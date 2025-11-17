Đề nghị truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can

Ngày 17/11, Bộ Công an thông tin về việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) là đơn vị thụ lý điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị có liên quan.

Theo đó, ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự số 56 và đề nghị truy tố đối với 29 bị can về 3 tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ và Nhận hối lộ".

Shark Thủy bị đề nghị truy tố cùng 28 bị can. Ảnh: Bộ Công an

Cùng ngày 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Thông báo số 22564 gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan là bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan biết kết thúc điều tra vụ án hình sự.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2015 đến năm 2023, Nguyễn Ngọc Thủy (thường gọi Shark Thủy) - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, Công ty Egame và các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, các nhà đầu tư sở hữu cổ phần Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án được xác định là bị hại. Những người này đã ủy thác cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an các địa phương - theo địa chỉ ghi trên hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cổ phần - tiếp nhận thông tin, lấy lời khai để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.