Sạt lở ở Khánh Hòa làm 7 người chết, 1 người mất tích
Mưa lớn kéo dài đã gây ngập sâu nhiều nơi ở Khánh Hòa, đồng thời gây sạt lở khiến 7 người chết, 1 người mất tích.
Chiều 17/11, UBND tỉnh Khánh Hòa có báo cáo về công tác triển khai ứng phó mưa lũ trên địa bàn. Theo báo cáo, có 7 người chết, 1 người mất tích do sạt lở .
Cụ thể, mưa lớn làm khu vực sườn núi đoạn gần đèo Khánh Sơn (xã Cam An) bị sạt lở, khối lượng lớn đất đá trên núi tràn xuống lán trại đang có 10 người trú ngụ. Lúc này, 7 người trong lán bỏ chạy thoát thân, 3 nạn nhân còn lại bị vùi lấp.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy hai người, trong đó có một nạn nhân đã tử vong, một người chấn thương đã được đưa đi chữa trị.
Tại đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh), đất đá sạt lở xuống xe khách khiến 6 người trên xe chết, nhiều người bị thương.
Bên cạnh thiệt hại về người, mưa lớn còn làm nhiều khu vực ở Khánh Hòa ngập sâu như: Thái An (xã Vĩnh Hải) ngập 0,4–0,6 m, hiện nước đang rút dần; một số khu vực phường Ninh Chử ngập sâu 0,2–0,5 m (khu dân cư), nước đang rút; Quốc lộ 1A đoạn Khu công nghiệp Du Long (xã Thuận Bắc) ngập sâu 0,3–0,4 m…
Các cánh đồng khu vực phường Bắc Nha Trang (xã Vĩnh Phương cũ) vẫn đang ngập sâu. Hiện thôn Trung đoạn thượng lưu cầu Vĩnh Phương đang ngập sâu từ 1–1,5 m. Các cánh đồng xã Diên Khánh, Suối Hiệp (dọc sông Suối Dầu) nước ngập sâu 0,5–1m (một số tuyến đường giao thông nông thôn bị chia cắt nghiêm trọng)…
Mưa lớn còn gây ngập úng diện tích lớn hành, tỏi, nho… của người dân. Đồng thời, các công trình như hệ thống cống tràn qua khu dân cư Thái An, Mỹ Hòa (xã Vĩnh Hải) bị sạt lở, hư hại; các tuyến mương thôn Đá Hang (xã Vĩnh Hải) cũng bị sạt lở nghiêm trọng…
Để hạn chế tối đa thiệt hại cho người dân, các địa phương, đơn vị ở Khánh Hòa thường xuyên cảnh báo về tình hình diễn biến thời tiết; tổ chức kiểm tra, chốt chặn các khu vực xung yếu, có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở, thông tin để người dân nắm bắt tình hình và chủ động ứng phó.
Địa phương cũng đã thực hiện di dời tổng cộng 27 hộ dân ở thôn Thành Phát, phường Nam Nha Trang và xã Cam Hiệp ra khỏi khu vực nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.
Một số hồ chứa nước lớn ở Khánh Hòa cũng đang thực hiện điều tiết để đảm bảo dung tích đón lũ.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin, đêm 16/11, xe khách BKS 59H-53114 chạy tuyến Đà Lạt đi Quảng Ngãi đến đèo Khánh Lê (đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, Khánh Hòa) thì gặp phải tình trạng sạt lở nghiêm trọng. Lượng lớn đất đá trong vụ sạt lở đè lên xe khách khiến 6 người tử vong, nhiều người bị thương.
BVĐK Khánh Hòa thông tin, có tổng cộng 19 người bị thương trong vụ đất đá sạt lở đè lên xe khách được chuyển đến BVĐK Khánh Hòa cấp cứu và điều trị lúc gần 1h30 ngày 17/11.
Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương huy động tối đa nhân viên y tế khối ngoại, hồi sức, cận lâm sàng để cứu chữa, đồng thời chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị để xử trí kịp thời.
Ngay thời điểm các nạn nhân vụ sạt lở được đưa đến bệnh viện, có 2 trường hợp sức khỏe được đánh giá ổn định nên cho xuất viện, còn 17 người đang được điều trị nội trú, bác sĩ chăm sóc chu đáo. Tất cả 17 trường hợp này hiện sức khỏe đã ổn định và tiến triển tốt.
