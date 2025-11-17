Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can
Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Egroup, cùng 28 người khác liên quan vụ bán khống cổ phần Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi đưa, nhận hối lộ.
Ngày 17/11, Bộ Công an thông tin về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.
Theo đó, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ".
Cùng ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết kết thúc điều tra vụ án hình sự.
Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi Shark Thủy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án được xác định là bị hại. Những người này đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các địa phương - theo địa chỉ ghi trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần - tiếp nhận thông tin, lấy lời khai để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Giữ bình yên sau cánh cửa khép: Chuyện chưa kể về người lính đứng giữa 'tâm bão' HIV/AIDSĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào người giữ bình yên cũng bước ra từ những trận chiến có tiếng súng. Có những vết thương không mảnh đạn, có những cuộc chiến vô hình – nơi những "ánh đỏ" vẫn sáng lên giữa gian khó, bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và niềm tin không bao giờ tắt.
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục đối diện bao nhiêu năm tù?Pháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Với tội "lừa dối khách hàng", đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh và Hằng Du Mục cùng mức hình phạt từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.
Hành trình âm thầm của những người ‘giữ lửa’ cho bệnh nhân HIVĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng khám điều trị HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) hoạt động lặng lẽ mỗi ngày, là điểm tựa cho hàng trăm bệnh nhân có H. Nhân viên y tế không chỉ khám, cấp phát thuốc ARV mà còn tư vấn, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị và thực hiện xét nghiệm tải lượng virus, CD4, ghi lại từng khoảnh khắc trong hành trình âm thầm giữ sự sống.
Hình ảnh hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs tại phiên tòaPháp luật - 3 giờ trước
Các bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Phạm Quang Linh, Nguyễn Thị Thái Hằng và đồng phạm bị đưa ra xét xử về tội Lừa dối khách hàng, liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.
Người đàn ông nhiễm HIV gần 2 thập kỷ và hành trình vượt qua những khốc liệt cuộc đờiĐời sống - 4 giờ trước
(GĐXH) - Gần 20 năm kể từ khi phát hiện nhiễm HIV, anh Dương Tuấn N. (SN 1974, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) vẫn duy trì cuộc sống khỏe mạnh: làm việc, nuôi con trưởng thành và đồng hành cùng nhiều người đồng cảnh vượt qua mặc cảm. Với anh, HIV không phải “án tử” mà là một thử thách buộc con người mạnh mẽ hơn. “Nếu coi đó là dấu chấm hết, cuộc sống khép lại ngay từ khoảnh khắc biết tin. Nhưng khi xem nó là thử thách, ta vẫn có hàng nghìn lý do để sống và để tin vào ngày mai”, anh chia sẻ.
Tìm thấy nhiều vật dụng cá nhân của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng TrịThời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Cơ quan chức năng đã tìm thấy quần, thắt lưng, cùng chìa khoá xe được cho là của tài xế xe đầu kéo mất tích ở Quảng Trị.
Vén màn bí mật phục dựng nghi lễ tế trời - đất của triều Hồ tại Đàn tế Nam GiaoThời sự - 5 giờ trước
GĐXH – Đợt khai quật này được kỳ vọng sẽ cung cấp thêm các luận cứ khoa học, góp phần phục dựng tổng thể nghi lễ tế trời – đất của triều Hồ, qua đó tiếp tục khẳng định giá trị đặc sắc của Di sản Thế giới Thành nhà Hồ.
Từ cậu bé từng thu mình đến thầy giáo công nghệ đưa học trò vươn tầm quốc tếGiáo dục - 7 giờ trước
Từng thu mình vì căn bệnh bại não, Trần Việt Long trở thành thầy giáo công nghệ thông tin, trực tiếp hướng dẫn học viên khuyết tật vươn ra đấu trường quốc tế.
Sáng nay, Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục hầu tòaPháp luật - 7 giờ trước
Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục cùng 2 bị cáo khác hầu toà khi bán kẹo “giả chất xơ” Kera, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.
Danh tính lái xe tải làm đổ bùn nhão xuống đường khiến nhiều xe máy trượt ngã ở Hà NộiĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N. (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Sở), anh N. là người điều khiển xe tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông trên phố Tôn Đức Thắng.
Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn vềThời sự
GĐXH - Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, Thủ đô còn mưa rét nốt hôm nay. Từ ngày 20/11, trời chuyển rét khô, hửng nắng.