Đi chợ, người phụ nữ nhặt được dây chuyền 4 chỉ vàng
Trong lúc đi chợ, bà Chuyền nhặt được dây chuyền vàng nặng 4 chỉ và nhanh chóng đến Công an xã Tiên Lãng trình báo, nhờ tìm người đánh rơi trả lại.
Đại diện Công an xã Tiên Lãng (TP Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh và trao trả tài sản là sợi dây chuyền vàng nặng 4 chỉ cho công dân làm rơi ở chợ.
Theo đó, hôm nay 17/11, Công an xã Tiên Lãng tiếp nhận một sợi dây chuyền bằng vàng ta nặng 4 chỉ do bà Vũ Thị Chuyền (SN 1970, trú tại phường Lê Chân, TP Hải Phòng) vô tình nhặt được khi đi chợ Đôi (xã Tiên Lãng). Ngay sau đó, bà Chuyền trình báo đến cơ quan công an, nhờ tìm người làm rơi để trả lại.
Ngay khi tiếp nhận, Công an xã Tiên Lãng đã thông báo tìm chủ sở hữu dây chuyền vàng . Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng an xác định, người bị mất tài sản là bà Nguyễn Thị Phượng (SN 1974, trú tại thôn Trung Lăng Tây, xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) hiện đang buôn bán tại chợ Đôi, xã Tiên Lãng.
Sau đó, Công an xã đã mời bà Phượng đến trụ sở để tiến hành trao trả lại sợi dây chuyền vàng. Buổi trao trả diễn ra công khai, minh bạch và đúng quy định.
Nhận lại tài sản do bản thân làm rơi, bà Phượng xúc động gửi lời cảm ơn đến gia đình bà Chuyền đã có hành động đẹp, cũng như Công an xã Tiên Lãng đã nhanh chóng xác minh, xử lý vụ việc với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ".
