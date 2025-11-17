Đồn Biên phòng nhận đỡ đầu 2 bé có cha mẹ mất tích trong sạt lở đất

Ngày 17/11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) vừa tổ chức lễ nhận "Con nuôi Đồn Biên phòng" đối với 2 cháu Zơrâm Hải Dương (SN 2018) và Zơrâm Việt Hoàng (SN 2024).

Cả 2 cháu là con ruột của anh Zơrâm Nhô (SN 1997) và chị Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ anh Nhô), 2 trong số 3 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Đồn Biên phòng Ga Ry nhận đỡ đầu đối với cháu Dương và Hoàng (Ảnh: S.N)

Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ ban đầu 3 triệu đồng và 2 suất quà trị giá 1 triệu đồng; đồng thời cam kết hỗ trợ hằng tháng 500.000 đồng mỗi cháu và dụng cụ học tập đến khi các cháu hoàn thành chương trình lớp 12.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ga Ry chia sẻ: "Mất mát của các cháu là quá lớn và không gì có thể bù đắp được. Với trách nhiệm của người lính Biên phòng, chúng tôi sẽ đồng hành, chăm lo, tạo điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, trưởng thành. Đồn Biên phòng Ga Ry sẽ là điểm tựa để các cháu vững bước trong chặng đường phía trước".

Đồn Biên phòng Ga Ry làm điểm tựa cho 2 cháu đến khi hoàn thành chương trình lớp 12. (Ảnh: S.N)

Ngay khi nhận thông tin về 3 người dân mất tích tại thôn Pứt, bên cạnh hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, Đồn Biên phòng Ga Ry đến thăm hỏi, động viên và trao 3 suất quà (1 triệu đồng/suất) động viên gia đình vượt qua khó khăn ban đầu.

Chiều 17/11, lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn cho biết, trong 2 ngày qua, trên địa bàn xã tiếp tục có mưa rất lớn. Vì vậy, các lực lượng chức năng buộc phải tạm dừng tìm kiếm các nạn nhân nghi bị vùi lấp do sạt lở núi ở thôn Pứt.

Đồn Biên phòng Ga Ry hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. (Ảnh: S.N)

Trong hôm nay, lực lượng chức năng của xã với sự hỗ trợ của Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng đã tiếp tục sơ tán thêm nhiều hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở. Đến thời điểm này, toàn xã đã di dời hơn 170 hộ với trên 700 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Nhiều điểm sạt lở và vết nứt mới xuất hiện trên địa bàn xã Hùng Sơn do mưa lớn kéo dài.

Hiện trường vụ sạt lở hôm 14/11.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra tiếng nổ lớn kèm sạt lở đất nghiêm trọng. Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, đất đá trút xuống ào ạt, vùi lấp hoàn toàn khu vực bên dưới.

Vụ sạt lở làm 3 người mất tích gồm Nhô, chị Tép và ông Hốih Zi Nút (SN 1980, cùng trú thôn Pứt). Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 lán trại, 9 con bò, khoảng 20ha lúa nước, hoa màu và hơn 200m tuyến đường liên xã bị chia cắt.