Khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa cùng đồng phạm
GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Khoa (54 tuổi) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ngày 17/11, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa (SN 1971 tại Thanh Hóa, thường trú tại số 1 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội) và Đỗ Văn Ngà (SN 1977, thường trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).
Cả 2 bị can được xác định đã có hành vi “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà nêu trên.
Lê Trung Khoa sinh năm 1971, sang Đức định cư từ đầu thập niên 1990. Sau khi chuyển tới Berlin, Khoa hoạt động trong lĩnh vực truyền thông và kinh doanh hệ thống máy tính tiền trước khi thành lập trang Thời Báo - thoibao.de.
Thoibao.de thường xuyên đăng tải các bài viết mang quan điểm chống phá tình hình chính trị - kinh tế Việt Nam. Nhiều nội dung trên trang xuyên tạc, kích động, phản động, một số bài viết dùng ngôn ngữ suy diễn, dự báo nội bộ chính trị không có bằng chứng.
