Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026.

Ngày 9/1, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc với nhiều hạng mục dần được hoàn thiện, hướng tới mục tiêu khánh thành đầu năm 2026.