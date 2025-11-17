Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Ngày 17/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Huế ) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thúc Minh Tiến (SN 2003, trú phường Kim Long) về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan điều tra thi hành quyết định đối với đối tượng.

Trước đó, Tiến điều khiển ô tô trên tuyến Quốc lộ 1 theo hướng Đà Nẵng - Huế. Khi đến Km873+800 thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô, phương tiện của Tiến va chạm với xe mô tô do một người dân điều khiển cùng chiều, khiến nạn nhân chấn thương sọ não.

Nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu nhưng tử vong vào ngày 28/8. Tiến hành test nhanh, cơ quan điều tra xác định Tiến dương tính với chất ma túy.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân tai nạn do nạn nhân chuyển hướng xe không đảm bảo an toàn, kết hợp với việc Tiến điều khiển phương tiện trong tình trạng sử dụng chất ma túy và không giảm tốc độ tại khu vực có biển báo nguy hiểm, dẫn đến va chạm.

Hiện, Công an TP Huế đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hồ Thúc Minh Tiến theo quy định pháp luật.