Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026

Thứ sáu, 19:27 09/01/2026 | Thời sự
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Dự án hầm chui nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (TP Hà Nội) có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng hiện đã hoàn thành 90% khối lượng. Trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra hết sức khẩn trương, sẵn sàng thông xe kỹ thuật vào tháng 2 tới.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 1.

Được khởi công từ tháng 10/2022, dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5, đoạn qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội) có tổng mức đầu tư khoảng 778 tỷ đồng. Đây là công trình hầm chui thứ 5 tại Hà Nội kể từ năm 2009 sau các hầm tại Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 2.

Ngày 9/1, theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội trên công trường dự án, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn tăng tốc với nhiều hạng mục dần được hoàn thiện, hướng tới mục tiêu khánh thành đầu năm 2026.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 3.

Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 4.

Khu vực đường dẫn vào hầm phía đường Kim Đồng hiện đã cơ bản hoàn thiện, mặt đường đã được trải nhựa.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 5.

Hệ thống lan can hai bên hầm chui và hệ thống thoát nước đã được lắp đặt.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 6.

Hệ thống đèn chiếu sáng, biển báo giao thông, sơn kẻ đường và các hạng mục an toàn giao thông khác cũng đang được lắp đặt, hoàn thiện đồng bộ

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 7.

Phần hầm kín chạy ngầm dưới đường Giải Phóng dần hoàn thiện, mặt đường Giải Phóng đã được trải nhựa đường và thu gọn phạm vi rào chắn.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 8.

Sau khi hoàn thành việc thi công các đốt hầm kín, các công nhân đang tiến hành tháo dỡ giàn giáo để vệ sinh hầm.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 9.

Việc thi công đoạn hầm chui đi ngầm dưới tuyến đường sắt tại ga Giáp Bát là hạng mục phức tạp nhất của dự án do 3 đốt hầm kín cuối cùng có vị trí hầm nằm sâu dưới tuyến đường sắt. Vì vậy, trong quá trình thi công cần sự tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 10.

Công nhân cùng máy móc hoạt động hết công suất tại khu vực hầm chui giao với đường sắt Bắc - Nam.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 11.

Khu vực hầm chui tại phía đường Đầm Hồng hiện vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn chỉnh và đang chờ được kết nối đồng bộ với tuyến Vành đai 2,5 khi dự án được hoàn thành.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 12.

Đến thời điểm hiện tại dự án đã hoàn thiện 90% khối lượng công việc, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 10/2.

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 13.

Đơn vị thi công đang tất bật triển khai các hạng mục nền đường, đường ống ngầm và cống thoát nước...

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026 - Ảnh 14.

Khi hoàn thành, hầm chui Kim Đồng – Giải Phóng được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực giao thông tại nút giao thường xuyên xảy ra ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm; đồng thời nâng cao năng lực lưu thông trên trục vành đai và các tuyến kết nối khu vực phía Nam thành phố.

Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026:

Hà Nội: Toàn cảnh hầm chui hơn 770 tỷ 'chạy nước rút' về đích trước Tết Nguyên đán 2026.

Hiện trạng nút giao chuẩn bị được xây dựng hầm chui 6 làn xe để giảm ùn tắc ở Hà NộiHiện trạng nút giao chuẩn bị được xây dựng hầm chui 6 làn xe để giảm ùn tắc ở Hà Nội

GĐXH - Để giảm thiểu ùn tắc giao thông, UBND TP Hà Nội đã đã giao cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng hầm chui tại nút giao đường Hoàng Quốc Việt kéo dài với đường Phạm Văn Đồng (Vành đai 3) và kết nối với phố Trần Vỹ.


