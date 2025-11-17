Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất
Hai cháu bé có cha mẹ mất tích trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) 3 hôm trước vừa được Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu.
Ngày 17/11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) vừa tổ chức lễ nhận "Con nuôi Đồn Biên phòng" đối với 2 cháu Zơrâm Hải Dương (SN 2018) và Zơrâm Việt Hoàng (SN 2024).
Cả 2 cháu là con ruột của anh Zơrâm Nhô (SN 1997) và chị Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ anh Nhô), 2 trong số 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.
Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng và 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng; đồng thời cam kết hỗ trợ hằng tháng 500.000 đồng mỗi cháu và dụng cụ học tập đến khi các cháu hoàn thành chương trình lớp 12.
Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry chia sẻ: "Mất mát của các cháu là quá lớn và không gì có thể bù đắp được. Với trách nhiệm của người lính Biên phòng, chúng tôi sẽ đồng hành, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, trưởng thành. Đồn Biên phòng Ga Ry sẽ là điểm tựa để các cháu vững bước trong chặng đường phía trước".
Ngay khi nhận thông tin về 3 người dân mất tích tại thôn Pứt, bên cạnh hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, Đồn Biên phòng Ga Ry đến thăm hỏi, động viên và trao 3 suất quà (1 triệu đồng/suất) động viên gia đình vượt qua khó khăn ban đầu.
Chiều 17/11, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, trong 2 ngày qua, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa rất lớn. Vì vậy, các lực lượng chức năng buộc phải tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp do sạt lở núi ở thôn Pứt.
Trong hôm nay, lực lượng chức năng của xã với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã tiếp tục sơ tán thêm nhiều hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở. Đến thời điểm này, toàn xã đã di dời hơn 170 hộ với trên 700 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra tiếng nổ lớn kèm sạt lở đất nghiêm trọng. Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, đất đá trút xuống ào ạt, vùi lấp hoàn toàn khu vực bên dưới.
Vụ sạt lở làm 3 người mất tích gồm Nhô, chị Tép và ông Hốih Zi Nút (SN 1980, cùng trú thôn Pứt). Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 lán trại, 9 con bò, khoảng 20ha lúa nước, hoa màu và hơn 200m tuyến đường liên xã bị chia cắt.
Sở hữu 7 tướng mạo này giàu sang phú quý trọn đời, bạn có đang sở hữu?Đời sống - 56 giây trước
GĐXH - Theo quan điểm của nhân tướng học, người may mắn sở hữu những tướng mạo này sẽ giàu sang phú quý, cuộc đời sống trong nhung lụa. Dưới đây là các thông tin bạn đọc có thể tham khảo.
Giữ bình yên sau cánh cửa khép: Chuyện chưa kể về người lính đứng giữa 'tâm bão' HIV/AIDSĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào người giữ bình yên cũng bước ra từ những trận chiến có tiếng súng. Có những vết thương không mảnh đạn, có những cuộc chiến vô hình – nơi những "ánh đỏ" vẫn sáng lên giữa gian khó, bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và niềm tin không bao giờ tắt.
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Với tội "lừa dối khách hàng", đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục cùng mức hình phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.
Hành trình âm thầm của những người ‘giữ lửa’ cho bệnh nhân HIVĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng khám điều trị HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) hoạt động lặng lẽ mỗi ngày, là điểm tựa cho hàng trăm bệnh nhân có H. Nhân viên y tế không chỉ khám, cấp phát thuốc ARV mà còn tư vấn, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị và thực hiện xét nghiệm tải lượng virus, CD4, ghi lại từng khoảnh khắc trong hành trình âm thầm giữ sự sống.
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòaPháp luật - 3 giờ trước
Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng và đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Người đàn ông nhiễm HIV gần 2 thập kỷ và hành trình vượt qua những khốc liệt cuộc đờiĐời sống - 4 giờ trước
(GĐXH) - Gần 20 năm kể từ khi phát hiện nhiễm HIV, anh Dương Tuấn N. (SN 1974, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) vẫn duy trì cuộc sống khỏe mạnh: làm việc, nuôi con trưởng thành và đồng hành cùng nhiều người đồng cảnh vượt qua mặc cảm. Với anh, HIV không phải “án tử” mà là một thử thách buộc con người mạnh mẽ hơn. “Nếu coi đó là dấu chấm hết, cuộc sống khép lại ngay từ khoảnh khắc biết tin. Nhưng khi xem nó là thử thách, ta vẫn có hàng nghìn lý do để sống và để tin vào ngày mai”, anh chia sẻ.
Tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng TrịThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã tìm thấy quần, thắt lưng, cùng chìa khoá xe được cho là của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị.
Vén màn bí mật phục dựng nghi lễ tế trời - đất của triều Hồ tại Đàn tế Nam GiaoThời sự - 5 giờ trước
GĐXH – Đợt khai quật này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm các luận cứ khoa học, góp phần phục dựng tổng thể nghi lễ tế trời – đất của triều Hồ, qua đó tiếp tục khẳng định giá trị đặc sắc của Di sản Thế giới Thành nhà Hồ.
Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tếGiáo dục - 7 giờ trước
Từng thu mình vì căn bệnh bại não, Trần Việt Long trở thành thầy giáo công nghệ thông tin, trực tiếp hướng dẫn học viên khuyết tật vươn ra đấu trường quốc tế.
Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòaPháp luật - 7 giờ trước
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu toà khi bán kẹo “giả chất xơ” Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.
Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn vềThời sự
GĐXH - Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, Thủ đô còn mưa rét nốt hôm nay. Từ ngày 20/11, trời chuyển rét khô, hửng nắng.