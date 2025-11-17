Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Thứ hai, 19:50 17/11/2025 | Pháp luật
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngày 17/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa (SN 1971 tại Thanh Hóa, thường trú tại số 1 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (SN 1977, thường trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm - Ảnh 1.

Lê Trung Khoa sinh năm 1971 tại Thanh Hóa, thường trú tại Hà Nội.

Cả 2 bị can được xác định đã có hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà nêu trên.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm - Ảnh 2.

Bị can Đỗ Văn Ngà.

Lê Trung Khoa sinh năm 1971, sang Đức định cư từ đầu thập niên 1990. Sau khi chuyển tới Berlin, Khoa hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và kinh doanh hệ thống máy tính tiền trước khi thành lập trang Thời Báo - thoibao.de.

Thoibao.de thường xuyên đăng tải các bài viết mang quan điểm chống phá tình hình chính trị - kinh tế Việt Nam. Nhiều nội dung trên trang xuyên tạc, kích động, phản động, một số bài viết dùng ngôn ngữ suy diễn, dự báo nội bộ chính trị không có bằng chứng.

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm - Ảnh 3.Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước

Đăng tải nhiều nội dung sai sự thật, xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trên mạng xã hội, một người đàn ông xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng.

Trung Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước

Xử phạt 7,5 triệu đồng người đăng tin xuyên tạc chủ trương của Đảng, Nhà nước

Bình luận xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu

Bình luận xuyên tạc, sai sự thật trên Facebook, người đàn ông Hải Phòng bị phạt 7,5 triệu

Tin sáng 13/10: Làm rõ việc xuyên tạc về đoàn mô tô cảnh sát tập luyện ở Đà Lạt; miền Bắc bao giờ rét đậm, rét hại?

Tin sáng 13/10: Làm rõ việc xuyên tạc về đoàn mô tô cảnh sát tập luyện ở Đà Lạt; miền Bắc bao giờ rét đậm, rét hại?

Tiktoker gần 1 triệu người theo dõi bị xử phạt vì đăng thông tin xuyên tạc về Sài Gòn

Tiktoker gần 1 triệu người theo dõi bị xử phạt vì đăng thông tin xuyên tạc về Sài Gòn

Lan truyền tin giả xuyên tạc về ngữ liệu trong sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Lan truyền tin giả xuyên tạc về ngữ liệu trong sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với tội "lừa dối khách hàng", đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục cùng mức hình phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Pháp luật - 3 giờ trước

Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng và đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 7 giờ trước

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu toà khi bán kẹo “giả chất xơ” Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam nhóm đối tượng cho vay nặng lãi hơn 338 tỷ đồng với lãi suất cao, dao động từ 2.000đ/triệu/ngày - 4.000đ/triệu/ngày tương đương với 73%/năm - 146%/năm.

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Ngày mai, Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật - 20 giờ trước

TAND TP.HCM xét xử Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục và đồng phạm trong vụ bán kẹo “giả chất xơ” Kera, dựng quảng cáo sai sự thật và lừa dối khách hàng.

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ninh Bình: Đề nghị truy tố Nguyễn Văn Nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chiều ngày 18/11, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển hồ sơ, đề nghị truy tố bị can lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Đội Cảnh sát phản ứng nhanh – CATP Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp cùng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ thành công đối tượng truy nã tại sân bay quốc tế Nội Bài (TP Hà Nội).

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Truy nã đối tượng thuê ô tô tự lái rồi bỏ trốn

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Đối tượng Ngũ Trọng Hiền bị Cơ quan Công an tỉnh An Giang truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Mời mua bảo hiểm ô tô rồi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an phường Vũ Phúc (Hưng Yên) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức mời mua bảo hiểm tự nguyện ô tô.

Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Khởi tố đối tượng dương tính ma túy gây tai nạn chết người

Xã hội - 1 ngày trước

Sau khi Hồ Thúc Minh Tiến gây tai nạn, cơ quan điều tra tiến hành kiểm tra và xác định đối tượng dương tính với ma túy.

Xem nhiều

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm

Pháp luật

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòa

Pháp luật
Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Hà Nội: Đối tượng truy nã bị bắt giữ tại sân bay quốc tế Nội Bài

Pháp luật
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòa

Pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Bắt nhóm đối tượng cho vay hơn 338 tỷ đồng với lãi suất 'trên trời'

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top