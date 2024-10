Di chúc miệng được xem là hợp pháp cần đáp ứng những điều kiện gì?

GĐXH - Công an huyện Văn Lâm (Hưng Yên) vừa khởi tố bị can với Nguyễn Đức Hiếu (SN 2007, trú tại Quỳnh Lưu, Nghệ An) và Lâm Nguyễn Ngọc Thiện (SN 2008, trú tại Thái Bình) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”.