Đẳng cấp ngang SH, xe ga 160cc của Honda giá 59 triệu đồng thiết kế ấn tượng, rẻ hơn SH Mode

Đẹp hơn SH Mode, xe ga 110cc giá 25 triệu đồng phong cách cao cấp, rẻ hơn Vision GĐXH - Xe ga 110cc đang khiến Honda Vision phải lép vế bởi thiết kế đẹp như SH Mode, giá cực rẻ chỉ 25 triệu đồng.

Xe ga 160cc thiết kế sang trọng, trang bị hiện đại





Honda Vario 160.

Honda đã giới thiệu các tùy chọn màu sắc mới dành cho mẫu Honda Vario 160. Mẫu xe tay ga này đã dần khẳng định vị thế tại thị trường Malaysia nhờ phong cách thể thao, công nghệ tiên tiến và độ bền đáng tin cậy đặc trưng của Honda.

Theo Tạp chí Doanh nghiệp Việt Nam, ba màu mới gồm Đen nhám (Matte Black), Xanh bạc (Silver Blue) và Xám vàng (Gray Gold). Xe được bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi do nhà sản xuất.

Ngoài các màu sơn mới, Honda Vario 160 không có thay đổi nào về mặt kỹ thuật. Xe vẫn sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 157 cc, làm mát bằng dung dịch, 4 van, sản sinh công suất 15,3 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 13,8 Nm tại 7.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số CVT và truyền động bằng dây đai.





Honda Vario 160 không có thay đổi nào về mặt kỹ thuật.

Xe sử dụng bánh trước và sau đều có kích thước 14 inch. Bánh trước đi kèm lốp không săm 100/80, trong khi bánh sau dùng lốp 120/70.

Vario 160 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Vario 160 được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh cho bánh trước, kết hợp với phanh đĩa thủy lực ở cả hai bánh.

Hệ thống treo gồm phuộc ống lồng phía trước và giảm xóc đơn phía sau có thể điều chỉnh tải trước (preload).

Honda Vario 160 có trọng lượng 117 kg

Các tiện ích đáng chú ý bao gồm Smart Key (khởi động không cần chìa khóa), chức năng báo động và tìm xe (Answer Back), cùng cổng sạc USB-A. Khoang chứa đồ dưới yên có dung tích 18 lít.

Honda Vario 160 có trọng lượng 117 kg, bình xăng dung tích 5,5 lít và chiều cao yên 778 mm. Xe được trang bị hệ thống đèn LED toàn bộ, cùng màn hình LCD kỹ thuật số hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết.

Giá xe ga 160cc Honda Vario 160

Theo Tạp chí điện tử Arttimes, Honda Vario 160 phiên bản 2026 đã có mặt tại các đại lý ủy quyền Impian X tại Malaysia với giá bán tăng thêm 300 RM lên 10.498 RM (khoảng 59 triệu đồng), so với mức 10.198 RM của năm trước.

Ở Việt Nam, theo Tạp chí điện tử Người đưa tin, Honda Vario 160cc bản 2025 có giá khởi điểm từ 56,69 triệu đồng.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.



