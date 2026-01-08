Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản
GĐXH - Do mâu thuẫn và không đòi được khoản tiền đã cho mượn, Lê Vại dùng cây gỗ đánh người sau đó cướp xe máy và điện thoại của nạn nhân để "siết nợ".
Ngày 8/1, TAND khu vực 1 - TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Vại (SN 1989, trú tại phường Thuận An, TP Huế) về hai tội danh "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".
Theo cáo trạng, khoảng 17h50 ngày 20/11/2024, chị L.T.K.L. (SN 1991) đang ngồi nhậu cùng bạn bè tại sân sau nhà một người quen (ở tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An) nhắn tin rủ Vại đến nhậu cùng. Khi đến nơi, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, Vại tát chị L. khiến nạn nhân bỏ vào trong nhà.
Trong lúc này, Vại yêu cầu chị L. trả số tiền 18 triệu đồng mà trước đó chị nhờ Vại mượn giúp. Do chị L. không có tiền trả, Vại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để siết nợ. Vại đẩy xe mô tô của chị L. ra ngoài nhưng phát hiện xe không có chìa khóa nên quay lại yêu cầu chị L. giao chìa khóa, song bị từ chối.
Bực tức, Vại vớ lấy một cây gỗ gần đó đánh liên tiếp vào tay phải của chị L., gây thương tích. Khi chị L. cầm điện thoại gọi người thân để đi cấp cứu, Vại tiếp tục xông vào nhà, cướp chiếc điện thoại trên tay nạn nhân và một chiếc điện thoại khác do con gái chị L. đang cầm, nói lấy để siết nợ rồi bỏ đi.
Kết quả giám định pháp y xác định, chị L. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 15%. Tổng giá trị tài sản bị Lê Vại chiếm đoạt được định giá 6.650.000 đồng.
Trước khi phiên tòa diễn ra, Vại và gia đình tự nguyện bồi thường cho bị hại số tiền 16 triệu đồng.
HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Vại mức án 3 năm 3 tháng tù.
Hà Nội: Bắt tạm giam Hoàng Thị Hồng Thái về hành vi tuyên truyền, chống phá Nhà nướcPháp luật - 56 phút trước
GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt tạm giam đối tượng Hoàng Thị Hồng Thái về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
Bắt giữ đối tượng trộm gần 10 chỉ vàng, dựng hiện trường giả để che giấu hành viPháp luật - 1 giờ trước
GĐXH - Để có tiền đánh bạc và tiêu xài cá nhân, một thanh niên ở huyện Quỳ Châu đã lén đột nhập chính nhà mình, lấy trộm gần 10 chỉ vàng rồi dựng hiện trường giả nhằm che giấu hành vi. Chỉ sau 24 giờ tiếp nhận tin báo, Công an xã Quỳ Châu đã nhanh chóng điều tra, bắt giữ đối tượng.
'Đầu tư vàng' trên mạng, người đàn ông bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Tin lời dụ dỗ của các đối tượng lừa đảo, ông M.T.H (trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) bị lừa đảo hơn 5,3 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.
Thông tin mới vụ hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty CP Đồ hộp Hạ LongPháp luật - 5 giờ trước
Liên quan vụ vận chuyển hơn 120 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi bị phát hiện có đưa vào kho Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã nhanh chóng làm rõ vụ việc, khởi tố 9 bị can.
Hà Nội: Danh sách 45 phương tiện vi phạm giao thông bị Camera AI ghi hình ngày 7/1Pháp luật - 8 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ trưa ngày 6/1 - 7/1, hệ thống Camera AI tại nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi (TP Hà Nội) và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 45 trường hợp vi phạm giao thông.
Phát hiện lô điện thoại iPhone không rõ nguồn gốc giá trị hơn 1 tỷ đồngPháp luật - 11 giờ trước
GĐXH - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị kiểm tra tại 2 cơ sở kinh doanh phát hiện gần 130 điện thoại iPhone cũ, không rõ nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng.
Giả danh giảng viên đại học, lừa bán đồng phục cho sinh viên chiếm đoạt hơn 700 triệu đồngPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Bằng thủ đoạn giả danh giáo viên các trường đại học, Võ Duy Bảo yêu cầu sinh viên chuyển khoản đặt mua đồng phục, lừa đảo chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.
Hà Nội: Bắt giam Admin trang 'Phó Thường Dân' chuyên quay video cắt ghép để 'tống tiền' cán bộPháp luật - 12 giờ trước
GĐXH - Lợi dụng quyền tự do dân chủ, Công "hàu" cùng đồng bọn thường xuyên xông vào trụ sở cơ quan nhà nước hoặc các chốt làm nhiệm vụ để quay phim. Sau đó, chúng cắt ghép video sai sự thật, dùng sức ép dư luận để đe dọa, tống tiền cán bộ.
Vụ đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central: Bị cáo Đặng Chí Thành lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồngPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Cho rằng vợ mình bị hàng xóm xúc phạm trong lúc cãi vã, Đặng Chí Thành đã hành hung dã man một người phụ nữ ngay tại sảnh chung cư Sky Central (phường Phương Liệt, Hà Nội). Bị cáo bị TAND Khu vực 2 tuyên phạt 6 tháng tù và buộc bồi thường 51 triệu đồng.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AIPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.
Hà Nội: Danh sách 342 phương tiện 'dính' phạt nguội qua Camera AIPháp luật
GĐXH - Phòng CSGT Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo xử lý vi phạm đối với 342 phương tiện bị hệ thống Camera AI ghi hình. Đáng chú ý, số lượng xe máy vi phạm bị "mắt thần" tóm gọn cao gấp 3 lần so với ô tô.