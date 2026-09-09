Tỷ giá USD hôm nay 9/9: Đồng Đô la Mỹ biến động trái chiều ở khối ngân hàng

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Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,34%, hiện ở mức 98,84 điểm.

Tỷ giá ngoại tệ, so với đồng Đô la Mỹ, đồng EUR ở mức 1,1628 USD/EUR, gần như đi ngang. Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, đồng yên gần nhất tăng 0,03%, lên 153,81 yên/USD. Đồng đô la Canada cũng tăng 0,23%, lên mức 1,378 CAD/USD.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xống vùng 98,84 điểm. USD ngân hàng biến động trái chiều. USD tự do đi ngang. Đồng yên Nhật biến động trái chiều, đồng EUR giảm.

Đồng USD giao dịch ổn định trong phiên thứ Ba khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, khiến nhà đầu tư thận trọng trước loạt dữ liệu kinh tế quan trọng sắp công bố. Thị trường đặc biệt theo dõi các số liệu CPI và PPI của Mỹ trước cuộc họp chính sách tháng 9 của Fed. Đồng yên Nhật tiếp tục duy trì gần mức cao nhất trong 7 tháng nhờ kỳ vọng BOJ thắt chặt chính sách tiền tệ, dù đã thu hẹp một phần đà tăng trong phiên. Trong khi đó, đồng EUR gần như đi ngang trước cuộc họp của ECB, ngân hàng này được dự báo sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và giá dầu cao tiếp tục là yếu tố hỗ trợ lạm phát và tác động đến thị trường tiền tệ toàn cầu. Đồng đô la Canada tăng nhẹ trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Canada gia tăng sau khi các mức thuế trả đũa của Ottawa chính thức có hiệu lực.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 9/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước giảm 8 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.603 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đảo chiều giảm, ở vùng 24.373 đồng mua vào và 26.833 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 9/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 9/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 9/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 9/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 9/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 9/9/2026.

Tỷ giá USD giảm biến động trái chiều tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD đã tăng 10 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,750-26,160 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 98 đồng chiều mua vào và giảm 3 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25.615-26.155 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,780-26,160 đồng/USD, giảm 5 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 9/9/2026, khảo sát lúc 06h47 phút ghi nhận không thay đổi so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.873 đồng/USD mua vào và bán ra là 25.973 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 9/9, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,386.86-30,936.74 đồng/EUR, đã giảm 14 đồng chiều mua vào và giảm 15 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.341-31.061 đồng/EUR, đã giảm 291 đồng chiều mua vào và tăng 119 đồng chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,556-30,985 đồng/EUR, đã giảm 44 đồng chiều mua vào và giảm 43 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 9/9/2026 khảo sát lúc 06h51 phút hiện đang được mua vào là 30.077 đồng và bán ra là 30.197 đồng, không thay đổi so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 162.78-174.02 đồng/Yen, giảm nhẹ so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng mạnh lên vùng 163,66-175,16 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 163.9-174.14 đồng, giảm nhẹ so với phiên hôm qua.

Mặc dù tỷ giá USD trong nước vẫn duy trì ở vùng cao, nhưng diễn biến của đồng bạc xanh trên thị trường quốc tế thời gian gần đây không còn quá mạnh như giai đoạn trước. USD đang chịu áp lực từ những quan điểm trái chiều trong nội bộ Fed về lộ trình lãi suất, cùng với sự phục hồi của một số đồng tiền chủ chốt như yên Nhật và euro. Bên cạnh đó, giới đầu tư vẫn thận trọng trước các dữ liệu lạm phát và tăng trưởng kinh tế Mỹ sắp công bố, khiến xu hướng của đồng USD chưa thực sự rõ ràng.

Trong bối cảnh đó, tác động đến người dân và doanh nghiệp trong nước hiện chủ yếu đến từ việc tỷ giá USD vẫn neo ở mức cao thay vì những biến động tăng mạnh đột biến. Với du học sinh, người đi du lịch hoặc có nhu cầu thanh toán bằng ngoại tệ, việc theo dõi diễn biến tỷ giá và lựa chọn thời điểm mua USD hợp lý vẫn rất quan trọng. Tuy nhiên, người dân cũng không nên quá lo ngại về nguy cơ đồng USD tăng sốc trong ngắn hạn, bởi thị trường quốc tế đang trong trạng thái giằng co giữa các yếu tố hỗ trợ và gây sức ép lên đồng bạc xanh.

Các chuyên gia cho rằng hướng đi của USD trong thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều vào dữ liệu lạm phát của Mỹ và quyết định lãi suất của Fed. Nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt, đồng USD có thể chịu thêm áp lực giảm; ngược lại, những tín hiệu lạm phát dai dẳng hoặc Fed duy trì lập trường cứng rắn có thể giúp đồng bạc xanh phục hồi trở lại.

Tỷ giá USD hôm nay 8/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tăng bật GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ ba ngày 8/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.