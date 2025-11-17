Lũ dâng hơn 2m nhấn chìm ngôi làng miền núi ở Huế
Sau một đêm, nước lũ vẫn bao vây Tổ dân phố Đông Thái, phường Phong Điền, TP Huế. Nhiều ngôi nhà vẫn ngập sâu khoảng 1m, trong khi các hộ cao hơn tất bật rửa dọn bùn đất và thu gom rác thải.
Người dân Hà Nội sắp đón tin vui thời tiết sau ngày mưa rét do không khí lạnh dồn dập tràn vềThời sự
GĐXH - Theo bảng dự báo nhiệt độ thời tiết Hà Nội trong những ngày tới, Thủ đô còn mưa rét nốt hôm nay. Từ ngày 20/11, trời chuyển rét khô, hửng nắng.