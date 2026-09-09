Giá vàng hôm nay 9/9: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Doji bao nhiêu tiền 1 chỉ?

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Giá vàng hôm nay trong nước

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Mở cửa phiên giao dịch 9/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 142,4-145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.

Cùng thời điểm, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 141,9-144,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), cũng hạ 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả hai chiều giao dịch so với chốt phiên hôm qua.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn 9999 của Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh giảm 1,3 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết hôm qua, xuống mức 143,7-147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tương đương 14,37-14,77 triệu đồng/chỉ.

Tương tự, giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu mở cửa phiên hôm nay hạ 1,3 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với chốt phiên hôm qua, về mức 143,6-147,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tương đương 14,36-14,76 triệu đồng/chỉ.

Trong nước, phiên giao dịch ngày 8/9 ghi nhận giá vàng miếng SJC tăng và vàng nhẫn tăng nhẹ so với phiên liền trước.

Đến cuối phiên 8/9, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 143,6-146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Chiều 8/9, SJC niêm yết giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ ở mức 143,1-146,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch. Bảo Tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn loại 1 - 5 chỉ ở mức 144,9-148,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 300.000 đồng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán so với phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay (9/9) vẫn ở vùng thấp sau phiên giảm mạnh, khi giá dầu tăng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất.

Khoảng 7h08 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên Kitco dao động quanh 4.356 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với vùng trên 4.400 USD/ounce trước đó. Trong phiên 8/9, kim loại quý có thời điểm xuống 4.345,3 USD/ounce, trong khi mức cao nhất đạt 4.443,9 USD/ounce.

Áp lực bán vàng gia tăng trong phiên giao dịch tại Mỹ. Theo Kitco, giá dầu thô tăng mạnh, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ở mức cao và kỳ vọng Fed tăng lãi suất đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn từ những căng thẳng địa chính trị. Giá dầu Brent có lúc tiến sát 100 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lên khoảng 4,8%.