Di dời khẩn cấp 664 người sau vụ sạt lở kinh hoàng giữa trời nắng ráo ở Đà Nẵng
Xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) đã di dời khẩn cấp 664 người sau vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra giữa trời nắng ráo, nghi vùi lấp 3 người dân địa phương.
Tối 14/11, trao đổi với PV VietNamNet , ông Nguyễn An – Bí thư xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, tính đến 19h40 tối nay, ba người nghi bị vùi lấp trong vụ sạt lở xảy ra sáng cùng ngày vẫn mất liên lạc. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tìm kiếm tung tích các nạn nhân.
Để đảm bảo an toàn cho người dân, xã đã tổ chức di dời khẩn cấp 171 hộ với 664 người của hai thôn ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó, 87 hộ với 350 nhân khẩu ở thôn H’juh được sơ tán về thôn Cha’lăng; 84 hộ với 314 nhân khẩu ở thôn G’lao được chuyển đến Trường Tiểu học Gari và thôn Ch’lăng để tạm trú.
Chiều cùng ngày, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng điều động 103 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp lực lượng địa phương triển khai công tác tìm kiếm và khắc phục hậu quả. Hai flycam và chó nghiệp vụ được huy động hỗ trợ quan sát và khoanh vùng vị trí nghi có người bị nạn.
Sở chỉ huy tiền phương được lập ngay tại hiện trường để điều hành toàn bộ hoạt động tìm kiếm – cứu hộ, đồng thời đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia.
Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 9h30 sáng nay, tại khu vực đầu nguồn cách đập dâng nước của người dân và Đồn Biên phòng Ga Ry (đóng tại xã Hùng Sơn) khoảng 250m, xảy ra vụ sạt lở đất lớn, vùi lấp nhiều vị trí. Vệt sạt lở kéo dài hơn 1km từ đầu nguồn xuống suối.
Vụ việc khiến 3 người dân đi làm rẫy mất tích, gồm: ông Zơ Râm Nhô (công an viên thôn), bà Bríu Thị Tép (vợ ông Nhô) và cháu Hốih Zi Nút (đều ngụ thôn Pứt, xã Hùng Sơn).
Sạt lở cũng vùi lấp hoàn toàn 5 nhà canh rẫy, gây hư hỏng 200m tuyến đường liên xã, làm thiệt hại khoảng 20ha lúa nước và hoa màu của người dân.
Theo chính quyền địa phương, suốt ba ngày qua trời nắng, không có mưa. Thế nhưng tại hiện trường, hàng trăm nghìn m3 bùn đất nhão vẫn đổ ập xuống chân đồi, tạo nên cảnh tượng đáng sợ.
