Tỷ giá USD hôm nay 8/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' tăng bật

Tỷ giá USD, tỷ giá tiền tệ thế giới

Chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng Đô la Mỹ so với 6 đồng tiền chủ chốt như EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF, giảm 0,28%, hiện ở mức 98,90 điểm.

Điểm đáng chú ý hôm nay DXY giảm xống vùng 98,90 điểm. USD ngân hàng giảm. USD tự do tăng bật. Đồng yên Nhật tăng, đồng EUR giảm mạnh.

Đồng yên tăng mạnh lên mức cao nhất trong 7 tháng khi thị trường gia tăng kỳ vọng BOJ sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ và dòng vốn có thể quay trở lại Nhật Bản. Tỷ giá USD/yên giảm xuống dưới ngưỡng 155 yên/USD, mức được xem là tín hiệu tích cực cho đà tăng của đồng yên. Diễn biến này cũng gây áp lực lên đồng USD, giúp EUR và bảng Anh tăng giá nhẹ. Đồng EUR tăng 0,15%, lên 1,1630 USD, còn đồng bảng Anh tăng lên 1,3539 USD.

Trong tuần, tâm điểm thị trường sẽ là báo cáo lạm phát Mỹ và cuộc họp ECB. Hiện giới giao dịch dự báo khoảng 60% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9; do đó, số liệu CPI sắp công bố sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng kỳ vọng chính sách của Fed và xu hướng của đồng USD.

Tỷ giá USD, tỷ giá ngoại tệ trong nước

Tại thị trường trong nước, phiên giao dịch sáng nay ngày 8/9, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước tăng 6 đồng so với phiên trước đó, ở mức 25.611 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước tăng lên vùng 24.381 đồng mua vào và 26.841 đồng bán ra.

Khảo sát tại khối ngân hàng thương mại, tỷ giá USD và các ngoại tệ khác cũng có nhiều biến động.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietcombank ngày 8/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại Vietinbank ngày 8/9/2026.

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD hôm nay ngày 8/9/2026 được cập nhật như sau:

Tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá USD tại BIDV hôm nay ngày 8/9/2026.

Tỷ giá USD giảm mạnh tại một số ngân hàng thương mại. Tại ngân hàng Vietcombank giá USD giảm 100 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó, ở vùng 25,740-26,150 đồng/USD. Tại VietinBank, giá USD đã giảm 85 đồng chiều mua vào và giảm 85 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó, ở mức 25,713-26,158 đồng/USD. Tại BIDV giao dịch đồng bạc xanh mua vào và bán ra ở mức giá 25,785-26,165 đồng/USD, giảm 85 đồng cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Đô la Mỹ hôm nay 8/9/2026, khảo sát lúc 13h58 phút ghi nhận tăng so với giá cùng thời điểm ngày hôm qua ở vùng 25.920 đồng/USD mua vào và bán ra là 26.020 đồng/USD.

Tỷ giá EUR hôm nay 8/9, giảm tại một số ngân hàng thương mại. Tại Vietcombank, giá đồng EUR mua vào và bán ra niêm yết ở mức 29,400.83-30,951.47 đồng/EUR, đã giảm 104 đồng chiều mua vào và giảm 108 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó. Tại ngân hàng Vietinbank, tỷ giá đồng EUR mua vào và bán ra duy trì ở mức 29.632-30.942 đồng/EUR, đã giảm 60 đồng cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên hôm qua. Tại BIDV giá đồng EURO ở mức 29,600-31,028 đồng/EUR, đã giảm 75 đồng chiều mua vào và giảm 79 đồng chiều bán ra so với phiên trước đó.

Tại các tiệm vàng, giá Euro hôm nay 8/9/2026 khảo sát lúc 14h05 phút hiện đang được mua vào là 30.138 đồng và bán ra là 30.248 đồng, đã tăng so với cùng thời điểm ghi nhận hôm qua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá đồng yên Nhật ở vùng 163.42-174.70 đồng/Yen, tăng so với phiên hôm qua; tại ngân hàng Vietinbank, đồng yên Nhật tăng mạnh lên vùng 163,87-173,87 đồng/Yen. Tại ngân hàng BIDV, giá của 1 yên Nhật đang được mua vào, bán ra ở vùng 164.97-175.27 đồng, tăng bật so với phiên hôm qua.

Tình hình địa chính trị thế giới ảnh hưởng trực tiếp tới giá đồng bạc xanh, giá USD hôm nay lại giảm. Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà vẫn giữ giá cao. Hôm nay giá USD khối ngân hàng thương mại giảm, thị trường tự do bật tăng. Nhìn chung, mặt bằng tỷ giá hiện nay chưa tạo áp lực lớn đối với các nhu cầu thanh toán, du học hay du lịch bằng ngoại tệ.

Tỷ giá USD hôm nay 7/9: Đồng Đô la Mỹ 'chợ đen' bán ra ở vùng 26.121 đồng/USD GĐXH - PV Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) cập nhật tỷ giá ngoại tệ mới nhất hôm nay thứ hai ngày 7/9/2026, chi tiết tỷ giá USD, EURO, Bảng Anh, Yên Nhật... và các ngoại tệ khác.