Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnh
Trong chuyến công tác tới Bắc Kinh, một người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ở ngay phòng bên cạnh phòng hai vợ chồng đang lưu trú tại khách sạn.
Theo truyền thông địa phương, người đàn ông là một công chức ở Hồng Kông (Trung Quốc). Gần đây, anh có chuyến công tác ở Bắc Kinh và đưa vợ theo cùng. Nửa đêm ngày 12/10, lấy lý do đau bụng phải ra ngoài mua thuốc, người đàn ông để vợ ở phòng khách sạn một mình rồi rời đi.
Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, trước đó anh ta đã bí mật sắp xếp cho nhân tình ở phòng kế bên trong khách sạn, rồi chỉ chờ thời cơ để chạy sang.
Khi người chồng ra khỏi phòng, vì nghi ngờ nên người vợ đã bám theo và ghi lại được toàn bộ sự việc bằng điện thoại để làm bằng chứng.
Trong đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội sau đó, người vợ không thể kiềm chế được giận dữ mà liên tục mắng nhiếc cặp đôi quan hệ bất chính, đồng thời tiết lộ rằng trước đó chồng cũng đã ngoại tình 3 lần.
Khi nghe tiếng cãi vã, nhiều du khách trong khách sạn tò mò mở cửa ra xem, thậm chí quay lại toàn bộ diễn biến. Được biết, người đàn ông và cô gái bị nghi là nhân tình đã nhanh chóng khóa cửa phòng “trốn trong im lặng”, khiến người vợ càng thêm phẫn nộ.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra sự việc. Người vợ lúc này vẫn tiếp tục chửi bới qua cửa phòng, miêu tả nhân tình của chồng bằng những lời cay độc, gọi cô ta là “gái mại dâm”, đồng thời thách thức cả hai “ra ngoài đối chất”.
Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều bình luận phê phán người đàn ông.
Bên cạnh đó, một số người tỏ ra thương cảm người vợ, cho rằng cô quá nhẫn nhịn khi đã bị phản bội nhiều lần mà vẫn tha thứ.
“Có vẻ như anh ta nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nhưng anh ta đâu biết rằng, vợ đã chẳng còn chút niềm tin nào ở mình sau ngần ấy lần ngoại tình”, một bình luận viết.
Khoảng cách tuổi tác của cô dâu - chú rể cùng giá trị sính lễ "khủng" đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
GĐXH - Phụ nữ thông minh biết im lặng đúng lúc. Bởi chỉ cần lỡ lời 1 trong 3 điều này, tổ ấm bao năm vun vén có thể tan vỡ trong chớp mắt.
Trước khi nhập viện, sợ chồng buồn khi không thấy vợ ở nhà, cụ bà U80 ở Hà Nội nhờ con cháu nhắn gửi đôi lời đến ông.
Hình ảnh cô dâu, chú rể ngồi trên thuyền vượt qua đoạn đường mênh mông nước ở Hà Nội thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.
GĐXH - Hôn nhân không vỡ vì cãi vã, mà vì những khoảng lặng không ai muốn nói ra – 6 dấu hiệu này là lời cảnh tỉnh.
Khi nhận thông báo phải chuyển đi, Tiểu Viên mới biết nhà mình đã bị vợ bán vì quá sợ thói cờ bạc của chồng; sự việc làm bùng nổ cuộc tranh cãi trên mạng xã hội.
Sau khi biết tin con trai gieo mình xuống sông ngay trước đám cưới, mẹ chú rể cũng lao vào dòng nước xiết để tìm con.
GĐXH - Hôn nhân bền lâu không đến từ sự nhẫn nhịn mù quáng, mà từ hai người biết thấu hiểu, biết đối thoại và cùng nhau trưởng thành.
Cách nhau vỏn vẹn mấy bước chân, hai gia đình của cặp đôi ở An Giang quyết định tổ chức chung đám cưới, chỉ thuê 1 MC.
GĐXH - Hôn nhân vốn là chuyện hệ trọng của đời người, thế nhưng đôi khi chỉ một chi tiết nhỏ về tài sản hôn nhân cũng có thể khiến mọi kế hoạch đổ vỡ.
GĐXH - Bạn có biết 3 thói quen nào của mình khiến chồng con dần xa cách? Biết sớm, điều chỉnh kịp thời để giữ lửa gia đình, hạnh phúc trọn vẹn.