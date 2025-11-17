Bộ Công an kêu gọi các bị can của tổ chức 'Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời' ra đầu thú

Ngày 17/11, thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt Đào Minh Quân (73 tuổi, quê TPHCM, sống ở Mỹ) cùng đồng phạm về hành vi khủng bố và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, xảy ra tại TP.HCM và nhiều địa phương.

Ngày 22/9, Cơ quan An ninh điều tra ban hành kết luận điều tra số 19, đề nghị truy tố các đối tượng cầm đầu tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" gồm Đào Minh Quân, Phạm Lisa, Đào Kim Quang, Huỳnh Thị Thắm và Lâm Ái Huệ về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân theo Điều 113, và Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 109 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, cơ quan chức năng cũng bị đề nghị truy tố 19 bị can trong nước về tội Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Các quyết định khởi tố, truy nã, kết luận điều tra và đề nghị truy tố đã được niêm yết công khai theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (sửa đổi 2025) và Thông tư liên tịch 05/2025.

Cơ quan An ninh điều tra kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và thực hiện quyền bào chữa. Trường hợp không trình diện, họ sẽ bị xét xử vắng mặt và được coi là từ bỏ quyền tự bào chữa theo quy định pháp luật.

Bộ Công an khẳng định tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" là tổ chức khủng bố. Mọi hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của tổ chức này, tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện, "trưng cầu dân ý" do tổ chức này tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của các thành viên trong tổ chức... sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Nhà chức trách cũng đề nghị người dân nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; đề cao cảnh giác trước những luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, sai trái của các đối tượng phản động, phần tử xấu trên không gian mạng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bộ Công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không tham gia các hoạt động phá rối an ninh trật tự; không tham gia các hội, nhóm, tổ chức liên quan phản động, khủng bố; không chia sẻ trên mạng xã hội các thông tin xấu độc, chưa được kiểm chứng, không phải nguồn thông tin chính thống từ đài, báo, trang thông tin của Trung ương và địa phương.

Khi phát hiện các hành vi tuyên truyền xuyên tạc, hoạt động chống đối của tổ chức "Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời", người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để có biện pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời.