâng cấp mạnh trở lại Việt Nam

Outlander thế hệ mới sẽ về Việt Nam trong năm nay với động cơ hybrid. Ảnh minh họa

Theo Tạp chí điên tử Arttimes, thông tin Outlander thế hệ mới về Việt Nam được ông Tomoki Yanagawa, Tổng Giám đốc Mitsubishi Motors Việt Nam, xác nhận bên lề sự kiện giới thiệu Pajero thế hệ mới tại Nhật Bản. Theo đó, mẫu SUV này sẽ được đưa về Việt Nam trong năm nay và sử dụng hệ truyền động mild hybrid.

Tuy nhiên, Mitsubishi Motors Việt Nam hiện chưa công bố thời điểm ra mắt cụ thể, số lượng phiên bản, trang bị dành riêng cho thị trường Việt Nam cũng như giá bán. Do đó, những thông số kỹ thuật được công bố tại các thị trường khác chỉ nên xem là dữ liệu tham khảo, chưa phải cấu hình chính thức của xe tại Việt Nam.

Outlander thuộc nhóm SUV cỡ C, nơi đang có sự góp mặt của Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson và Ford Territory. Khi trở lại, mẫu xe này nhiều khả năng sẽ đóng vai trò sản phẩm cao hơn Destinator trong danh mục SUV của Mitsubishi Việt Nam.

So với thế hệ từng bán tại Việt Nam, Outlander đời mới có diện mạo thay đổi mạnh. Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Dynamic Shield mới, với dải đèn LED định vị đặt cao và cụm đèn chiếu sáng chính nằm thấp hơn. Cách bố trí này tạo liên tưởng tới phong cách thiết kế trên Xpander, đồng thời giúp chiếc SUV có ngoại hình bề thế hơn.

Nội thất của Outlander thế hệ mới được hiện đại hóa đáng kể. Ảnh minh họa

Thông số tham khảo tại các thị trường quốc tế cho thấy xe dài khoảng 4.710 mm, rộng 1.862 mm, cao 1.740 mm và có chiều dài cơ sở khoảng 2.706 mm. Outlander tiếp tục có cấu hình 7 chỗ dạng 5+2, với hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng.

Khoang nội thất cũng được hiện đại hóa đáng kể. Tùy phiên bản và thị trường, xe có thể sở hữu màn hình trung tâm 12,3 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, bảng đồng hồ kỹ thuật số, HUD, sạc điện thoại không dây, âm thanh Yamaha, cửa sổ trời toàn cảnh và điều hòa tự động 3 vùng. Các trang bị này chưa được Mitsubishi xác nhận cho bản Việt Nam.

Tại Bắc Mỹ, Outlander mild hybrid sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L 4 xi-lanh kết hợp hệ thống điện 48V. Cấu hình này cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 279 Nm, đi cùng hộp số CVT và hệ dẫn động 4 bánh S-AWC.

Thông số động cơ, dẫn động và trang bị cuối cùng của Outlander khi về Việt Nam vẫn là một ẩn số. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, S-AWC là hệ thống dẫn động đặc trưng của Mitsubishi, vốn được hãng nhấn mạnh trên dòng Outlander PHEV hiện hành. Các tài liệu kỹ thuật của Mitsubishi cho thấy Outlander tại một số thị trường có cấu hình 5 hoặc 7 chỗ và hệ dẫn động 4 bánh.

Nếu giữ nguyên cấu hình mild hybrid nói trên khi về Việt Nam, Outlander sẽ là một trong những mẫu xe đáng chú ý trong xu hướng điện hóa nhóm SUV cỡ C. Tuy nhiên, thông số động cơ, hệ dẫn động và trang bị cuối cùng vẫn cần chờ Mitsubishi Motors Việt Nam công bố.

Giá SUV cỡ C Mitsubishi Outlander

Theo Tiền phong, tại Việt Nam, Mitsubishi Outlander sẽ tiếp tục thuộc phân khúc SUV cỡ C. Mẫu xe này nhiều khả năng được định vị cao hơn Destinator, mẫu SUV 7 chỗ có giá niêm yết 780-855 triệu đồng.

Outlander từng có thời gian dài hiện diện tại Việt Nam. Mitsubishi Motors Việt Nam bắt đầu phân phối mẫu xe này từ năm 2016 dưới dạng nhập khẩu, sau đó chuyển sang lắp ráp trong nước từ năm 2018. Xe từng được nâng cấp giữa vòng đời vào năm 2020.

Đến năm 2025, Outlander bị dừng bán khi thế hệ cũ đã duy trì thiết kế và nền tảng trong thời gian dài, trong khi các thị trường quốc tế đã chuyển sang thế hệ mới. Destinator sau đó trở thành mẫu SUV 7 chỗ chủ lực ở nhóm sản phẩm phổ thông của Mitsubishi.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.