Đi công tác cùng vợ, người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ngay phòng bên cạnh

Thứ năm, 10:48 16/10/2025 | Chuyện vợ chồng
Trong chuyến công tác tới Bắc Kinh, một người đàn ông ngang nhiên ngoại tình ở ngay phòng bên cạnh phòng hai vợ chồng đang lưu trú tại khách sạn.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông là một công chức ở Hồng Kông (Trung Quốc). Gần đây, anh có chuyến công tác ở Bắc Kinh và đưa vợ theo cùng. Nửa đêm ngày 12/10, lấy lý do đau bụng phải ra ngoài mua thuốc, người đàn ông để vợ ở phòng khách sạn một mình rồi rời đi.

- Ảnh 1.

Người vợ trình bày vụ việc với một sĩ quan. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng, trước đó anh ta đã bí mật sắp xếp cho nhân tình ở phòng kế bên trong khách sạn, rồi chỉ chờ thời cơ để chạy sang.

Khi người chồng ra khỏi phòng, vì nghi ngờ nên người vợ đã bám theo và ghi lại được toàn bộ sự việc bằng điện thoại để làm bằng chứng.

Trong đoạn video được đăng tải lên mạng xã hội sau đó, người vợ không thể kiềm chế được giận dữ mà liên tục mắng nhiếc cặp đôi quan hệ bất chính, đồng thời tiết lộ rằng trước đó chồng cũng đã ngoại tình 3 lần.

- Ảnh 2.

Nhiều người ở khách sạn bị ảnh hưởng bởi tiếng cãi vã lớn. Ảnh chụp màn hình

Khi nghe tiếng cãi vã, nhiều du khách trong khách sạn tò mò mở cửa ra xem, thậm chí quay lại toàn bộ diễn biến. Được biết, người đàn ông và cô gái bị nghi là nhân tình đã nhanh chóng khóa cửa phòng “trốn trong im lặng”, khiến người vợ càng thêm phẫn nộ.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra sự việc. Người vợ lúc này vẫn tiếp tục chửi bới qua cửa phòng, miêu tả nhân tình của chồng bằng những lời cay độc, gọi cô ta là “gái mại dâm”, đồng thời thách thức cả hai “ra ngoài đối chất”.

Ngay sau khi được đăng tải, vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều bình luận phê phán người đàn ông.

Bên cạnh đó, một số người tỏ ra thương cảm người vợ, cho rằng cô quá nhẫn nhịn khi đã bị phản bội nhiều lần mà vẫn tha thứ.

“Có vẻ như anh ta nghĩ rằng nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Nhưng anh ta đâu biết rằng, vợ đã chẳng còn chút niềm tin nào ở mình sau ngần ấy lần ngoại tình”, một bình luận viết.

Chồng ngoại tình, ly hôn còn đòi chia nửa căn nhà chỉ góp 300 triệu đồngChồng ngoại tình, ly hôn còn đòi chia nửa căn nhà chỉ góp 300 triệu đồng

GĐXH - Con mới được 8 tháng thì tôi phát hiện chồng ngoại tình. Tôi quyết định ly hôn, nhưng anh ta đòi chia 1/2 căn nhà mà trước đó anh ta chỉ góp 300 triệu đồng.

Đỗ An
