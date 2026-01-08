Cảnh tỉnh việc tự ý 'siết nợ' bằng bạo lực: Coi chừng phạm tội Cướp tài sản

Ngày 8/1, TAND khu vực 1 - TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Vại (SN 1989, trú tại phường Thuận An, TP Huế) về hai tội danh "Cướp tài sản" và "Cố ý gây thương tích".

Theo cáo trạng, khoảng 17h50 ngày 20/11/2024, chị L.T.K.L. (SN 1991) đang ngồi nhậu cùng bạn bè tại sân sau nhà một người quen (ở tổ dân phố Hải Tiến, phường Thuận An) nhắn tin rủ Vại đến nhậu cùng. Khi đến nơi, giữa hai bên xảy ra lời qua tiếng lại, Vại tát chị L. khiến nạn nhân bỏ vào trong nhà.

Bị cáo Lê Vại tại tòa.

Trong lúc này, Vại yêu cầu chị L. trả số tiền 18 triệu đồng mà trước đó chị nhờ Vại mượn giúp. Do chị L. không có tiền trả, Vại nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của nạn nhân để siết nợ. Vại đẩy xe mô tô của chị L. ra ngoài nhưng phát hiện xe không có chìa khóa nên quay lại yêu cầu chị L. giao chìa khóa, song bị từ chối.

Bực tức, Vại vớ lấy một cây gỗ gần đó đánh liên tiếp vào tay phải của chị L., gây thương tích. Khi chị L. cầm điện thoại gọi người thân để đi cấp cứu, Vại tiếp tục xông vào nhà, cướp chiếc điện thoại trên tay nạn nhân và một chiếc điện thoại khác do con gái chị L. đang cầm, nói lấy để siết nợ rồi bỏ đi.

Kết quả giám định pháp y xác định, chị L. bị tổn thương cơ thể với tỷ lệ 15%. Tổng giá trị tài sản bị Lê Vại chiếm đoạt được định giá 6.650.000 đồng.

Trước khi phiên tòa diễn ra, Vại và gia đình tự nguyện bồi thường cho bị hại số tiền 16 triệu đồng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Vại mức án 3 năm 3 tháng tù.